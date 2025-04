Nóng nhất thể thao sáng 29/4: "Tiểu Sharapova" suýt gặp rắc rối vì mất điện ở Madrid Open

“Tiểu Sharapova” gặp sự cố ở Madrid Open

Mirra Andreeva đang giao bóng để kết thúc trận đấu với Yuliia Starodubtseva thì toàn bộ sân đấu chìm trong bóng tối do mất điện. Rất may do trận đấu chỉ còn 1 điểm nữa là kết thúc nên trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục để Andreeva kết thúc trận.

Andreeva kể lại với phóng viên: “Tôi chỉ biết tự nhủ: ‘Mirra, làm ơn, hãy dồn hết sức lực để kết thúc trận đấu ngay bây giờ’. Vì tôi biết nếu tỷ số thành 5-5, chắc chắn chúng tôi sẽ phải dừng lại và tôi sẽ còn phải ngồi chờ ở đây”.

Andreeva tiếp tục phong độ ấn tượng khi lần thứ hai liên tiếp giành quyền vào tứ kết Madrid Open

Trong khi đó, Coco Gauff đã hoàn tất chiến thắng 6-4, 6-2 trước Belinda Bencic và đang tham gia phỏng vấn trên sân thì micro đột ngột tắt. Lực lượng an ninh lập tức đưa cô trở lại khu vực dành cho vận động viên. Andreeva và Coco Gauff sẽ đối đầu nhau ở tứ kết.

Không chỉ riêng Tây Ban Nha, sự cố mất điện còn lan rộng khắp nhiều khu vực ở châu Âu, ảnh hưởng tới hàng triệu người dân. Ban đầu nguyên nhân chưa được xác định rõ, nhưng WTA tiết lộ rằng sự cố xuất phát từ mạng lưới điện châu Âu.

Djokovic chỉ còn 2 cơ hội cuối cùng?

Cây bút Kevin Palmer của trang Tennis365 cho rằng Roland Garros và Wimbledon sắp tới sẽ là 2 cơ hội cuối cùng để Novak Djokovic tìm kiếm chức vô địch Grand Slam thứ 25 cũng như danh hiệu thứ 100 trong sự nghiệp. Theo Palmer, những gì tay vợt người Serbia thể hiện ở các giải ATP trong quãng thời gian 1 năm qua cho thấy anh khó có thể kéo dài sự nghiệp thi đấu đỉnh cao thêm lâu nữa.

Tyson Fury úp mở khả năng tái xuất

Tyson Fury vừa khiến người hâm mộ boxing xôn xao khi xuất hiện tập luyện cùng HLV cũ Sugar Hill Steward, dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy anh có thể chuẩn bị tái xuất. Xuất hiện với vẻ ngoài ướt đẫm mồ hôi sau buổi tập, Fury chia sẻ: “Chỉ là đang ở phòng gym thôi, tình cờ gặp một người mà các bạn chắc chắn biết”.

Camera sau đó quay sang Sugar Hill, vị HLV hào hứng đáp lại: “Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi mà!”. Fury cười lớn rồi chốt lại: “Anh biết điều gì sắp xảy ra mà”. Thông điệp ngắn gọn nhưng đủ để cộng đồng boxing rộn ràng bàn tán về ngày tái xuất của “Gypsy King”.

Verstappen được khuyên nên tạm rời F1

Cựu tay đua F1 Johnny Herbert cho rằng nhà ĐKVĐ thế giới Max Verstappen nên cân nhắc việc tạm rời F1 sau mùa giải 2025, nghỉ 1 năm để quan sát tình hình và lựa chọn đội đua mạnh nhất khi bộ luật kỹ thuật mới được áp dụng vào năm 2026. Sau khởi đầu mùa giải đầy thách thức, tay đua người Hà Lan đã được đồn đoán rời Red Bull để chuyển sang Mercedes hoặc Aston Martin.

Herbert phân tích: “Liệu Verstappen có đánh mất cảm giác đua nếu nghỉ một năm? Tôi nghĩ là không. Mercedes từng đàm phán với gia đình Verstappen từ trước khi cậu ấy bước chân vào F1 và họ đang sở hữu một chiếc xe tốt hơn cho năm sau. Dù đã mất ưu thế, Mercedes đã tiến bộ rất nhiều. Mercedes hiện tốt hơn Aston Martin, nhưng Aston Martin lại có Adrian Newey, nhân tố cực kỳ quan trọng trước những thay đổi về luật năm 2026”.