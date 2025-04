Người đẹp tennis Vĩnh Long nén đau lấy 3 danh hiệu tại giải pickleball hàng đầu miền Tây

Người đẹp Mai Thảo lên ngôi vô địch, giành 3 danh hiệu tại giải

Nguyễn Thị Thảo Mai là một trong những cái tên gây ấn tượng nhất tại giải Pickleball CLB PHH Mở rộng tranh Cúp Bảy Phú Lâm lần 2 năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/4 tại Thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long). Giải đấu lớn bậc nhất miền Tây hiện tại với khoảng 400 VĐV tranh tài.

Thảo Mai lên ngôi vô địch nội dung đôi tự do 6.0 cùng Nghiêm Sơn

Chỉ trong một ngày 27/4, người đẹp quê Vĩnh Long này đã tranh tài ở 2 nội dung là đôi tự do 6.0 và đôi nam nữ 5.0. Cùng với đồng đội Nghiêm Sơn, Thảo Mai toàn thắng ở vòng bảng, một mạch tiến đến trận chung kết, trước khi thắng 15-9 trong cuộc so tài đôi Trần Thanh Điền và Nguyễn Hoàng Quân để lên ngôi vô địch nội dung đôi tự do 6.0.

Song song đó, cô giành hạng Ba nội dung đôi nam nữ 5.0 (đánh cặp cùng Trần Anh Huy). Trước đó 1 ngày, Thảo Mai cũng đã giành hạng Ba nội dung đôi nữ 4.5, qua đó giành 3 danh hiệu liên tiếp chỉ trong 2 ngày trong cùng 1 giải đấu.

Được biết, tay vợt sinh năm 1995 có 7 năm chơi tennis trước khi chuyển sang pickleball. Nhờ vậy, cô tiếp cận khá nhanh với bộ môn mới, cũng như sở hữu kỹ thuật, khả năng di chuyển tốt.

Người đẹp giành 3 danh hiệu tại giải dù chân bị đau

“Tôi rất bất ngờ khi cả 3 nội dung tôi đăng ký thi đấu đều có thành tích. Nhất là khi chân tôi đã bị đau sau khi thi đấu liên tục. Tôi dự định sẽ nghỉ ngơi khoảng 10 ngày để hồi phục chấn thương mới tiếp tục tập luyện và thi đấu. Tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục gặt hái thành công ở các giải đấu tiếp theo”, Thảo Mai tiết lộ.

“Người chơi pickleball phong trào tại miền Tây tiến bộ nhanh về kỹ thuật và tư duy chiến thuật”

Ở 2 nội dung còn lại trong ngày thi đấu 27/4, Nguyễn Minh Triết và Bùi Thị Tuyển lên ngôi vô địch nội dung đôi nam nữ 5.0 sau khi thắng 15-9 trước Phạm Mạnh Lâm và Nguyễn Thị Thương. Song song đó, Nicholas Khamphilath và Nguyễn Phạm Công Danh thắng Trần Anh Tuấn và Huỳnh Chí Khương với tỉ số 2-0 (11-4 và 11-6) ở trận chung kết, qua đó giành chức vô địch nội dung đôi Open.

Nguyễn Minh Triết và Bùi Thị Tuyển lên ngôi vô địch nội dung đôi nam nữ 5.0

Các tay vợt xuất sắc nhất nội dung Open

Khép lại 2 ngày thi đấu, giải Pickleball CLB PHH Mở rộng tranh Cúp Bảy Phú Lâm lần 2 năm 2025 đã kết thúc tốt đẹp với rất nhiều màn so tài kịch tính, nhận được nhiều lời khen từ VĐV và người hâm mộ.

“Giải đấu lần này quy tụ số lượng VĐV đông nhất tỉnh Vĩnh Long, cũng như bậc nhất miền Tây, từ trước đến nay. Giải được đánh giá rất cao về chất lượng chuyên môn khi quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh đó là tạo ra sân chơi cho đông đảo VĐV phong trào”.

“Chúng tôi rất vui và bất ngờ khi người chơi phong trào tại miền Tây thể hiện kỹ thuật tốt và hiện tư duy chiến thuật sắc bén. Điều này giúp các trận đấu diễn ra kịch tính, trình độ các tay vợt không có sự chênh lệch quá lớn, qua đó có những màn tranh tài hấp dẫn và giàu cảm xúc".

Tay vợt Lê Công Tiển (thành viên ban tổ chức) đánh giá cao sự tiến bộ của người chơi pickleball phong trào tại miền Tây

"Chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức giải đấu này thường niên nhằm mang đến sân chơi chuyên nghiệp, công bằng, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào pickleball ngày càng phát triển sâu rộng tại Vĩnh Long nói riêng và miền Tây nói chung. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả các nhà tài trợ, đối tác…đã đồng hành, cùng chúng tôi tạo nên thành công cho giải đấu năm nay”, anh Lê Công Tiển, đại diện ban tổ chức chia sẻ.