Trực tiếp bóng đá Selangor - Công an Hà Nội: Phan Văn Đức bỏ lỡ (Cúp C1 Đông Nam Á) (Hết giờ)

20h, 28/1 | Selangor 2 - 0 CAHN (H1: 0-0) Thông tin trước trận Selangor vs CAHN CAHN Điểm Kalamullah Al Hafiz Quentin Cheng Abualnadi Ankrah Mamadou Diarra Faisal Halim Al Rawabdeh Hugo Boumous Alvin Fortes Nooa Laine Chrigor Điểm Nguyễn Filip Việt Anh Văn Hậu Hugo Gomes Quang Vinh Quang Hải Stefan Mauk Rogerio Alves Vitao Văn Đô Alan Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Selangor Selangor CAHN Sút khung thành 6 (5) 6 (2) Thời gian kiểm soát bóng 38% 62% Phạm lỗi 14 4 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 3 2 Phạt góc 3 2 Cứu thua 6 4 Faisal Halim 60' Xem video Faisal Halim 69' Xem video Tình huống nổi bật TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU Selangor giao bóng. 2’ NGUY HIỂM! Xem video Văn Hậu mắc sai lầm, rất may cho Công an Hà Nội là Hugo Gomes đã kịp lùi về ngăn chặn tiền đạo bên phía Selangor. 4’ CƠ HỘI! Xem video Hàng thủ Công an Hà Nội dâng quá cao và để lộ khoảng trống, Fortes dứt điểm vào góc gần đi chệch cột dọc. 9’ DỨT ĐIỂM! Xem video Alan khéo léo vượt qua Diarra bên cánh phải rồi nhả về cho Vitao dứt điểm một chạm, bóng đi rất thiếu chính xác. 15’ Nhịp độ trận đấu giảm xuống Công an Hà Nội đang chủ động chơi chậm lại để giảm hưng phấn của Selangor. 22’ NGUY HIỂM! Xem video Boumous đi bóng vượt qua tới 3 cầu thủ Công an Hà Nội rồi chọc khe cho Chrigor băng xuống. Tiền đạo của Selangor đánh bại Việt Anh trong pha tranh chấp tay đôi, nhưng thủ môn Nguyễn Filip đã kịp thời băng ra ôm gọn. 31’ KHÔNG ĐƯỢC Xem video Vitao bắt bài đường chuyền của Ankrah để mở ra cơ hội cho Rogerio Alves. Tuy nhiên, ngoại binh của Công an Hà Nội không thể vượt qua Quentin Cheng bên phía Selangor. 34’ CƠ HỘI!!! Xem video Chrigor dứt điểm tinh tế vượt qua thủ môn Nguyễn Filip, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. 43’ KHÔNG VÀO! Xem video Quang Vinh chuyền thuận lợi xuống cánh trái vòng cấm, tiếc rằng cú dứt điểm một chạm của Rogerio Alves lại đi vào đúng vị trí thủ môn Al Hafiz. 45’ Bù giờ Hiệp 1 có 2 phút bù giờ. 45+1’ KHÔNG VÀO! Xem video Từ quả phạt góc, Diarra bật cao đánh đầu không gây ra khó khăn cho thủ môn Nguyễn Filip. HẾT HIỆP 1 Hai đội bước vào giờ nghỉ mà chưa có bàn thắng. HIỆP 2 BẮT ĐẦU Công an Hà Nội giao bóng. 50’ CỨU THUA!!! Xem video Quang Hải treo bóng vào vòng cấm, Hugo Gomes đánh đầu chuyền bóng cho Việt Anh xoay người vô lê đẹp mắt nhưng thủ môn Al Hafiz vẫn kịp thời bay người cản phá xuất thần. 60’ VÀO!!! 1-0 CHO SELANGOR Xem video Fortes ngoặt bóng loại bỏ Đoàn Văn Hậu trong vòng cấm rồi dứt điểm chìm, thủ môn Nguyễn Filip đổ người cản phá. Bóng bật ra và Faisal Halim có mặt đúng lúc đá bồi cận thành vào lưới. 65’ CƠ HỘI!!! Xem video Chrigor thắng thế trong pha tranh chấp với Việt Anh, nhưng chân sút của Selangor lại dứt điểm đi vọt xà ngang trong pha đối mặt với thủ môn Nguyễn Filip. 69’ VÀO!!! 2-0 CHO SELANGOR Xem video Phan Văn Đức để mất bóng ngay bên phần sân nhà, tạo điều kiện cho Selangor phối hợp. Faisal Halim băng lên tung cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, hạ gục thủ môn Nguyễn Filip. 76’ KHÔNG VÀO! Xem video Aliff Haiqal dứt điểm đập chân cầu thủ Công an Hà Nội đổi hướng, vô tình tìm tới Chrigor trong vòng cấm nhưng anh lại dứt điểm đi chệch cột dọc. 80’ CƠ HỘI!!! Xem video Leo Artur chuyền bổng chuẩn xác dành cho Phan Văn Đức. Cựu sao SLNA bình tĩnh vặn sườn Abualnadi trước khi dứt điểm vào giữa người thủ môn Al Hafiz. 90’ Bù giờ Hiệp 2 có 7 phút bù giờ. 90+7’ CỨU THUA!!! Xem video Phan Văn Đức ngoặt bóng loại bỏ Diarra trong vòng cấm rồi dứt điểm, nhưng thủ môn Al Hafiz tiếp tục chơi xuất sắc khi đổ người cản phá. HẾT GIỜ! Selangor giành trọn 3 điểm, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng A. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Kalamullah Al Hafiz, Quentin Cheng, Abualnadi, Ankrah, Mamadou Diarra, Faisal Halim, Al Rawabdeh, Hugo Boumous, Alvin Fortes, Nooa Laine, Chrigor Nguyễn Filip, Việt Anh, Văn Hậu, Hugo Gomes, Quang Vinh, Quang Hải, Stefan Mauk, Rogerio Alves, Vitao, Văn Đô, Alan

Đoàn Văn Hậu sẵn sàng đá chính

Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, Công an Hà Nội sớm hội quân từ đầu năm, duy trì cường độ tập luyện và tổ chức một số trận giao hữu nhằm giúp các cầu thủ lấy lại nhịp thi đấu. HLV Mano Polking đón nhận tin vui khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu gần như bình phục hoàn toàn chấn thương và sẵn sàng đá chính.

Đình Bắc có ra sân?

Toàn đội CAHN đã có mặt tại Selangor để đá Cúp C1 Đông Nam Á trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng A. Những cầu thủ vừa làm nhiệm vụ quốc gia trong màu áo U23 Việt Nam như Nguyễn Đình Bắc, Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc được cho nghỉ ngơi để hồi phục thể lực.

Trận đấu khó lường

Ở đấu trường Cúp các CLB Đông Nam Á, CAHN đang tạm xếp thứ 4 trên BXH với 4 điểm sau 1 trận thắng, 1 hoà và 1 thất bại. Đây là điều khiến thầy trò HLV Mano Polking càng muốn thắng trong chuyến làm khách này, nhưng thực tế điều này chẳng dễ cho đội bóng công an của Việt Nam. Vì ngoài lợi thế sân nhà, Selangor còn được thi đấu liên tục trong thời gian qua, nên đó cũng là một ưu thế của đội chủ nhà.

Cả hai đội đều là những cái tên rất mạnh của bóng đá Malaysia và Việt Nam. Vì thế, việc đối đầu nhau ở Cúp các CLB Đông Nam Á củng là cách họ khẳng định vị thế ở đấu trường khu vực. Do đó, cả hai đều rất muốn thắng trong cuộc đối đầu này.