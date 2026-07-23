Nóng nhất thể thao sáng 23/7: Roddick có dự cảm không tốt về chấn thương của Alcaraz

Andy Roddick có dự cảm không tốt về chấn thương của Alcaraz

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu số 1 thế giới Andy Roddick bày tỏ sự quan ngại về khả năng Carlos Alcaraz kịp quay trở lại cho US Open. “Cậu ấy phải đeo băng bảo vệ khi tới xem chung kết World Cup. Cái băng ấy giống như lời nói rằng tôi không muốn bắt tay ai cả. Ai cũng muốn Alcaraz dự US Open nhưng cậu ấy vẫn úp mở về thời gian trở lại. Điều đó nói lên nhiều điều. Mặc dù vậy, tất cả chỉ là suy đoán. Tôi cần thấy cậu ấy ra sân và chơi bóng thử mới biết bao giờ Alcaraz mới có thể trở lại".

Roddick cảm thấy Alcaraz vẫn chưa bình phục chấn thương

Golden State Warriors dễ lỡ siêu sao Lebron James

Siêu sao Lebron James vẫn chưa chọn bến đỗ cuối cùng sau khi rời Los Angeles Lakers. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng tay ném người Mỹ sẽ về Golden State Warriors nhưng mọi việc không có tiến triển trong 2 tuần qua. Theo tin mới nhất, Lebron James đã loại Warriors ra khỏi danh sách và rút gọn còn lại 3 đội là Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers và Miami Heat.

Tyson Fury tiết lộ về trận đấu đầu tiên với Anthony Joshua

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Tyson Fury tiết lộ về trận đấu đầu tiên với Anthony Joshua. Năm 2010, Anthony Joshua vẫn còn chưa đấu chuyên nghiệp trong khi Fury cũng mới chỉ bắt đầu sự nghiệp.

“Joshua lúc đó vẫn chơi nghiệp dư, còn tôi mới chơi chuyên nghiệp. Thành tích lúc đó hình như 10-0. Hôm ấy chúng tôi đấu trong phòng tập, nhiều người chứng kiến lắm. Cậu ấy còn nghiệp dư lắm. Tôi chẳng nhớ Joshua đấm thế nào, chỉ nhớ cậu ta co giò lên đỡ ở hiệp ba nên trận đấu kết thúc”.

Logan Paul kêu gọi McGregor chuyển sang WWE

YouTuber Logan Paul vừa kêu gọi Conor McGregor bỏ lại sự nghiệp MMA chuyên nghiệp và chuyển sang WWE, sàn đấu vật biểu diễn. Logan Paul tiết lộ đã nói chuyện với giám đốc điều hành của giải đấu WWE và sẵn sàng đưa ra lời đề nghị để được thượng đài với “Gã điên của sàn UFC”.