Nóng nhất thể thao sáng 7/7: Sinner không ngại thời tiết như thiêu, như đốt ở Wimbledon

Sinner không ngại thời tiết như thiêu, như đốt ở Wimbledon

Đợt nắng nóng kỷ lục tuần trước ghi nhận nhiệt độ tại Anh có thời điểm chạm ngưỡng khoảng 37 độ C, mức cao nhất từng ghi nhận trong tháng 6. Đến tuần thi đấu thứ hai của Wimbledon, nhiệt độ được dự báo sẽ tiếp tục vượt mốc 30 độ C.

Sinner từng gặp nhiều khó khăn với kiểu thời tiết đó. Nhưng gần đây anh cho biết bản thân đã chuẩn bị kỹ càng hơn nhiều: "Dù thi đấu thời điểm nào tôi cũng không có vấn đề gì. Tôi đã chuẩn bị rất tốt. Chúng tôi có quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Sinner không ngại thời tiết nóng ở Wimbledon

Những gì xảy ra trong quá khứ đã là chuyện cũ. Cảm giác khi bước vào tứ kết một giải Grand Slam luôn rất khác biệt. Áp lực chắc chắn sẽ lớn hơn. Tuy nhiên, tôi rất hài lòng với vị trí hiện tại của mình. Chúng ta sẽ chờ xem mọi chuyện diễn ra thế nào".

Roger Federer trở lại Wimbledon

Roger Federer đã trở lại Wimbledon, đúng dịp tròn 18 năm kể từ trận chung kết lịch sử năm 2008, nơi anh để thua đại kình địch Rafael Nadal sau cuộc đấu kéo dài 5 set. Cựu tay vợt người Thụy Sĩ xuất hiện với tư cách khách mời tại khu vực Royal Box để theo dõi các trận đấu vòng 4.

Mertens lần đầu tiên lọt vào tứ kết Wimbledon

Elise Mertens đã lần đầu tiên lọt vào tứ kết Wimbledon với chiến thắng 6-4, 6-4 trước hạt giống số 21 người CH Séc Marie Bouzkova. Sau 9 lần dự sân chơi này, cô mới có cơ hội thi đấu tại vòng đấu dành cho 8 tay vợt mạnh nhất.

Tyson Fury muốn đưa cuộc đối đầu Joshua về nước Anh

Spencer Brown, người đại diện của Tyson Fury, vừa cập nhật những thông tin mới nhất về địa điểm tổ chức trận đại chiến được chờ đợi từ lâu giữa Fury và Anthony Joshua: "Đến giờ chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ tổ chức trận đấu ở đâu. Chúng tôi muốn trận đấu diễn ra tại Anh, tôi nghĩ Eddie cũng vậy. Nhưng chúng tôi cũng phải cân nhắc yếu tố tài chính.

Số tiền liên quan đến trận đấu này là cực kỳ lớn. Chúng tôi cần sự hỗ trợ từ chính phủ. Nếu London có thể cho phép sự kiện kéo dài đến khoảng 12 giờ đêm hoặc 1 giờ sáng thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Nhưng dường như chẳng ai muốn giúp đỡ và cũng không ai thực sự quan tâm".