Nóng nhất thể thao sáng 25/11: Lộ diện 6 đề cử tay vợt nữ hay nhất năm

Lộ diện 6 đề cử tay vợt nữ hay nhất năm

WTA đã công bố 6 đề cử cho giải thưởng các tay vợt nữ nhất năm, dành cho các nữ tay vợt Iga Swiatek, Ons Jabeur, Cori Gauff, Jessica Pegula, Caroline Garcia và Elena Rybakina. Tay vợt số 1 thế giới Swiatek được xem là ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng.

Iga Swiatek

Sếp WBC giục trận Usyk – Fury diễn ra

Chủ tịch hiệp hội boxing WBC Mauricio Sulaiman mới đây cho biết đầu năm 2023 tới sẽ là thời điểm thích hợp để Tyson Fury có trận gặp Oleksandr Usyk tranh các đai vô địch hạng nặng của boxing thế giới, nhất là khi Fury không bị yêu cầu phải bảo vệ đai vô địch WBC của mình sau trận gặp Derek Chisora. “Chúng tôi đã ủng hộ những kế hoạch thi đấu trước đây như Wilder – Joshua hay Joshua – Fury. Chúng tôi sẽ luôn tán thành các trận đấu thống nhất các đai”, ông Sulaiman nói.

Mick Schumacher có thể làm dự bị cho Mercedes

Con trai của Michael Schumacher, Mick, đã mất vị trí tại đội đua Haas sau khi hết hợp đồng nhưng mới đây trưởng đội đua Mercedes Toto Wolff đã lên tiếng cho biết đội đua của ông quan tâm tới khả năng đón Mick gia nhập cho mùa F1 2023. Tuy nhiên Mick Schumacher sẽ chỉ là tay đua dự bị chứ không đua chính khi đã có Lewis Hamilton và George Russell.

VTV Bình Điền Long An thắng kịch tính chủ nhà Geleximco Thái Bình

VTV Bình Điền Long An đã có chiến thắng kịch tính 3-2 trước đội chủ nhà Geleximco Thái Bình tại giải bóng chuyền Bông lúa vàng cúp Geleximco Thái Bình 2022. Với đội hình tốt nhất từ cả hai bên, VTV Bình Điền Long An trong 2 set đầu tiên thi đấu hưng phấn và tập trung, qua đó giành chiến thắng 25-23 và 25-21. Tuy nhiên Geleximco Thái Bình đã giành chiến thắng trong 2 set tiếp theo với tỉ số 25-20 và 25-17, buộc trận đấu phải vào set quyết định và VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng 15-11.

