Nóng nhất thể thao sáng 26/10: Zverev bị tố hưởng lợi từ chấn thương của Alcaraz - Sinner

Zverev bị hoài nghi ngôi số 1 thế giới, Medvedev bất ngờ bảo vệ

Daniil Medvedev lên tiếng bảo vệ Alexander Zverev trước những ý kiến cho rằng tay vợt người Đức hưởng lợi từ chấn thương của Jannik Sinner và Carlos Alcaraz trong cuộc đua giành vị trí số 1 thế giới.

Medvedev (bên trái) bảo vệ Zverev

Zverev chắc chắn khép lại mùa giải 2026 ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ATP sau năm thi đấu thành công nhất sự nghiệp. Tay vợt 29 tuổi giành hai danh hiệu Grand Slam tại Roland Garros và US Open, đồng thời vào chung kết Wimbledon và bán kết Australian Open. Những thành tích này giúp anh tích lũy lượng điểm đáng kể.

Dù Sinner và Alcaraz lần lượt gặp vấn đề nghiêm trọng với đầu gối và cổ tay, Medvedev cho rằng thành quả của Zverev hoàn toàn xứng đáng. Cựu số 1 thế giới nhấn mạnh bảng xếp hạng ATP phản ánh kết quả thi đấu xuyên suốt mùa giải.

Vì vậy, người giành nhiều điểm hơn đối thủ xứng đáng đứng đầu. Anh thừa nhận Sinner có thể kiếm thêm nhiều điểm nếu khỏe mạnh, nhưng điều đó không làm giảm giá trị thành tích của Zverev.

HLV của Pegula khen ngợi bước tiến của Alex Eala

Mark Knowles, HLV của Jessica Pegula, đánh giá cao sự phát triển của Alex Eala và cho rằng tay vợt Philippines là một trong những gương mặt trẻ góp phần nâng cao tính cạnh tranh của quần vợt nữ.

Eala, 21 tuổi, trải qua mùa giải 2026 thành công khi giành danh hiệu WTA đầu tiên và lần đầu lọt vào top 20 thế giới. Những bước tiến này giúp cô nhận được sự chú ý từ giới chuyên môn.

Xuất hiện trên podcast Inside-In Tennis, Knowles nhấn mạnh chiều sâu đáng kinh ngạc của quần vợt nữ hiện nay. Ông lấy Eala và tài năng trẻ người Mỹ Iva Jovic làm ví dụ cho làn sóng những tay vợt đang vươn lên mạnh mẽ.

Dana White giải thích lý do UFC bổ sung đai vô địch tạm thời

Giám đốc điều hành UFC Dana White giải thích quyết định tổ chức trận tranh đai vô địch hạng bán trung tạm thời giữa Carlos Prates và Michael Morales tại UFC 336, dù Islam Makhachev vẫn đang giữ đai vô địch chính thức.

Theo kế hoạch ban đầu, Makhachev sẽ bảo vệ danh hiệu trước Prates ở trận đấu chính của UFC 336. Tuy nhiên, nhà vô địch người Nga không thể thi đấu theo lịch dự kiến, buộc UFC phải thay đổi phương án.

Phát biểu sau UFC 333, Dana White cho biết Makhachev thường chỉ thi đấu khoảng một lần mỗi năm. Võ sĩ này dự kiến trở lại vào tháng 1, nhưng muốn chờ đến sau tháng Ramadan mới thượng đài. White khẳng định Makhachev không đưa ra lý do cụ thể nào khác cho việc trì hoãn.

Volkanovski hạ Evloev, bảo vệ thành công đai vô địch UFC 333

Alexander Volkanovski tiếp tục khẳng định vị thế ở hạng lông UFC khi đánh bại Movsar Evloev bằng knock-out kỹ thuật trong hiệp hai ở trận đấu chính UFC 333, chấm dứt chuỗi bất bại của đối thủ.

Võ sĩ Australia thể hiện khả năng chống vật xuất sắc cùng những đòn đánh đứng chính xác, liên tục gây khó khăn cho Evloev. Sau khi hóa giải nhiều nỗ lực kéo trận đấu xuống sàn của đối thủ, Volkanovski tung tổ hợp đòn tay hiệu quả ở hiệp hai, khiến Evloev ngã xuống. Nhà vô địch sau đó tiếp tục trút những cú đấm xuống đối thủ trên mặt sàn, buộc trọng tài phải can thiệp ở thời điểm 4 phút 54 giây.