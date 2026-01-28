Trực tiếp tennis Shelton - Sinner: ĐKVĐ đoạt break-point, thắng set quyết định (Kết thúc)
(Tứ kết Australian Open 2026) Sinner đoạt break-point ở game đấu bản lề và thắng luôn set 3.
Trận đấu bắt đầu, Sinner cầm giao bóng trước.
Pha bóng kết thúc bằng tình huống xử lí trên lưới không thể chống đỡ của Sinner. Hạt giống số 2 trải qua game đấu tương đối vất vả, thậm chí đối diện nguy cơ mất break nhưng đã trở lại mạnh mẽ.
Game đấu rất kiên cường của Sinner khi anh liên tiếp kéo tỷ số về 40-40. Phải tới lần lợi điểm thứ 4, Shelton mới có thể ghi điểm quyết định để kết thúc game đấu.
Shelton đánh bóng không qua lưới. Thêm một game đấu tương đối vất vả của Sinner dù được cầm giao bóng.
Shelton đánh bóng không qua lưới. Ở game này, Sinner đã xuất sắc hóa giải những cú giao bóng mạnh của Shelton, khiến đối thủ liên tục đánh hỏng và đoạt break-point đầu tiên.
Game trắng cho Sinner. Hạt giống số 2 tiếp đà thăng hoa và nới rộng cách biệt điểm số.
Sinner rất tích cực lên lưới tấn công và có tới 3 cơ hội giành break-point, tuy nhiên Shelton thi đấu rất kiên cường để thắng game cầm giao bóng.
Pha đánh bóng ra ngoài của Shelton. Thêm một game trắng cho Sinner.
Sinner liên tiếp dẫn điểm. Tuy nhiên khi tỷ số là 30-30, Shelton đã ghi 2 điểm quyết định để giành chiến thắng.
Shelton không có bất kì cơ hội nào để giành điểm. Game trắng cho Sinner, set 1 cũng khép lại với tỷ số 6-3 nghiêng về hạt giống số 2.
Sinner dẫn 30-0, tuy nhiên Shelton đã vùng lên để ghi 4 điểm liên tiếp và thắng game cầm giao bóng mở màn set 2.
Sinner dẫn 40-15, Shelton gỡ hòa 40-40 nhưng cuối cùng hạt giống số 2 vẫn ghi những điểm số quyết định để thắng game cầm giao bóng.
Game đấu quá cảm xúc. Shelton gỡ hòa 30-30 sau khi bị dẫn 30-0, sau đó vượt lên dẫn 40-30. Tuy nhiên, Sinner liên tiếp ghi 3 điểm để đoạt break-point.
Đối diện với 3 nguy cơ bị bẻ game giao bóng, tuy nhiên Sinner không hề mất tinh thần và xuất sắc cứu break thành công trước khi giành chiến thắng.
Shelton vùng lên mạnh mẽ và có game trắng đầu tiên.
Shelton chỉ giành 1 điểm trước khi dễ dàng gác vợt ở game cầm giao bóng của Sinner.
Sinner nỗ lực kéo tỷ số game đấu đến 40-40, nhưng Shelton mới là người có 2 điểm quyết định để rút ngắn cách biệt xuống 3-4.
Bị dẫn 0-40, Shelton nỗ lực rút ngắn cách biệt xuống 30-40 nhưng vẫn phải nhìn Sinner ghi điểm quyết định và thắng game.
Shelton giao bóng ăn điểm trực tiếp. Tay vợt người Mỹ đang níu kéo hy vọng ngược dòng ở set đấu này.
Không có bất ngờ nào ở game cầm giao bóng của Sinner. Hạt giống số 2 khép lại set đấu với chiến thắng 6-4.
Sinner chỉ ghi được 1 điểm trước khi dễ dàng gác vợt ở game cầm giao bóng của Shelton.
Shelton liên tục mất điểm vì những pha xử lí lỗi. Sinner gỡ hòa 1-1.
Tay vợt người Mỹ vẫn đang duy trì sự ổn định ở những game cầm giao bóng của set 3.
Game trắng của Sinner. Set đấu vẫn đang diễn ra rất gay cấn.
Sinner có tới 2 cơ hội giành break-point nhưng không tận dụng thành công. Shelton vẫn chưa mắc sai lầm nào từ đầu set 3.
Shelton chỉ ghi được 1 điểm trước khi gác vợt chóng vánh ở game cầm giao bóng của Sinner.
Cũng như những game cầm giao bóng trước, Shelton vẫn thi đấu rất hay và sớm kết thúc game đấu bằng những pha tấn công trên lưới chuẩn xác.
Nỗ lực bám đuổi điểm số bất thành của Shelton. Sinner dẫn 40-15 và dễ dàng kết thúc game đấu.
Game đấu quá xuất sắc của Sinner. Hạt giống số 2 dẫn 40-0 và dù rất nỗ lực, Shelton chỉ gỡ được 1 điểm trước khi chịu gác vợt ở game đấu bản lề.
Không có bất ngờ nào ở game cầm giao bóng của Sinner. Hạt giống số 2 thắng dễ, qua đó khép lại set 3 với tỷ số 6-4. Chung cuộc, Sinner giành chiến thắng 3-0 (tỷ số các set: 6-3, 6-4, 6-4).
Sinner áp đảo thành tích đối đầu Shelton
Sinner không chỉ được đánh giá cao hơn Shelton nhờ vị trí trên bảng xếp hạng ATP (hạng 2 so với hạng 7). Tay vợt người Italia còn sở hữu thành tích đối đầu vượt trội mỗi lần gặp Shelton. Cụ thể, Sinner có 9 lần đối đầu Shelton, trong đó thắng tới 8 lần. Điều này ắt hẳn giúp ngôi sao sinh năm 2001 tự tin hơn rất nhiều ở trận đấu sắp tới.
Mặt sân ở Australian Open còn là sân đấu sở trường của Sinner. Điều này càng khiến giới mộ điệu trông đợi vào thắng lợi dành cho anh.
