Nóng nhất thể thao sáng 30/7: Wushu Việt Nam đoạt 2 HCV ở ngày cuối giải trẻ châu Á

Wushu Việt Nam đoạt 2 HCV ở ngày cuối giải trẻ châu Á

Trong ngày thi đấu cuối cùng 29/7 của giải trẻ Wushu châu Á 2025 tổ chức ở Giang Âm, Trung Quốc, tuyển Việt Nam đã giành thêm 1 HCV nhờ chiến thắng của Chu Tuệ An ở nội dung Thái cực quyền nữ lứa tuổi 12-14. Tuệ An giành 9,3 điểm ở nội dung này. Bên cạnh đó, Phan Bảo An thi đấu cùng nội dung với Tuệ An và đoạt HCĐ.

Chu Tuệ An (giữa) và Phan Bảo An (phải) trên bục nhận huy chương nội dung Thái cực quyền nữ lứa tuổi 12-14

Ở nội dung Thái cực quyền nam lứa tuổi 15-18, Nguyễn Khắc Lê Hoàng vô địch với số điểm 9,423 điểm. Như vậy tuyển Wushu Việt Nam đã giành cả 2 HCV của giải trong ngày thi đấu cuối, kết thúc giải với 2 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ, xếp hạng 9 toàn đoàn.

Dimitrov sẽ không dự US Open

Grigor Dimitrov sẽ không góp mặt tại US Open 2025 do chấn thương, theo thông báo từ người quản lý của anh Georgi Stoimenov. Dimitrov đã phải bỏ cuộc giữa chừng trận gặp Jannik Sinner ở Wimbledon và chấn thương rách cơ đã được chẩn đoán cần thời gian hồi phục lâu hơn so với lịch tổ chức US Open. Như vậy Dimitrov đã bị đứt chuỗi 58 giải Grand Slam liên tiếp góp mặt, trước đó anh đã luôn dự các giải Grand Slam bắt đầu từ Australian Open 2011.

Hai tay vợt bóng bàn Việt Nam dự giải quốc tế để tập dượt cho SEA Games

Tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ cử hai tay vợt Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Khoa Diệu Khánh thi đấu tại giải quốc tế tổ chức ở Almaty, Kazakhstan vào tháng 8 tới. Giải đấu này sẽ được xem là cơ hội tập dượt cho 2 tay vợt trước khi thi đấu tại SEA Games 33, hiện Diệu Khánh đang là nhà đương kim vô địch đơn nữ SEA Games còn Anh Tú là đương kim Á quân đơn nam.

Joseph Parker muốn Usyk tôn trọng trách nhiệm với đai WBO

Sau khi thắng Daniel Dubois, Oleksandr Usyk đã được WBO yêu cầu bảo vệ đai hạng nặng của họ trước Joseph Parker, nếu không anh sẽ phải trả lại đai vô địch. Parker mới đây đã lên tiếng bày tỏ hy vọng rằng Usyk sẽ không né tránh yêu cầu đó, anh nói: “Nhiều người cho rằng Usyk sẽ không đấu với tôi, nhưng như thế sẽ chỉ thể hiện sự yếu đuối của Usyk. Và tôi biết Usyk không phải một kẻ yếu đuối, chúng tôi hy vọng sẽ tổ chức được trận đấu trước cuối năm nay”.