Nóng nhất thể thao sáng 4/11: Jiu Jitsu Việt Nam giành HCV giải vô địch thế giới

Đội tuyển Jiu Jitsu Việt Nam giành HCV giải vô địch thế giới 2021

Trong ngày thi đấu đầu tiên (3/11) tại giải vô địch Jiu Jitsu thế giới 2021 tổ chức tại UAE, nữ võ sĩ Đặng Thị Huyền đã xuất sắc mang về tấm HCV nội dung Fighting hạng cân 48kg lứa tuổi U21.

Đặng Thị Huyền giành HCV nội dung Fighting hạng cân 48kg lứa tuổi U21, giải vô địch Jiu Jitsu thế giới

Ở trận chung kết, cô đánh bại võ sĩ người Hi Lạp được đánh giá khá cao là Lagounari Georgia, người trước đó đã vượt qua một võ sĩ khác của Việt Nam là Hoàng Thị Hoài. Trên hành trình giành HCV của mình, Đặng Thị Huyền còn vượt qua võ sĩ người Romania là Ciornei Andreea.

Giải vô địch Jiu Titsu (Nhu thuật) thế giới khởi tranh từ ngày 3-11/11 tại Abu Dhabi (UAE) quy tụ đông đảo võ sĩ từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ về tham dự. Đội tuyển Jiu Jitsu Việt Nam tham dự với 11 thành viên và tranh tài ở hầu hết các ngày thi đấu.

Fury được đề cử võ sĩ boxing hay nhất Vương quốc Anh 20 năm qua

Mới đây, Tyson Fury đã lọt vào vòng bán kết cuộc bầu chọn võ sĩ boxing xuất sắc nhất Vương quốc Anh trong 20 năm qua do tờ Mirror khởi xướng. Bên cạnh nhà vô địch WBC hạng nặng, 3 huyền thoại khác cũng góp mặt gồm Lennox Lewis (cựu võ sĩ từng 3 lần giành đai vô địch hạng nặng), Prince Naseem (2 lần vô địch hạng lông), Joe Calzaghe (cựu vô địch 2 hạng cân, có thành tích 45 trận bất bại suốt sự nghiệp).

Theo thể lệ, 4 võ sĩ sẽ được chia làm 2 cặp để chọn ra 2 võ sĩ cuối cùng vào chung kết, kết quả dựa vào lượt bầu chọn từ độc giả.

Raducanu được khuyên chọn thầy cũ của Halep làm "sư phụ"

Greg Rusedski, cựu tay vợt số 1 Vương quốc Anh khẳng định Emma Raducanu có thừa tố chất để trở thành tay vợt nữ số 1 thế giới trong tương lai. Không chỉ vậy, Rusedski còn khuyên nhà vô địch US Open đơn nữ làm việc với chuyên gia Darren Cahill, người từng huấn luyện Simona Halep. Hiện tại, Raducanu vẫn chưa có HLV sau khi chia tay thầy "ruột" Andrew Richardson.

"Raducanu có tiềm năng trở thành tay vợt nữ số 1 thế giới, giành vô số Grand Slam nếu duy trì được thể trạng hiện tại cũng như tìm được đội ngũ huấn luyện tốt. Tôi rất háo hức chờ xem cô ấy sẽ chọn ai làm HLV mới, thậm chí còn tuyệt vời hơn nếu Darren Cahill, người từng cộng tác với Simona Halep là cái tên được Raducanu ngỏ lời", trích lời Greg Rusedski trên Tennishead.

Andy Ruiz muốn đấu với Joshua, Fury lẫn Wilder vào năm 2022

Trong chương trình phát thanh Last Stand Podcast, Andy Ruiz thừa nhận muốn thi đấu 5 trận vào năm 2022. Càng sốc hơn khi biết, những cái tên mà võ sĩ ngườ Mexico muốn so găng là đối thủ cũ Anthony Joshua, Dillian Whyte, Deontay Wilder, Tyson Fury and nhà tân vô địch WBA, WBO, IBF hạng nặng Oleksandr Usyk. Lần cuối cùng Andy Ruiz thượng đài đã từ tháng 5, thời điểm anh đánh bại Chris Arreola.

McLaren có tay đua nữ đầu tiên trong lịch sử

Mới đây, đội đua McLaren xác nhận sẽ lựa chọn nữ tay đua người New Zealand, Emma Gilmour tham dự giải đua xe địa hình Extreme E Championship vào năm 2022. Emma Gilmour, 42 tuổi, cũng là tay đua nữ đầu tiên trong lịch sử của McLaren.

