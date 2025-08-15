Ngoại hạng Anh mạnh tay với "nghệ thuật hắc ám", Arsenal có bị ảnh hưởng?

⚖️ Ngoại hạng Anh mạnh tay với "nghệ thuật hắc ám"

Ngoại hạng Anh 2025/26 sắp khởi tranh và Hội đồng trọng tài chuyên nghiệp của Anh (PGMOL) đã có thay đổi quan trọng. Theo đó, các trọng tài Ngoại hạng Anh được yêu cầu mạnh tay xử lý các hành vi kéo người trong vòng cấm.

Theo quy định mới, Arsenal sẽ được hưởng phạt đền trong tình huống này

Các trọng tài đã được chỉ đạo theo dõi kỹ các tình huống cố định, nơi cầu thủ cản trở đối phương bằng cách dùng cả hai tay để giữ người, tập trung vào đối thủ thay vì bóng, và những hành vi kéo người làm ảnh hưởng đến chuyển động của cầu thủ tấn công.

Các tiêu chí để thổi phạt trong những tình huống như vậy bao gồm: thời gian giữ người, mức độ ảnh hưởng đến khả năng di chuyển, bản chất của hành vi (cố tình chặn đối thủ hay cố gắng chạm vào bóng), động tác của hai tay (cố tình kéo, nắm, giữ đối thủ). Các trọng tài sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa từ tổ VAR trong các tình huống này.

Chỉ thị mới được đưa ra sau nhiều tình huống gây tranh cãi ở mùa giải trước và phản hồi từ các CLB hàng đầu, cho rằng trọng tài đã quá nhẹ tay với hành vi kéo người cố ý – điều thường được ca tụng như “tiểu xảo” trong bóng đá.

Người đứng đầu PGMOL, cựu trọng tài Howard Webb, giải thích vấn đề này với giới truyền thông: "Chúng tôi thường xuyên nhận được phản hồi về những tình huống cầu thủ phòng ngự cố tình ôm, kéo trong vòng cấm để hạn chế khả năng di chuyển hoặc chạm vào bóng của đối thủ mà không bị trừng phạt.

Điều đó sẽ được cải thiện trong mùa giải này. Tôi hy vọng sẽ nhận ít lời phàn nàn hơn ở thời điểm này năm sau và nhiều khả năng, những quả phạt đền sẽ xuất hiện nhiều hơn."

🔄 Một số thay đổi khác

Ngoài ra, một số thay đổi khác của Ngoại hạng Anh 2025/26 cũng gây chú ý. Đầu tiên, thủ môn chỉ được phép phát bóng trong vòng 8 giây. Nếu vượt quá khoảng thời gian này, đối thủ sẽ được hưởng phạt góc. Thứ hai, chỉ có đội trưởng mới có quyền khiếu nại với trọng tài. Nếu thủ môn là đội trưởng, một cầu thủ khác sẽ được chỉ định thay thế.

Arsenal cũng là đội thường xuyên sử dụng "tiểu xảo" trong những tình huống phòng ngự

Thứ ba, nếu cầu thủ sút phạt đền cố tình chạm bóng hai lần, đối thủ sẽ được đá phạt gián tiếp. Thứ tư, nếu có hành vi can thiệp cố ý, trận đấu sẽ được bắt đầu lại với một quả đá phạt gián tiếp hoặc phạt đền, kèm theo hành động kỷ luật thích hợp. Ngoài ra, những hành vi ăn vạ sẽ bị trọng tài xử phạt nghiêm khắc.

🔍Arsenal hưởng lợi hay gặp bất lợi?

Sau khi những thay đổi được công bố, Arsenal đã tạo nên hai luồng dư luận trái chiều. Một bên cho rằng "Pháo thủ" được lợi với những thay đổi này. Mùa trước, họ nổi tiếng với khả năng tận dụng những tình huống cố định như phạt góc, đá phạt ngoài vòng cấm. Bởi vậy, đối thủ thường phải dùng "tiểu xảo" để chống lại. Với quy định mới, Arsenal nhiều khả năng sẽ kiếm được phạt đền dễ hơn.

Tuy nhiên, luồng ý kiến khác cho rằng chính Arsenal là đội gặp bất lợi bởi họ thường xuyên sử dụng "nghệ thuật hắc ám" trong phòng ngự. "Pháo thủ" cũng chính là đội thường xuyên câu giờ trong những trận đấu. Với quy định mới, Arsenal có thể phải chịu nhiều quả phạt góc hơn. Từ đó, nguy cơ dính phạt đền cũng cao hơn.