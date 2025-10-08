Nóng nhất thể thao sáng 8/10: Alcaraz dự giải đấu đặc biệt ở Australian Open 2026

Alcaraz dự giải đấu đặc biệt ở Australian Open 2026

Trong năm nay 2025, Australian Open đã tổ chức một giải đấu nhỏ quy tụ 16 tay vợt chuyên nghiệp đấu 16 tay vợt nghiệp dư, với thể thức đặc biệt là bên nào ghi chỉ 1 điểm là bên đó thắng, giải diễn ra chỉ trong 1 giờ. Sự kiện này đã gây sức hút với khán giả khi họ đến xem trước khi vòng đấu chính bắt đầu, và sang năm 2026 giải này sẽ lại tổ chức với Carlos Alcaraz tham dự. Lần này sẽ có 22 tay vợt chuyên nghiệp và 10 tay vợt nghiệp dư, và tiền thưởng là 1 triệu dollar Australia.

Carlos Alcaraz

Pereira lên thứ 6 bảng xếp hạng UFC liên hạng cân

Với thắng lợi knock-out chỉ trong 80 giây trước Magomed Ankalaev tại sự kiện UFC 320, Alex Pereira đã vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng các võ sỹ hay nhất UFC liên hạng cân, thăng tiến từ vị trí thứ 10. Pereira hiện chỉ đứng sau 5 người gồm Ilia Topuria (nhà vô địch hạng nhẹ), Islam Makhachev, Merab Dvalishvili (nhà vô địch hạng gà), Khamzat Chimaev (nhà vô địch hạng trung) và Alexandre Pantoja (nhà vô địch hạng ruồi).

Murray nói các con anh tưởng mình chơi golf chuyên nghiệp

Andy Murray sau khi nghỉ tennis đã chuyển sang chơi golf và anh dành thời gian cho môn này nhiều tới mức không mấy khi về nhà. “Các con tôi còn tưởng tôi đã chuyển sang chơi chuyên nghiệp, vì ngày nào tôi cũng ra sân golf chứ không mấy khi ở nhà. Tôi thường chơi từ 9h sáng cho tới tận khi đón các cháu đi học về”, Murray nói.

Tuyển Judo Việt Nam tập huấn tại Mông Cổ & Hàn Quốc

Tổng thư ký Liên đoàn judo Việt Nam Nguyễn Hữu An cho biết đội tuyển Judo Việt Nam sẽ tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 33 với 2 chuyến đi riêng biệt. Một nhóm 10 VĐV sẽ đi Mông Cổ bắt đầu từ 20/10 tới đây, trong khi nhóm khác chỉ có 3 VĐV sẽ sang Hàn Quốc cùng thời gian. 2 nhóm này sẽ tập huấn trong 2 tuần để tích lũy chuyên môn.