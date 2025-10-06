Nóng nhất thể thao sáng 6/10: Sinner phản pháo Zverev về thuyết âm mưu liên quan Alcaraz

Sinner phản pháo Zverev về thuyết âm mưu liên quan Alcaraz

Gần đây, Zverev phản đối việc các mặt sân được cải tạo để có tốc độ bóng bay giống nhau. Anh tin rằng điều đó có lợi cho Sinner và Alcaraz.

Sinner lập tức phản bác luận điệu đó: "Tôi và Alcaraz không phải người quyết định mặt sân. Chúng tôi chỉ cố gắng thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Sinner không hài lòng với Zverev

Tôi nghĩ mỗi tuần đều có sự khác biệt. Tôi đã chơi tốt trên cả những mặt sân có thể làm tốc độ bóng nhanh hơn thông thường. Tôi không tạo ra mặt sân, tôi chỉ cố gắng thích nghi và chơi với phong độ tốt nhất có thể".

Djokovic thừa nhận khó khăn ở Thượng Hải Masters

Djokovic gặp nhiều khó khăn để đánh bại Hanfmann ở vòng 3 Thượng Hải Masters. Tay vợt người Serbia ngược dòng thắng đối thủ với tỷ số lần lượt 4-6, 7-5, 6-3.

Sau trận, "Nole" đã thừa nhận những khó khăn mà bản thân phải đối diện: "Điều kiện thi đấu ở Thượng Hải thật khắc nghiệt, đặc biệt với độ ẩm trên 80%. Đối với tôi, đó là thách thức. Nhưng hôm nay tôi đã phải vượt qua cơn bão. Hanfmann đã chơi trận đấu tuyệt vời".

Jack Draper bị nghi hẹn hò với Lauryn Goodman

Lauryn Goodman bị bắt gặp tình tứ với tay vợt Jack Draper trong 1 quán cafe. Người tình cũ của Kyle Walker được Draper mua cafe cho và Draper tình cảm ôm lấy eo của Goodman. Hiện Goodman đã ly hôn với Walker và sống với 2 con.

Sao Hàn Quốc thua cay đắng vì xem thường đối thủ ở UFC 320

Trận đấu giữa Joo Sang Yoo và Daniel Santos ở UFC 320 đã diễn ra hấp dẫn. Võ sĩ người Hàn Quốc liên tục trêu tức đối thủ, trong khi Daniel Santos tỏ ra lì lợm và tung đòn quyết định ở hiệp hai. Santos tung 1 cú "two piece and soda", khiến đối thủ ngã gục. Không bỏ lỡ thời cơ, Santos liên tục ra đòn đấm sau đó, khiến trọng tài phải can thiệp và cho anh thắng knock-out Joo Sang Yoo.