Alexander Zverev đang ở đỉnh cao sự nghiệp khi giữ ngôi số 1 ATP và tranh tài tại ATP Finals 2026. Tuy nhiên, tay vợt người Đức bất ngờ vướng vụ kiện mới từ Brenda Patea, bạn gái cũ và là mẹ của con gái anh. Đáng chú ý, nguyên nhân bắt nguồn từ chính tuyên bố của Zverev rằng anh đã được chứng minh vô tội trong vụ án trước đây.

Zverev vướng vụ kiện mới ngay trước thềm ATP Finals 2026, giải đấu anh hướng tới danh hiệu thứ ba

Bạn gái cũ đưa Zverev ra tòa vì một phát ngôn

Theo Daily Mail, Brenda Patea đã khởi kiện dân sự Alexander Zverev tại Berlin (Đức), liên quan đến những phát biểu của anh sau chức vô địch Roland Garros 2026.

Đơn kiện được nộp ngày 18/9, nhưng thông tin chỉ được nhà báo Ben Rothenberg công bố ngày 13/11, ngay trước ATP Finals.

Nguồn cơn tranh chấp xuất phát từ cuộc phỏng vấn với L'Équipe hồi tháng 6. Khi được hỏi về những cáo buộc bạo hành trong quá khứ, Zverev khẳng định các cáo buộc đã được chứng minh là sai sự thật và anh đã được xác nhận vô tội.

Patea cho rằng cách diễn đạt này không phản ánh đúng kết quả tố tụng, đồng thời khiến công chúng hiểu rằng cô từng đưa ra cáo buộc bịa đặt.

Luật sư Michael Scheele của Patea tiết lộ phía mình đã gửi nhiều thư yêu cầu Zverev ngừng lặp lại những tuyên bố trên, nhưng không nhận được phản hồi.

Vì vậy, Patea quyết định khởi kiện, yêu cầu ngăn chặn những phát biểu tương tự và bồi thường thiệt hại.

Sự thật vụ án cũ: Zverev có được tuyên vô tội?

Năm 2023, tòa án Đức ban hành lệnh phạt Zverev 450.000 euro sau khi Patea cáo buộc anh có hành vi bạo lực trong một cuộc tranh cãi năm 2020.

Zverev luôn phủ nhận cáo buộc và phản đối lệnh phạt, khiến vụ việc được đưa ra xét xử năm 2024.

Tháng 6/2024, phiên tòa kết thúc sau khi các bên đạt được thỏa thuận. Zverev đồng ý nộp 200.000 euro, gồm 150.000 euro cho ngân khố và 50.000 euro cho các tổ chức từ thiện.

Tuy nhiên, tòa án không đưa ra phán quyết kết tội hay tuyên trắng án. Việc đình chỉ tố tụng không đồng nghĩa các cáo buộc đã được chứng minh đúng hoặc sai.

Đây chính là điểm mấu chốt của vụ kiện mới. Theo luật sư Scheele, tuyên bố đã được chứng minh vô tội có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự Patea. Ông cũng khẳng định cô không nhận khoản bồi thường nào từ thỏa thuận kết thúc vụ án năm 2024.

Patea cho rằng phát ngôn của Zverev đã bóp méo kết quả vụ án năm 2024, ảnh hưởng đến danh dự của cô

Luật sư lên tiếng gay gắt, Zverev chịu sức ép tại Turin

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail, Scheele cho rằng Zverev hoàn toàn có thể tránh vụ kiện nếu cam kết không lặp lại những phát biểu gây tranh cãi.

Luật sư này đề cập khả năng áp dụng chế tài tài chính lên tới 250.000 euro nếu có lệnh cấm của tòa mà Zverev tiếp tục vi phạm.

Tuy nhiên, đây chưa phải khoản tiền phạt đã được quyết định. Về phía Zverev, luật sư Christian Schertz cho biết chưa thể bình luận vì đơn kiện chưa được chính thức tống đạt tại thời điểm thông tin xuất hiện.

Tòa án Berlin đã tiếp nhận hồ sơ và ban hành hướng dẫn tố tụng ngày 5/11, nhưng chưa có phán quyết cuối cùng.

Vụ việc xuất hiện đúng lúc Zverev đang thi đấu ATP Finals 2026 tại Turin. Tay vợt 29 tuổi đã chắc chắn kết thúc năm ở ngôi số 1 thế giới, đồng thời hướng tới danh hiệu ATP Finals thứ ba.

Trong trận ra quân ngày 15/11, Zverev đánh bại Rafael Jodar 6-4, 6-4, trước khi chuẩn bị đối đầu Ben Shelton vào 2h30, 18/11.