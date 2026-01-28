Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

lorenzo-vs-novak
Australian Open
Lorenzo Musetti 2
Novak Djokovic 0
donna-vs-mariia
Philippine Women's Open
Donna Vekic 2
Mariia Tkacheva 0
ben-vs-jannik
Australian Open
Ben Shelton 0
Jannik Sinner 3
himeno-vs-alexandra
Philippine Women's Open
Himeno Sakatsume 0
Alexandra Eala 2

Trực tiếp tennis Shelton - Sinner: ĐKVĐ đoạt break-point, thắng set quyết định (Kết thúc)

Sự kiện: Trực tiếp + video tennis hôm nay Australian Open 2026 Jannik Sinner

(Tứ kết Australian Open 2026) Sinner đoạt break-point ở game đấu bản lề và thắng luôn set 3.

  

Trực tiếp tennis Shelton - Sinner: ĐKVĐ đoạt break-point, thắng set quyết định (Kết thúc) - 1
Set 1 Set 2 Set 3
Shelton 3(0) 4(0) 4(0)
Sinner 6(0) 6(0) 6(0)
Trực tiếp tennis Shelton - Sinner: ĐKVĐ đoạt break-point, thắng set quyết định (Kết thúc) - 1
Lịch thi đấu
SET 1
Sinner giành set-point!

Trận đấu bắt đầu, Sinner cầm giao bóng trước.

0-1
Game cho Sinner

Pha bóng kết thúc bằng tình huống xử lí trên lưới không thể chống đỡ của Sinner. Hạt giống số 2 trải qua game đấu tương đối vất vả, thậm chí đối diện nguy cơ mất break nhưng đã trở lại mạnh mẽ.

1-1
Game cho Shelton

Game đấu rất kiên cường của Sinner khi anh liên tiếp kéo tỷ số về 40-40. Phải tới lần lợi điểm thứ 4, Shelton mới có thể ghi điểm quyết định để kết thúc game đấu.

1-2
Game cho Sinner

Shelton đánh bóng không qua lưới. Thêm một game đấu tương đối vất vả của Sinner dù được cầm giao bóng.

1-3
Sinner giành break-point!

Shelton đánh bóng không qua lưới. Ở game này, Sinner đã xuất sắc hóa giải những cú giao bóng mạnh của Shelton, khiến đối thủ liên tục đánh hỏng và đoạt break-point đầu tiên.

1-4
Game cho Sinner

Game trắng cho Sinner. Hạt giống số 2 tiếp đà thăng hoa và nới rộng cách biệt điểm số.

2-4
Game cho Shelton

Sinner rất tích cực lên lưới tấn công và có tới 3 cơ hội giành break-point, tuy nhiên Shelton thi đấu rất kiên cường để thắng game cầm giao bóng.

2-5
Game cho Sinner

Pha đánh bóng ra ngoài của Shelton. Thêm một game trắng cho Sinner.

3-5
Game cho Shelton

Sinner liên tiếp dẫn điểm. Tuy nhiên khi tỷ số là 30-30, Shelton đã ghi 2 điểm quyết định để giành chiến thắng.

3-6
Sinner giành set-point!

Shelton không có bất kì cơ hội nào để giành điểm. Game trắng cho Sinner, set 1 cũng khép lại với tỷ số 6-3 nghiêng về hạt giống số 2.

SET 2
1-0
Game cho Shelton

Sinner dẫn 30-0, tuy nhiên Shelton đã vùng lên để ghi 4 điểm liên tiếp và thắng game cầm giao bóng mở màn set 2.

1-1
Game cho Sinner

Sinner dẫn 40-15, Shelton gỡ hòa 40-40 nhưng cuối cùng hạt giống số 2 vẫn ghi những điểm số quyết định để thắng game cầm giao bóng.

1-2
Sinner đoạt break-point

Game đấu quá cảm xúc. Shelton gỡ hòa 30-30 sau khi bị dẫn 30-0, sau đó vượt lên dẫn 40-30. Tuy nhiên, Sinner liên tiếp ghi 3 điểm để đoạt break-point.

1-3
Game cho Sinner

Đối diện với 3 nguy cơ bị bẻ game giao bóng, tuy nhiên Sinner không hề mất tinh thần và xuất sắc cứu break thành công trước khi giành chiến thắng.

2-3
Game cho Shelton

Shelton vùng lên mạnh mẽ và có game trắng đầu tiên.

2-4
Game cho Sinner

Shelton chỉ giành 1 điểm trước khi dễ dàng gác vợt ở game cầm giao bóng của Sinner.

3-4
Game cho Shelton

Sinner nỗ lực kéo tỷ số game đấu đến 40-40, nhưng Shelton mới là người có 2 điểm quyết định để rút ngắn cách biệt xuống 3-4.

3-5
Game cho Sinner

Bị dẫn 0-40, Shelton nỗ lực rút ngắn cách biệt xuống 30-40 nhưng vẫn phải nhìn Sinner ghi điểm quyết định và thắng game.

4-5
Game cho Shelton

Shelton giao bóng ăn điểm trực tiếp. Tay vợt người Mỹ đang níu kéo hy vọng ngược dòng ở set đấu này.

4-6
Sinner giành set-point

Không có bất ngờ nào ở game cầm giao bóng của Sinner. Hạt giống số 2 khép lại set đấu với chiến thắng 6-4.

SET 3
1-0
Game cho Shelton

Sinner chỉ ghi được 1 điểm trước khi dễ dàng gác vợt ở game cầm giao bóng của Shelton.

1-1
Game cho Sinner

Shelton liên tục mất điểm vì những pha xử lí lỗi. Sinner gỡ hòa 1-1.

2-1
Game cho Shelton

Tay vợt người Mỹ vẫn đang duy trì sự ổn định ở những game cầm giao bóng của set 3.

2-2
Game cho Sinner

Game trắng của Sinner. Set đấu vẫn đang diễn ra rất gay cấn.

3-2
Game cho Shelton

Sinner có tới 2 cơ hội giành break-point nhưng không tận dụng thành công. Shelton vẫn chưa mắc sai lầm nào từ đầu set 3.

3-3
Game cho Sinner

Shelton chỉ ghi được 1 điểm trước khi gác vợt chóng vánh ở game cầm giao bóng của Sinner.

4-3
Game cho Shelton

Cũng như những game cầm giao bóng trước, Shelton vẫn thi đấu rất hay và sớm kết thúc game đấu bằng những pha tấn công trên lưới chuẩn xác.

4-4
Game cho Sinner

Nỗ lực bám đuổi điểm số bất thành của Shelton. Sinner dẫn 40-15 và dễ dàng kết thúc game đấu.

4-5
Sinner giành break-point

Game đấu quá xuất sắc của Sinner. Hạt giống số 2 dẫn 40-0 và dù rất nỗ lực, Shelton chỉ gỡ được 1 điểm trước khi chịu gác vợt ở game đấu bản lề.

4-6
Sinner giành match-point!

Không có bất ngờ nào ở game cầm giao bóng của Sinner. Hạt giống số 2 thắng dễ, qua đó khép lại set 3 với tỷ số 6-4. Chung cuộc, Sinner giành chiến thắng 3-0 (tỷ số các set: 6-3, 6-4, 6-4).

Sinner áp đảo thành tích đối đầu Shelton

Sinner không chỉ được đánh giá cao hơn Shelton nhờ vị trí trên bảng xếp hạng ATP (hạng 2 so với hạng 7). Tay vợt người Italia còn sở hữu thành tích đối đầu vượt trội mỗi lần gặp Shelton. Cụ thể, Sinner có 9 lần đối đầu Shelton, trong đó thắng tới 8 lần. Điều này ắt hẳn giúp ngôi sao sinh năm 2001 tự tin hơn rất nhiều ở trận đấu sắp tới. 

Mặt sân ở Australian Open còn là sân đấu sở trường của Sinner. Điều này càng khiến giới mộ điệu trông đợi vào thắng lợi dành cho anh.

Video tennis Sinner - Gaston: Uy lực khủng khiếp, kết cục ngỡ ngàng (Australian Open)
Video tennis Sinner - Gaston: Uy lực khủng khiếp, kết cục ngỡ ngàng (Australian Open)

(Vòng 1) Nhà đương kim vô địch Jannik Sinner đã giành quyền vào vòng hai Australian Open, sau khi đối thủ Hugo Gaston buộc phải bỏ cuộc vì vấn đề sức...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/01/2026 10:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp + video tennis hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN