Fritz đấu mỏi tay ở Australian Open, kiếm 7,5 tỷ đồng vẫn thua bạn gái “sống ảo”

Fritz vào top 16 Australian Open, mồ hôi đổ nhiều nhưng tiền kiếm thua bạn gái

Taylor Fritz, tay vợt số 9 thế giới, khép lại hành trình tại Australian Open 2026 ở vòng 4 sau thất bại 0-3 trước Lorenzo Musetti. Dù dừng bước khá sớm so với kỳ vọng, Fritz vẫn nhận được 240.000 bảng Anh tiền thưởng nhờ vào tới vòng 16 tay vợt mạnh nhất.

Bạn gái Taylor Fritz không chỉ đi theo anh, cô còn biết tận dụng sắc đẹp của mình để kiếm nhiều tiền

Quy đổi sang tiền Việt Nam, khoản thưởng này tương đương khoảng 7,5 tỷ đồng. Con số nghe qua không hề nhỏ, nhất là với một giải Grand Slam.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận “choáng” lại nằm ở chỗ khác, số tiền Fritz kiếm được trên sân đấu vẫn thấp hơn thu nhập của bạn gái anh trong cùng thời gian diễn ra giải đấu.

Trong khi Fritz phải căng mình thi đấu, vật lộn với chấn thương đầu gối và cơ liên sườn, thì người bạn gái Morgan Riddle lại có một kỳ Australian Open… cực kỳ sinh lời theo cách rất khác.

Bạn gái Fritz “thắng lớn” nhờ mạng xã hội, kiếm hơn 9 tỷ đồng chỉ bằng vài bài đăng

Morgan Riddle, bạn gái của Taylor Fritz từ năm 2020, là người mẫu và influencer (người có ảnh hưởng) nổi tiếng tại Mỹ. Trong thời gian Australian Open diễn ra, tài khoản Instagram của cô tăng thêm hơn 7.000 người theo dõi, kéo theo hàng loạt hợp đồng quảng bá thời trang và mỹ phẩm.

Theo báo Bild (Đức), Morgan Riddle thu về khoảng 290.000 euro, tương đương 9,2 tỷ đồng Việt Nam. Con số này cao hơn khoản tiền Fritz kiếm được từ tiền thưởng giải đấu.

Đáng chú ý, chính Morgan từng đùa vui với Fritz trước giải: “Nếu anh không vào được vòng 16 thì em sẽ kiếm nhiều tiền hơn anh đấy”.

Lời nói nửa đùa nửa thật ấy đã… trở thành hiện thực. Morgan thẳng thắn chia sẻ rằng giữa hai người tồn tại một “cuộc đua thu nhập” khá thú vị mỗi khi đến các giải Grand Slam. Fritz không hề khó chịu, trái lại còn ủng hộ bạn gái hết mình, coi đây là cách cả hai trở thành một “gia đình hai nguồn thu”.

Trong bối cảnh tennis hiện đại, câu chuyện của Fritz và Morgan phản ánh rõ một thực tế mới, tiền thưởng sân đấu không còn là nguồn thu duy nhất, thậm chí không phải lớn nhất, với những ngôi sao biết tận dụng sức hút truyền thông.

Còn với Fritz, sau Australian Open, anh dự kiến trở lại ở ATP 500 Dallas trước khi hướng tới Indian Wells và Miami. Nếu đầu gối kịp hồi phục, tay vợt Mỹ vẫn còn nhiều cơ hội “gỡ gạc” trên sân đấu.