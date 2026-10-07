Nóng nhất thể thao sáng 7/10: Djokovic "gây ức chế" đối thủ ở chung kết China Open

Djokovic “gây ức chế” đối thủ ở chung kết China Open

Novak Djokovic đã bị xử phạt lỗi thời gian ở gần như mọi trận đấu trên hành trình vô địch China Open năm nay. Dù Djokovic thi đấu rất tốt, việc dành quá nhiều thời gian giữa các điểm khiến anh liên tục bị trọng tài cảnh cáo và xử phạt. Điều tương tự xảy ra trong trận chung kết với Alex De Minaur, khi tay vợt người Serbia tiếp tục bị xử phạt lỗi thời gian vì mất quá nhiều thời gian trước cú giao bóng đầu tiên.

Djokovic vô địch China Open lần thứ bảy sau khi De Minaur bỏ cuộc do chấn thương

Trên Sky Sports Tennis, bình luận viên người Anh Jonathan Overend hỏi cựu tay vợt Johanna Konta liệu có nên sử dụng đồng hồ đếm giờ giữa cú giao bóng một và giao bóng hai hay không. Cô trả lời: “Tôi thấy điều đó có lý. Chúng ta đã áp dụng đồng hồ đếm giờ cho cú giao bóng đầu tiên nhằm kiểm soát khoảng thời gian từ khi một điểm kết thúc đến khi điểm tiếp theo bắt đầu.

Tuy nhiên, cũng có thể lập luận về lượng thời gian bị lãng phí giữa cú giao bóng một và giao bóng hai. Tôi cho rằng vấn đề này chỉ liên quan đến một số ít tay vợt. Những người khác đều khá nhanh chóng và nếu điều đó ảnh hưởng đến các tay vợt khác thì cũng chỉ xảy ra ở những điểm đấu rất dài, đòi hỏi nhiều thể lực. Đây sẽ không phải vấn đề lớn trong suốt một trận đấu”.

Alcaraz vượt thành tích của Murray

Không lâu sau khi trở lại thi đấu sau 5 tháng nghỉ vì chấn thương cổ tay, Carlos Alcaraz đánh bại Jiri Lehecka với tỷ số 7-6(7-4), 6-4 để nâng cao chiếc cúp tại giải ATP 500 Japan Open. Tay vợt người Tây Ban Nha hiện sở hữu 10 danh hiệu ATP 500, nhiều hơn Murray 1 danh hiệu. Tuy nhiên, anh vẫn xếp sau Roger Federer (16), Rafael Nadal (15) và Novak Djokovic (15) trong danh sách mọi thời đại. Với việc mới 23 tuổi, Alcaraz chắc chắn còn nhiều cơ hội để nhanh chóng cải thiện vị trí trong danh sách này ở tương lai gần.

Gassiev phản ứng về tin đồn đai WBA trận Tyson Fury - Joshua

Murat Gassiev hiện là nhà vô địch hạng nặng duy nhất của WBA khi Oleksandr Usyk bỏ các đai vô địch thế giới, trong đó có đai WBA “Super”. Kỳ vọng khi đó là Gassiev sẽ được nâng lên danh hiệu “Super”. Tuy nhiên, theo các thông tin được đăng tải, WBA có kế hoạch phê chuẩn trận đại chiến được chờ đợi từ lâu giữa Anthony Joshua và Tyson Fury vào ngày 11/12, với đai “Super” là danh hiệu tranh tài.

Về tin đồn này, Gassiev nói: “Tôi thức dậy và đọc được tin Joshua và Fury sẽ đấu để tranh đai WBA ‘Super’ hạng nặng, và với tôi, đó là một bất ngờ lớn. Ban đầu, tôi hơi buồn. Tôi tự hỏi: ‘Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại như vậy?’ Đó là một bất ngờ lớn, nhưng không sao... Thành thật mà nói, tôi không hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra vào lúc này.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc đai của mình vì không có thông tin nào từ WBA hay đội ngũ của Joshua và Fury. Tôi vẫn cảm thấy mình là nhà vô địch bởi trong cuộc họp báo của họ không có đai WBA, mà chỉ có chiếc đai Ring [đai kỷ niệm Battle of Britain]. Có lẽ chúng ta sẽ biết thêm sau một hoặc hai tuần nữa. Tôi chỉ đang chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra”.

Hamilton có cơ hội vượt Russell

Lewis Hamilton đang đứng trước cơ hội thực sự để chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng cá nhân từ George Russell vào cuối tuần này. Mercedes xác nhận Russell sẽ sử dụng bộ nguồn mới tại GP Singapore và phải xuất phát từ cuối đoàn. Sau chặng GP Bahrain, Kimi Antonelli dẫn đầu với 320 điểm. Russell có 236 điểm, còn Hamilton sở hữu 214 điểm.

Để vươn lên vị trí thứ hai, Hamilton phải giành nhiều hơn Russell 23 điểm. Nếu hơn đối thủ 22 điểm, hai tay đua sẽ bằng điểm. Ngay cả khi có một cuối tuần hoàn hảo với 33 điểm, Hamilton cũng chỉ nâng tổng số điểm lên 247. Vì vậy, nếu Russell giành từ 11 điểm trở lên, tay đua Mercedes sẽ tiếp tục giữ vị trí thứ hai ít nhất thêm một chặng.