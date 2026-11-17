Zverev - Shelton: Khoảng 2h30, 18/11, (Vòng bảng ATP Finals 2026)

Alexander Zverev và Ben Shelton bước vào cuộc đại chiến tại Turin với cùng một chiến thắng ra quân. Dù tay vợt Đức đang dẫn đối đầu tuyệt đối 6-0, phong độ thăng hoa của Shelton hứa hẹn tạo nên màn so tài hấp dẫn.

Zverev thắng cả 6 lần đối đầu, nhưng Shelton đang khát khao phá dớp trước số 1 thế giới

Zverev, số 1 thế giới, khởi đầu ATP Finals bằng chiến thắng 6-4, 6-4 trước Rafael Jodar. Tay vợt 29 tuổi phát huy hiệu quả những cú giao bóng uy lực, đồng thời giành break quyết định ở mỗi set. Đây là bước chạy đà thuận lợi cho mục tiêu giành danh hiệu ATP Finals thứ ba sau các năm 2018 và 2021.

Trong khi đó, Shelton, hạng 4 ATP, cũng có màn ra quân ấn tượng khi vượt qua Arthur Fils 6-2, 3-6, 6-3. Ngôi sao Mỹ thể hiện bản lĩnh ở set quyết định, qua đó giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại ATP Finals.

Đáng chú ý, Shelton đã giành 4 danh hiệu ATP trong năm 2026, đồng thời lọt vào chung kết US Open và Paris Masters. Lối đánh tấn công mạnh mẽ cùng những cú giao bóng thuận tay trái là vũ khí đáng gờm của tay vợt 24 tuổi.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về Zverev. Ngôi sao Đức toàn thắng cả 6 lần gặp Shelton, gần nhất là chung kết US Open 2026 với tỷ số 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2. Tại ATP Finals 2025, Zverev cũng đánh bại đối thủ Mỹ sau hai set.

Kinh nghiệm, khả năng trả giao bóng và ưu thế tâm lý giúp Zverev được đánh giá cao hơn. Dẫu vậy, Shelton đủ sức gây khó khăn nếu duy trì tỷ lệ giao bóng một tốt và chủ động tấn công.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 2-1.

Fils - Jodar: Khoảng 20h, 17/11, (Vòng bảng ATP Finals 2026)

Arthur Fils và Rafael Jodar bước vào cuộc đối đầu quan trọng tại Turin sau khi cùng thất bại ở trận ra quân. Dù xếp hạng thấp hơn, tài năng Tây Ban Nha đang chiếm ưu thế đối đầu và được kỳ vọng giành chiến thắng đầu tiên tại giải đấu danh giá cuối năm.

Thất bại ngày ra quân đẩy Fils và Jodar vào cuộc chiến sống còn, nơi một sai lầm có thể khiến họ trả giá

Fils, hạng 7 ATP, khởi đầu không thuận lợi khi thua Ben Shelton 2-6, 6-3, 3-6. Tay vợt 22 tuổi người Pháp cho thấy khả năng phản kháng mạnh mẽ khi thắng set hai, nhưng không duy trì được sự ổn định ở set quyết định. Đây cũng là thất bại thứ ba trong bốn trận gần nhất của Fils.

Trong khi đó, Jodar, hạng 11 thế giới, để thua số 1 ATP Alexander Zverev 4-6, 4-6. Dù thất bại, tay vợt 20 tuổi vẫn thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen trước đối thủ giàu kinh nghiệm. Được ví như “truyền nhân Nadal”, Jodar đang trải qua mùa giải đột phá với sự tiến bộ vượt bậc về thứ hạng.

Đáng chú ý, Jodar dẫn Fils 2-1 về thành tích đối đầu. Sau thất bại tại Barcelona hồi tháng 4, ngôi sao Tây Ban Nha thắng liên tiếp hai lần gặp nhau trên sân cứng tại Washington và Montreal, đều với tỷ số 7-6(5), 6-3.

Lợi thế tâm lý cùng khả năng điều bóng, trả giao bóng tốt giúp Jodar được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Fils vẫn rất nguy hiểm nhờ những cú thuận tay uy lực và lối chơi tấn công tốc độ cao.

Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với hy vọng giành vé bán kết của cả hai. Người thua sẽ đứng trước nguy cơ lớn bị loại sớm.

Dự đoán kết quả: Rafael Jodar thắng 2-1.