Đại gia Ngoại hạng Anh tung 300 triệu euro mua “bom tấn”, chỉ Ekitike ghi bàn ở vòng 1

Đến thời điểm hiện tại, chỉ tính riêng vai trò tiền đạo cắm, 4 gã nhà giàu Chelsea, Arsenal, Manchester United và Liverpool đã móc hầu bao lên tới gần 300 triệu euro cho những Joao Pedro, Viktor Gyokeres, Benjamin Sesko, Hugo Ekitike để theo đuổi cuộc đua tới “ngôi vua” bóng đá Anh.

Tuy nhiên, ở giải đấu khắc nghiệt như Premier League, bất cứ “Vua dội bom” đến từ giải đấu nào khác đều có thể bị nhấn chìm bởi hàng tấn áp lực khổng lồ.

Mới có Ekitike tỏa sáng

Trong 4 tân binh trung phong vừa điểm mặt, duy nhất Ekitike biết cách ghi tên mình lên bảng tỷ số sau loạt trận thuộc khuôn khổ vòng đấu mở màn. Ngôi sao người Pháp lập tức được HLV Arne Slot điền tên vào danh sách đá chính của Liverpool trong màn tiếp đón Bournemouth trên sân Anfield và ở phút 37, cựu sao Paris Saint-Germain đã chứng minh vì sao “The Kop” phải chi đến 90 triệu euro để có anh.

Chơi cao nhất đội hình nhưng vòng cấm địa không phải địa bàn hoạt động chủ yêu nơi cầu thủ 23 tuổi. Ekitike thường xuyên lùi sâu ngang hàng tiền vệ, tham gia vào khâu luân chuyển bóng lên tuyến trên và bàn thắng đầu tiên của anh tại Premier League xuất phát từ miếng đánh tương tự.

Ekitike trải qua trận ra mắt Premier League trong mơ

Chân sút sinh năm 2002 chủ động lùi về phối hợp cùng Florian Wirtz, thoát khỏi sự kèm cặp từ bộ đôi trung vệ bên phía Bournemouth, trước khi dùng tốc độ, khả năng đi bóng lắt léo vượt qua hàng thủ đội khách, ghi dấu ấn. Các hệ thống phòng ngự của Premier League thời gian tới chắc chắn phải đau đầu nghĩ phương án vô hiệu hóa lối chơi biến hóa của Ekitike.

Pedro “tàng hình”

Trong khi đó, 3 tân binh còn lại gồm Joao Pedro, Gyokeres hay Sesko đều thể hiện mờ nhạt trong ngày ra mắt CLB mới tại hạng đấu danh giá nhất bóng đá Anh. Pedro dù trải trải qua khởi đầu trong mơ ở Chelsea tại chiến dịch FIFA Club World Cup, nhưng trở về thảm cỏ quen thuộc của xứ sương mù, ngôi sao người Brazil lại không thể hiện được nhiều.

73 phút đối đầu Crystal Palace, Pedro hoàn toàn “tàng hình” với chỉ 23 lần chạm bóng (ít nhất đội hình đá chính Chelsea), thực hiện vỏn vẹn 11/13 đường chuyền, tung 2 cú dứt điểm, nhưng không lần nào trúng đích và không có bất kỳ pha rê dắt thành công nào. Pedro nhận điểm 5.9 từ Sofascore, thấp nhất bên phía Chelsea.

Joao Pedro đã “hết phép”?

Gyokeres chưa thể hiện hình ảnh tay săn bàn thượng hạng

Pedro gọi, Gyokeres của “hàng xóm” Arsenal đã trả lời tại Old Trafford, thậm chí màn trình diễn của ngôi sao người Thụy Điển còn tệ hại hơn cả. 1 giờ đồng hồ thi đấu, Gyokeres không còn duy trì hình bóng của một tay săn bàn thượng hạng từng làm mưa làm gió ở Liga Portugal.

Đối đầu với Matthijs de Ligt cao lớn, chơi đầy chắc chắn bên phía Man United, Gyokeres hóa tầm thường, không tung bất cứ pha dứt điểm nào, tung 4/9 đường chuyền nhưng “sai địa chỉ” đến 2 lần, chỉ thắng 3/13 pha tranh chấp, để mất bóng đến 11 lần. Sau trận, những khoảnh khắc vuốt tóc đầy bất lực nơi cầu thủ 27 tuổi là hình ảnh đáng nhớ nhất đối với người hâm mộ.

Gyokeres hoàn toàn “mất tích” tại Old Trafford

Sesko cần thêm thời gian “va đập” ở Ngoại hạng Anh

Mùa hè này, Benjamin Sesko trở thành đối trọng được so sánh nhiều nhất với Gyokeres. Đêm qua, ngôi sao người Slovenia cũng có 30 phút hít thở bầu không khí giải đấu khốc liệt nhất hành tinh nhưng giống Gyokeres, Sesko không thể tạo nên khác biệt.

Cầu thủ 22 tuổi nhận sự chăm sóc đặc biệt từ bộ đôi trung vệ của Arsenal, William Saliba và Gabriel Magalhaes, đồng thời, việc chưa có nhiều thời gian luyện tập cùng đội bóng mới khiến chân sút sinh năm 2003 không thể tìm được sự đồng điệu từ các vệ tinh xung quanh.

Chuyển đến từ môi trường khác, giải đấu khác, cả Gyokeres lẫn Sesko rõ ràng cần thêm thời gian “va đập” để trưởng thành hơn tại Premier League.

Đẳng cấp người quen

Không chi tiền cho các số 9 hè này nhưng Manchester City và Tottenham Hotspur lại được nở nụ cười sau vòng 1 khi Erling Haaland hay Richarlison đã lên tiếng ở vòng mở màn Premier League 2025/2026.

Cả 2 “người cũ” đều trở thành tâm điểm cho loạt trận thi đấu đêm thứ 7 bằng những cú đúp đỉnh cao. Richarlison gây bất ngờ hơn tất cả. Kể từ khi gia nhập Tottenham hè năm 2022, ngôi sao người Brazil chưa bao giờ đem đến sự yên tâm cho người hâm mộ “Gà trống”, nhưng mùa bóng này có thể câu chuyện sẽ khác.

Hai bàn thắng vào lưới đội bóng mới lên hạng Burnley đủ giúp Richarlison xuất hiện trên trang nhất các mặt báo thể thao, thậm chí tình huống ngả bàn đèn đầy chất nghệ sĩ từ cựu sao Everton còn được người hâm mộ kêu gọi đã định đoạt sớm danh hiệu Puskas tại giải mùa này.

Những số 9 “quen mặt” Premier League vẫn bùng nổ

Về phần Haaland, cầu thủ người Na Uy vẫn duy trì hiệu suất “nhả đạn” quen thuộc. Không còn sự hỗ trợ phía sau từ nhạc trưởng vĩ đại Kevin De Bruyne nhưng Haaland cũng biết cách tự nâng cấp bản thân nhằm thích nghi với hoàn cảnh. Chân sút 25 tuổi ngày càng trở nên khó đoán khi có thể dứt điểm tốt bằng cả 2 chân, di chuyển thông minh, tận dụng thể chất vượt trội đàn áp hậu vệ đối phương.

Cuộc tranh luận trung phong số 1 Premier League đang nóng ngay từ vòng đấu đầu tiên. Những tân binh Sesko, Gyokeres, Ekitke hay Pedro còn nhiều cơ hội phía trước để khẳng định bản thân, trong khi các cựu binh như Haaland và Richarlison đã sớm gửi chiến thư cho cuộc đua cam go đến danh hiệu “Chiếc giày vàng” sắp tới.