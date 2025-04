Nóng nhất thể thao sáng 22/4: "Djokovic không có cửa vô địch Roland Garros"

Chuyên gia nhận định Djokovic không có "cửa" tại Roland Garros

Trong buổi chia sẻ mới đây, chuyên gia quần vợt Steve Johnson nhận định Novak Djokovic chỉ còn cơ hội giành Grand Slam tại Wimbledon. "Theo quan điểm của tôi, Novak Djokovic không có cơ hội vô địch Roland Garros. Giải Úc Mở rộng và Miami Open cho thấy anh ta vẫn có thể chơi quần vợt đỉnh cao.

Steve Johnson cho rằng Nole không còn cơ hội vô địch Roland Garros

Tuy nhiên, vấn đề thể lực khiến Nole thua trận. Hai tuần trên mặt sân đất nện là quá sức với Djokovic. Bởi vậy, tôi nghĩ Wimbledon là cơ hội tốt nhất của anh ta, còn những giải Grand Slam khác đã nằm ngoài tầm với của Nole".

Raducanu dừng tìm HLV mới

Theo BBC, Emma Raducanu đã dừng việc tìm kiếm HLV mới sau khi cảm thấy ổn với HLV tạm thời Mark Petchey. Tuy nhiên, vị HLV này chưa thể trở thành HLV chính thức của mỹ nhân người Anh, bởi ông đang có hợp đồng làm BLV cho một hãng truyền hình. Vì vậy, Mark Petchey vẫn chỉ làm việc bán thời gian với Raducanu.

McIlroy tái xuất sau khi vô địch The Masters

Nhà vô địch The Masters 2025, Rory McIlroy, sẽ thi đấu trở lại trong tuần này khi tham dự giải Zurich Classic of New Orleans, diễn ra từ ngày 24 tới 27/4 với tổng giá trị giải thưởng là 9,2 triệu USD. Sau khi vô địch The Masters, McIlroy đã về quê hương ăn mừng cùng bố mẹ và con gái.

Tài năng trẻ Cooper Flagg quyết định tham dự NBA Draft 2025

Tài năng trẻ bóng rổ người Mỹ, Cooper Flagg, vừa tuyên bố sẽ tham dự NBA Draft 2025. Trước đó, Flagg định thi đấu thêm một năm tại giải đại học của Mỹ để tích lũy thêm kinh nghiệm. Tuy nhiên, sự quan tâm của các CLB tại NBA khiến Flagg đổi ý. Tài năng trẻ này nhiều khả năng sẽ được chọn đầu tiên trong buổi tuyển chọn.

Cameron Norrie nhận vé may mắn tại Madrid Open

Do Alejandro Tabilo không kịp bình phục, ban tổ chức Madrid Open đã quyết định dành suất vé may mắn cho Cameron Norrie. Trước đó, tay vợt người Anh phải đánh vòng loại tại Barcelona nhưng bị loại ngay ở vòng 1 bởi Khachanov.