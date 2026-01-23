Nóng nhất thể thao sáng 23/1: Wawrinka 40 tuổi lập kỷ lục khủng ở Australian Open

Wawrinka 40 tuổi thắng trận lịch sử Australian Open

Wawrinka phải dốc sức hết mình để thắng Arthur Gea sau 5 set đấu căng thẳng ở vòng 2 Australian Open 2026. Chiến thắng này giúp tay vợt 40 tuổi làm nên lịch sử ở Grand Slam.

Cụ thể, sau 48 năm, Wawrinka trở thành tay vợt đầu tiên tay vợt ở độ tuổi từ 40 tuổi trở lên đầu tiên lọt vào vòng 3 Grand Slam kể từ Australian Open 1978. Ken Rosewall là người cuối cùng làm được điều này ở tuổi 40 trở lên, khi 44 tuổi cách đây 48 năm.

Wawrinka có bản lĩnh thượng thừa

Sinner đạt thống kê ấn tượng ở Australian Open 2026

Jannik Sinner đã có trận thắng thứ 16 liên tiếp ở Australian Open khi dễ dàng đánh bại James Duckworth ở vòng 2 Australian Open 2026. Chiến thắng này nâng chuỗi thắng tổng thể của Sinner lên 17 trận kể từ thất bại cuối cùng trước Tallon Griekspoor tại Thượng Hải hồi tháng 10 năm ngoái.

Derek Chisora sẵn sàng đấu Deontay Wilder

Vào thời điểm trận đấu giữa Derek Chisora và Deontay Wilder gần được sắp đặt xong, Derek Chisora đã lên tiếng thách thức đối thủ: "Tôi tập luyện theo khả năng, biết rằng để thắng tôi, đối thủ phải knock-out hẳn hoi. Nếu không knock-out tôi ở hiệp 10 hay 12, tôi sẽ ăn tươi nuốt sống hắn. Tôi thích đấu, thích đau đớn, thích tất cả. Nếu trận đấu xảy ra, để tôi nói cho các bạn: Deontay sẽ bị hạ knock-out".

Rich Paul bác tin đồn LeBron James có rạn nứt tại LA Lakers

Rich Paul, người đại diện của LeBron James đã bác thông tin của EPSN cho rằng Jeanie Buss có sự thất vọng với ngôi sao của đội LA Lakers: "Ai quan tâm những những gì họ nói. Mọi người không thể biết đâu là giả, đâu là thật. Tôi thấy có vài thứ bị tung ra và họ thực sự đang bàn tán về các kịch bản khác nhau về quyền lực mà chúng tôi nắm giữ".