Hoa khôi bóng chuyền Thanh Thúy khoe sắc ở Thái Lan, nữ Long An kịch tính vào chung kết

Hot girl Kim Thanh tỏa sáng giúp đội nhà kịch tính vào chung kết

Tối ngày 24/11, VTV Bình Điền Long An và Than Quảng Ninh đối đầu nhau trong lượt trận cuối cùng vòng bảng giải bóng chuyền nữ cúp Bông Lúa Vàng 2022 nhằm cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào chung kết.

Kim Thanh tỏa sáng giúp VTV Bình Điền Long An vào chung kết

Dù đã có 5 điểm với 2 chiến thắng trước đó, VTV Bình Điền Long An vẫn đối mặt với nguy cơ bị loại nếu như để thua 0-3 hoặc 1-3 trước Than Quảng Ninh, đội bóng đang có được 3 điểm. Tính chất quan trọng này khiến hai đội nhập cuộc vô cùng tập trung giúp thế trận diễn ra cân bằng.

Vi Thị Như Quỳnh với khả năng quan sát tốt, dứt điểm thông minh giúp Than Quảng Ninh vượt lên dẫn 15-11. Mặc dù các cô gái VTV Bình Điền Long An bám đuổi rất quyết liệt, Như Quỳnh tiếp tục tỏa sáng khi mang về những điểm số quan trọng giúp đội nhà thắng set đầu 25-19. VTV Bình Điền Long An với sự xuất sắc của Khánh Vy và Trà My đã áp đảo hoàn toàn ở set 2 để thắng 25-15.

Sang set 3, thế trận một lần nữa đổi chiều khi Như Quỳnh liên tục ghi điểm trước hàng thủ kém hiệu quả của Long An giúp Than Quảng Ninh dẫn trước đến 14-7 rồi thắng 25-15 để vươn lên dẫn 2-1 sau 3 set đấu. Lúc này, đội bóng nào giành chiến thắng ở set 4 sẽ giành quyền vào chung kết.

Onuma giúp Geleximco Thái Bình có chiến thắng áp đảo

Ở set đấu then chốt, hai đội thi đấu khá thận trọng. Sau những phút đầu có phần chệch choạc, Long An lấy lại cảm giác để vươn lên dẫn 14-10. Than Quảng Ninh với quyết tâm cao rút ngắn tỉ số còn 13-14. Liền sau đó, Kim Thanh thi đấu thăng hoa, giúp Long An thắng 25-16 để cầm chắc tấm vé vào chung kết. Dù thắng set 5 với tỉ số 16-14, Than Quảng Ninh vẫn dừng bước khi chỉ có 5 điểm, trong khi Long An có được 6 điểm sau 3 trận đấu tại vòng bảng.

Trong trận đấu diễn ra sau đó, Geleximco Thái Bình dù đã gặp đôi chút khó khăn trong set 2 trước Vietinbank nhưng vẫn có được chiến thắng chung cuộc 3-0 với các tỉ số 25-17, 25-23 và 25-13 để giành tấm vé còn lại vào chung kết. Trận đấu áp đảo của đội bóng chủ nhà nhờ sức mạnh hàng công từ những tay đập mạnh mẽ như Onuma hay Nguyễn Thị Uyên.

Như vậy, Geleximco Thái Bình và VTV Bình Điền Long An sẽ gặp nhau trong trận chung kết giải diễn ra vào lúc 21h ngày 25/11.

Thanh Thúy khoe sắc trên đất Thái Lan

Đang có chuyến tập huấn tại Thái Lan cùng Ninh Bình Doveco, Lê Thanh Thúy gây chú ý khi đăng tải một bộ ảnh ghi lại những khoảng khắc tập luyện cùng đồng đội. Chủ công cao 1m8 gây ấn tượng với nụ cười rạng rỡ, gương mặt xinh đẹp cùng nước da trắng sáng.

Lê Thanh Thúy gây chú ý tại Thái Lan

Đuọc biết, bộ ảnh này được một nhiếp ảnh gia người Thái Lan chụp tặng cho nữ VĐV của Việt Nam. Trong chuyến tập huấn lần này, Thanh Thúy làm các fan thích thú khi thường xuyên đăng tải hình ảnh gặp gỡ những HLV, VĐV kỳ cựu từng nổi danh trong màu áo tuyển Thái Lan trước đây.

Ninh Bình Doveco thắng nhà vô địch VTV Cup 2016

Cũng trong chuyến tập huấn tại Thái Lan, Ninh Bình Doveco đã có trận đấu giao hữu gặp đội bóng mạnh từng vô địch VTV Cup 2016 là Supreme Chonburi trong ngày 24/11. Đáng chú ý, Bích Tuyền và các đồng đội đã có chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-1.

Ninh Bình có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước nhà vô địch VTV Cup 2016 Supreme Chonburi

Trước đó 1 ngày, Ninh Bình Doveco cũng có chiến thắng 3-2 trước một đội bóng khác là nhà cựu vô địch Thailand League 2012/13 - Thai Denmark Khonkaen Star. Đây sẽ là những bước chuẩn bị quan trọng giúp đoàn quân của HLV Thái Thanh Tùng trở nên tự tin hơn hướng tới việc giành huy chương tại Đại hội TDTT toàn quốc 2022 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 12 tới đây tại Quảng Ninh.

