Trực tiếp bóng đá Selangor - Công an Hà Nội: Phan Văn Đức bỏ lỡ (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Napoli vs Chelsea
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Real Madrid
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PSV vs Bayern Munich
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Paris Saint-Germain vs Newcastle United
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Galatasaray
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Liverpool vs Qarabağ
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Barcelona vs Copenhagen
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs Inter Milan
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayer Leverkusen vs Villarreal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Atlético de Madrid vs Bodø / Glimt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Arsenal vs Kairat
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Monaco vs Juventus
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Ajax vs Olympiakos Piraeus
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Lazio vs Genoa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Hải Phòng vs Thể Công - Viettel
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Leeds United vs Arsenal
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Everton
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Napoli vs Fiorentina
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Hamburger SV vs Bayern Munich
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs West Ham United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Levante vs Atlético de Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Elche vs Barcelona
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
PVF-CAND vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Công An Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Nottingham Forest vs Crystal Palace
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Borussia Dortmund vs Heidenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Cremonese vs Inter Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Parma vs Juventus
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Sunderland vs Burnley
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Trực tiếp bóng đá Selangor - Công an Hà Nội: Phan Văn Đức bỏ lỡ (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ)

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội Trực tiếp bóng đá hôm nay

(Bảng A) Phan Văn Đức bỏ lỡ cơ hội ghi bàn danh dự cho Công an Hà Nội trong những phút cuối trận.

20h, 28/1 |

Selangor
Trực tiếp bóng đá Selangor - Công an Hà Nội: Phan Văn Đức bỏ lỡ (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1
2 - 0
Trực tiếp bóng đá Selangor - Công an Hà Nội: Phan Văn Đức bỏ lỡ (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1
CAHN
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thống kê Thông tin trước trận
Faisal Halim 60' Xem video
Faisal Halim 69' Xem video

Tình huống nổi bật

 Trực tiếp bóng đá Selangor - Công an Hà Nội: Phan Văn Đức bỏ lỡ (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

Selangor giao bóng.

2’

NGUY HIỂM!

Văn Hậu mắc sai lầm, rất may cho Công an Hà Nội là Hugo Gomes đã kịp lùi về ngăn chặn tiền đạo bên phía Selangor.

4’

 Trực tiếp bóng đá Selangor - Công an Hà Nội: Phan Văn Đức bỏ lỡ (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

CƠ HỘI!

Hàng thủ Công an Hà Nội dâng quá cao và để lộ khoảng trống, Fortes dứt điểm vào góc gần đi chệch cột dọc.

9’

 Trực tiếp bóng đá Selangor - Công an Hà Nội: Phan Văn Đức bỏ lỡ (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

DỨT ĐIỂM!

Alan khéo léo vượt qua Diarra bên cánh phải rồi nhả về cho Vitao dứt điểm một chạm, bóng đi rất thiếu chính xác.

15’

Nhịp độ trận đấu giảm xuống

Công an Hà Nội đang chủ động chơi chậm lại để giảm hưng phấn của Selangor.

22’

NGUY HIỂM!

Boumous đi bóng vượt qua tới 3 cầu thủ Công an Hà Nội rồi chọc khe cho Chrigor băng xuống. Tiền đạo của Selangor đánh bại Việt Anh trong pha tranh chấp tay đôi, nhưng thủ môn Nguyễn Filip đã kịp thời băng ra ôm gọn.

31’

KHÔNG ĐƯỢC

Vitao bắt bài đường chuyền của Ankrah để mở ra cơ hội cho Rogerio Alves. Tuy nhiên, ngoại binh của Công an Hà Nội không thể vượt qua Quentin Cheng bên phía Selangor.

34’

 Trực tiếp bóng đá Selangor - Công an Hà Nội: Phan Văn Đức bỏ lỡ (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

CƠ HỘI!!!

Chrigor dứt điểm tinh tế vượt qua thủ môn Nguyễn Filip, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

43’

KHÔNG VÀO!

Quang Vinh chuyền thuận lợi xuống cánh trái vòng cấm, tiếc rằng cú dứt điểm một chạm của Rogerio Alves lại đi vào đúng vị trí thủ môn Al Hafiz.

45’

Bù giờ

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

45+1’

KHÔNG VÀO!

Từ quả phạt góc, Diarra bật cao đánh đầu không gây ra khó khăn cho thủ môn Nguyễn Filip.

 Trực tiếp bóng đá Selangor - Công an Hà Nội: Phan Văn Đức bỏ lỡ (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

HẾT HIỆP 1

Hai đội bước vào giờ nghỉ mà chưa có bàn thắng.

 Trực tiếp bóng đá Selangor - Công an Hà Nội: Phan Văn Đức bỏ lỡ (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

Công an Hà Nội giao bóng.

50’

CỨU THUA!!!

Quang Hải treo bóng vào vòng cấm, Hugo Gomes đánh đầu chuyền bóng cho Việt Anh xoay người vô lê đẹp mắt nhưng thủ môn Al Hafiz vẫn kịp thời bay người cản phá xuất thần.

60’

 Trực tiếp bóng đá Selangor - Công an Hà Nội: Phan Văn Đức bỏ lỡ (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! 1-0 CHO SELANGOR

Fortes ngoặt bóng loại bỏ Đoàn Văn Hậu trong vòng cấm rồi dứt điểm chìm, thủ môn Nguyễn Filip đổ người cản phá. Bóng bật ra và Faisal Halim có mặt đúng lúc đá bồi cận thành vào lưới.

65’

 Trực tiếp bóng đá Selangor - Công an Hà Nội: Phan Văn Đức bỏ lỡ (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

CƠ HỘI!!!

Chrigor thắng thế trong pha tranh chấp với Việt Anh, nhưng chân sút của Selangor lại dứt điểm đi vọt xà ngang trong pha đối mặt với thủ môn Nguyễn Filip.

69’

 Trực tiếp bóng đá Selangor - Công an Hà Nội: Phan Văn Đức bỏ lỡ (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! 2-0 CHO SELANGOR

Phan Văn Đức để mất bóng ngay bên phần sân nhà, tạo điều kiện cho Selangor phối hợp. Faisal Halim băng lên tung cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, hạ gục thủ môn Nguyễn Filip.

76’

 Trực tiếp bóng đá Selangor - Công an Hà Nội: Phan Văn Đức bỏ lỡ (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!

Aliff Haiqal dứt điểm đập chân cầu thủ Công an Hà Nội đổi hướng, vô tình tìm tới Chrigor trong vòng cấm nhưng anh lại dứt điểm đi chệch cột dọc.

80’

CƠ HỘI!!!

Leo Artur chuyền bổng chuẩn xác dành cho Phan Văn Đức. Cựu sao SLNA bình tĩnh vặn sườn Abualnadi trước khi dứt điểm vào giữa người thủ môn Al Hafiz.

90’

Bù giờ

Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.

90+7’

CỨU THUA!!!

Phan Văn Đức ngoặt bóng loại bỏ Diarra trong vòng cấm rồi dứt điểm, nhưng thủ môn Al Hafiz tiếp tục chơi xuất sắc khi đổ người cản phá.

 Trực tiếp bóng đá Selangor - Công an Hà Nội: Phan Văn Đức bỏ lỡ (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

HẾT GIỜ!

Selangor giành trọn 3 điểm, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng A.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Selangor - Công an Hà Nội: Phan Văn Đức bỏ lỡ (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1
Kalamullah Al Hafiz, Quentin Cheng, Abualnadi, Ankrah, Mamadou Diarra, Faisal Halim, Al Rawabdeh, Hugo Boumous, Alvin Fortes, Nooa Laine, Chrigor
Trực tiếp bóng đá Selangor - Công an Hà Nội: Phan Văn Đức bỏ lỡ (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1
Nguyễn Filip, Việt Anh, Văn Hậu, Hugo Gomes, Quang Vinh, Quang Hải, Stefan Mauk, Rogerio Alves, Vitao, Văn Đô, Alan

Đoàn Văn Hậu sẵn sàng đá chính

Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, Công an Hà Nội sớm hội quân từ đầu năm, duy trì cường độ tập luyện và tổ chức một số trận giao hữu nhằm giúp các cầu thủ lấy lại nhịp thi đấu. HLV Mano Polking đón nhận tin vui khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu gần như bình phục hoàn toàn chấn thương và sẵn sàng đá chính.

Đình Bắc có ra sân?

Toàn đội CAHN đã có mặt tại Selangor để đá Cúp C1 Đông Nam Á trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng A. Những cầu thủ vừa làm nhiệm vụ quốc gia trong màu áo U23 Việt Nam như Nguyễn Đình Bắc, Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc được cho nghỉ ngơi để hồi phục thể lực.

Trận đấu khó lường

Ở đấu trường Cúp các CLB Đông Nam Á, CAHN đang tạm xếp thứ 4 trên BXH với 4 điểm sau 1 trận thắng, 1 hoà và 1 thất bại. Đây là điều khiến thầy trò HLV Mano Polking càng muốn thắng trong chuyến làm khách này, nhưng thực tế điều này chẳng dễ cho đội bóng công an của Việt Nam. Vì ngoài lợi thế sân nhà, Selangor còn được thi đấu liên tục trong thời gian qua, nên đó cũng là một ưu thế của đội chủ nhà.

Cả hai đội đều là những cái tên rất mạnh của bóng đá Malaysia và Việt Nam. Vì thế, việc đối đầu nhau ở Cúp các CLB Đông Nam Á củng là cách họ khẳng định vị thế ở đấu trường khu vực. Do đó, cả hai đều rất muốn thắng trong cuộc đối đầu này.

Mối lo Đình Bắc và dàn sao U23 tự mãn: Muốn "nên người", hãy tránh xa thế giới ảo
Mối lo Đình Bắc và dàn sao U23 tự mãn: Muốn "nên người", hãy tránh xa thế giới ảo

Đình Bắc và những ngôi sao U23 khác đang được tung hô hết lời sau thành công ở giải U23 châu Á.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo DA (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/01/2026 13:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
CLB Công an Hà Nội Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN