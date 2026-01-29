Nóng nhất thể thao sáng 29/1: Djokovic phản ứng gắt vì câu hỏi về Sinner và Alcaraz

Djokovic phản ứng gắt vì câu hỏi về Sinner và Alcaraz

Novak Djokovic đã phàn nàn về loạt câu hỏi từ truyền thông sau khi giành vé vào bán kết Australian Open, nơi Jannik Sinner đang chờ đợi.

Djokovic đang hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 25 chưa từng có trong lịch sử

Khi được hỏi liệu vị thế hiện tại, “đuổi theo” Sinner và Alcaraz ở các giải Grand Slam, có giống thời điểm đầu sự nghiệp khi anh bám đuổi Roger Federer và Rafael Nadal hay không, Djokovic lập tức ngắt lời.

Djokovic phản ứng: “Tôi đang đuổi theo Sinner và Alcaraz ư? Theo nghĩa nào? Nghĩa là tôi luôn là người đuổi theo và không bao giờ là người bị đuổi?”

Khi tiếp tục được hỏi về việc so sánh các giai đoạn sự nghiệp, Djokovic nói thẳng: “Tôi thấy hơi thiếu tôn trọng khi bạn bỏ qua những gì đã xảy ra ở quãng thời gian ở giữa, từ lúc tôi bắt đầu ‘đuổi theo’ Nadal và Federer, đến bây giờ ‘đuổi theo’ Carlos và Jannik, bởi có khoảng 15 năm ở giữa mà tôi thống trị các giải Grand Slam”.

Murray mời Federer “bắt cặp” ở môn thể thao mới

Andy Murray đang chuyển hướng sự chú ý sang padel, môn thể thao biến thể giữa tennis và squash, và tiết lộ với Advantage Padel rằng anh sẽ chọn đối thủ cũ lâu năm Roger Federer làm bạn đánh đôi lý tưởng. Khi được hỏi chọn giữa tennis và padel, Murray trả lời: “Giờ tôi chơi padel nhiều hơn tennis. Vì thế chắc chắn là padel”.

Nếu Federer và Murray thực sự bắt cặp trên sân padel, đây chắc chắn sẽ là bộ đôi “khó chịu” với bất kỳ đối thủ nào. Trong sự nghiệp quần vợt, hai người từng đối đầu 25 lần, thường xuyên cạnh tranh trong kỷ nguyên có cả Rafael Nadal và Novak Djokovic. Federer là người nhỉnh hơn với 14 chiến thắng, trong khi Murray có 11 lần ca khúc khải hoàn.

Ấn định ngày Tyson Fury tái xuất

Tyson Fury đã chốt ngày thi đấu và đối thủ cho màn tái xuất của mình. Theo thông báo từ Netflix, Fury sẽ so găng với Arslanbek Makhmudov trong trận đấu hạng nặng, phát sóng trực tiếp trên nền tảng này vào ngày 11/4 tại Vương quốc Anh. Hiện địa điểm và nhà thi đấu cụ thể vẫn chưa được công bố. Fury đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên kể từ trận thắng sát nút cựu sao UFC Francis Ngannou vào tháng 10/2023.

Hamilton hào hứng sau buổi chạy thử đầu tiên

Lewis Hamilton cho biết anh đã có buổi chạy thử đầu tiên tại Barcelona “rất hiệu quả”, dù toàn bộ thời gian chạy của anh trong buổi chiều đều diễn ra dưới điều kiện trời mưa. Sau khi bước ra khỏi xe, tay lái kỳ cựu người Anh cho biết: “Tôi nghĩ chúng tôi chạy khoảng 120 vòng gì đó, trong điều kiện ướt và còn có cờ đỏ nữa, nên như vậy là khá ổn.

Tôi thật sự tự hào về tất cả mọi người ở nhà máy vì đã đưa chiếc xe đến được trạng thái này, và hôm nay chúng tôi thu thập được rất nhiều dữ liệu. Chắc chắn phải tiếp tục duy trì. Còn rất, rất nhiều việc phải làm, nhưng đây là ngày đầu tiên tốt”.