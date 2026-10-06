Sinner nghỉ hết năm vì chấn thương, Zverev chắc chắn lên số 1 thế giới

Phép toán định đoạt từ quyết định của Sinner

Quyết định kết thúc sớm mùa giải 2026 của Jannik Sinner không chỉ khiến người hâm mộ tiếc nuối mà sẽ làm thay đổi cục diện bảng xếp hạng ATP. Với việc tay vợt người Ý phải đóng băng điểm số và rút lui khỏi toàn bộ các giải đấu cuối năm, cuộc đua đến ngôi vị số 1 thế giới đã có bước ngoặt mang tính lịch sử. Các phép toán tính điểm hiện tại chỉ ra rằng Alexander Zverev chắc chắn sẽ vượt qua Sinner để chiếm giữ vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng vào cuối năm nay.

Với việc không thể thi đấu tới hết năm 2026, Sinner (bên phải) chính thức dâng số 1 thế giới cho Zverev vào cuối năm

Xét về mặt số liệu, Sinner hiện đang đứng đỉnh bảng với 11.000 điểm nhưng anh có tới 3.050 điểm phải bảo vệ từ nay đến hết năm. Số điểm này bao gồm 50 điểm tại Thượng Hải Masters, 500 điểm vô địch Vienna, 1.000 điểm vô địch Paris Masters và đặc biệt là 1.500 điểm tuyệt đối từ chức vô địch Nitto ATP Finals mùa trước. Khi không thể ra sân, tổng điểm sàn khi kết thúc năm 2026 của Sinner sẽ bị trừ toàn bộ và giảm xuống mức cố định là 7.950 điểm.

Lợi thế tuyệt đối của Alexander Zverev

Trong khi đó, Zverev đang bám đuổi ở vị trí số 2 với 9.720 điểm và áp lực bảo vệ điểm số của tay vợt người Đức nhẹ hơn rất nhiều. Từ nay đến cuối năm, Zverev chỉ phải giữ 980 điểm, bao gồm 50 điểm tại Thượng Hải, 330 điểm tại Vienna, 400 điểm tại Paris và vỏn vẹn 200 điểm ở vòng bảng ATP Finals.

Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả trong kịch bản tệ nhất là Zverev không giành thêm bất kỳ một trận thắng nào hoặc nghỉ thi đấu, điểm sàn tối thiểu của anh khi kết thúc năm vẫn chạm mốc 8.740 điểm.

Với khoảng cách chênh lệch lên tới 790 điểm nghiêng về tay vợt người Đức khi so sánh hai mức điểm sàn, Zverev chắc chắn sẽ xếp trên Sinner khi mùa giải khép lại. Thời điểm cuộc đổi ngôi này chính thức diễn ra sẽ nằm ở nửa đầu tháng 11, khi các số điểm tích lũy của Sinner lần lượt hết hạn và bị hệ thống ATP khấu trừ theo lịch trình.

Đây là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho sự bền bỉ của Zverev trong suốt mùa giải 2026, giai đoạn chứng kiến anh thi đấu ổn định với hai danh hiệu lớn và đạt thành tích thắng bại ấn tượng 58/15. Dù Sinner đã rời cuộc đua và giúp Zverev mặc định vượt lên, ngôi vị số 1 cuối năm (Year-End No.1) tennis 2026 chắc chắn thuộc về tay vợt Đức.

Zverev (giữa) không cần thi đấu thêm vẫn chắc chắn giữ ngôi số 1 thế giới cuối năm 2026

Sinner, Zverev, Alcaraz và phép tính ngôi số 1 ATP cuối năm

Hạng mục tính điểm Jannik Sinner 🇮🇹 Alexander Zverev 🇩🇪 Carlos Alcaraz 🇪🇸 Điểm số hiện tại 11.000 9.720 4.250 Điểm phải trừ (Drop) -3.050 -980 0 🔹 Shanghai Masters -50 -50 +1.000 🔹 Vienna Open (ATP 500) -500 -330 +500 🔹 Paris Masters (ATP 1000) -1.000 -400 +1.000 🔹 Nitto ATP Finals -1.500 -200 +1.500 Điểm sàn hiện tại 7.950 8.740 4.250 Điểm tối đa còn có thể cộng 0 +3.000 +4.000 Điểm tối đa cuối mùa 7.950 11.740 8.250 Khoảng cách so với Zverev -790 - -490

Kết luận: Với bộ số liệu này, Zverev chắc chắn kết thúc năm 2026 trên Sinner và Alcaraz. Ngay cả khi Alcaraz vô địch toàn bộ các giải còn lại, anh vẫn đạt tối đa 8.250 điểm, kém mức sàn 8.740 điểm của Zverev tới 490 điểm.