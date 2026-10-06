Tay vợt số 1 Jannik Sinner tuyên bố nghỉ hết năm 2026 vì chấn thương

Quyết định khó khăn bảo vệ sự nghiệp dài hạn

Thế giới quần vợt vừa phải đón nhận thông tin đầy bất ngờ khi tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner chính thức tuyên bố rút lui khỏi tất cả các giải đấu còn lại trong năm 2026. Quyết định kết thúc sớm mùa giải được ngôi sao người Ý đưa ra sau chuỗi ngày dài vật lộn với chấn thương đầu gối. Đây được xem là tổn thất cực kỳ lớn cho giai đoạn cuối của mùa giải năm nay, nhưng là bước đi bắt buộc để bảo vệ sự nghiệp lâu dài của nhà vô địch Wimbledon.

Sinner thông báo trên Instagram cá nhân về quyết định không thi đấu nốt phần còn lại mùa giải 2026

Chấn thương đầu gối của Sinner bắt đầu chuyển biến xấu kể từ sau khi anh lên ngôi vương tại London vào tháng 7. Kể từ thời điểm đó, người hâm mộ không còn được thấy tay vợt người Ý xuất hiện trên sân đấu. Anh liên tục phải rút lui khỏi các giải đấu quan trọng và gần nhất là giải Thượng Hải Masters để tránh mọi rủi ro y tế.

Sinner thừa nhận rằng việc dừng lại lúc này là một quyết định vô cùng khó khăn, nhưng anh buộc phải nghĩ về chặng đường sự nghiệp 10 đến 15 năm phía trước thay vì mạo hiểm với những mục tiêu ngắn hạn.

Thông báo trực tiếp trên trang cá nhân thông qua một video ngắn, Sinner chia sẻ sự tiếc nuối lớn khi không thể bảo vệ danh hiệu tại giải đấu cuối năm Nitto ATP Finals diễn ra ở quê nhà: "Tôi cùng với các bác sĩ đã quyết định rằng tôi cần bước vào một liệu trình điều trị cho đầu gối, điều này đồng nghĩa với việc mùa giải 2026 của tôi đã chính thức khép lại.

Vài năm qua, đặc biệt là giai đoạn kết thúc mùa giải tại Turin đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm đẹp đẽ, năm nay chắc chắn sẽ vô cùng khác biệt. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi cũng cần phải nghĩ về chặng đường sự nghiệp lâu dài phía trước, vì vậy tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để trở lại với 100% phong độ".

Bài học kiên nhẫn và cuộc đua lịch sử thế hệ mới

Trước quyết định dừng lại của tay vợt số 1 thế giới, cựu danh thủ Greg Rusedski đã lên tiếng ủng hộ và cho rằng Sinner đang có một tư duy vô cùng đúng đắn. Rusedski so sánh hoàn cảnh của Sinner với Carlos Alcaraz, người cũng từng phải nghỉ thi đấu vài tháng trong năm nay vì chấn thương cổ tay và đã trở lại mạnh mẽ nhờ sự kiên nhẫn.

Các chuyên gia đánh giá cao việc Sinner và đội ngũ huấn luyện không lạm dụng các biện pháp y tế cấp tốc như tiêm cortisone giảm đau, bởi chất này có thể làm suy yếu các dây chằng và gân, để lại hệ lụy khôn lường cho tương lai.

Việc Sinner chấp nhận buông bỏ giai đoạn cuối năm 2026 cho thấy sự trưởng thành trong tư duy của các ngôi sao thế hệ mới. Mục tiêu tối thượng của những tay vợt hàng đầu như Sinner hay Alcaraz không chỉ là vị trí số 1 nhất thời, mà là cuộc đua giành các danh hiệu Grand Slam danh giá để vươn tới đẳng cấp lịch sử của thế hệ "Big 3" gồm Federer, Nadal và Djokovic.

Quyết định rút lui này mở ra cơ hội bứt phá cho các đối thủ bám đuổi, nhưng đồng thời cũng hứa hẹn một màn trở lại bùng nổ và toàn diện hơn của Jannik Sinner ở mùa giải sang năm.