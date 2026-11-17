Một cuộc vui trong khách sạn lúc rạng sáng khiến hàng loạt ngôi sao bóng bầu dục Australia lao đao, kéo theo cuộc điều tra của cảnh sát và án kỷ luật từ CLB. Dù không bị truy tố hình sự, những người trong cuộc vẫn đối diện câu hỏi nhức nhối về văn hóa tiệc tùng và thứ “luật ngầm” tồn tại lâu nay trong thể thao.

5 cầu thủ Sydney Swans bị đình chỉ đến hết mùa giải sau cuộc tụ tập gây tranh cãi tại khách sạn ở Melbourne

Cuộc vui lúc 2h sáng, 5 cầu thủ bị đình chỉ

Bê bối của CLB Sydney Swans, đội bóng thi đấu tại giải bóng bầu dục Australia (AFL), bắt nguồn từ một cuộc tụ tập tại khách sạn Pullman ở Melbourne hồi tháng 8/2026.

Sau trận đấu với Essendon, một nhóm cầu thủ Sydney Swans đã uống rượu và đưa phụ nữ về phòng khách sạn. Theo ABC News, một số người có mặt là những phụ nữ được thuê để biểu diễn giải trí dành cho người lớn.

Cuộc vui kéo dài đến khoảng 2h sáng, trong khi các cầu thủ có lịch bay lúc 8h cùng ngày. Điều đáng nói, sự việc sau đó trở thành tâm điểm điều tra vì xuất hiện cáo buộc xâm hại tình dục.

CLB Sydney Swans quyết định đình chỉ 5 cầu thủ gồm Isaac Heeney, James Jordon, Chad Warner, Nick Blakey và Riley Bice đến hết mùa giải, bao gồm cả những trận đấu vòng chung kết.

Vụ việc gây chấn động AFL bởi những cầu thủ liên quan không chỉ bị chỉ trích về tính chuyên nghiệp mà còn khiến hình ảnh đội bóng tổn hại nghiêm trọng.

Cảnh sát không truy tố, tranh cãi vẫn chưa khép lại

Ngày 13/11, cảnh sát bang Victoria xác nhận không đưa ra cáo buộc hình sự đối với 4 cầu thủ Heeney, Jordon, Warner và Blakey sau quá trình điều tra.

Lý do được công bố là không đủ bằng chứng để tiến hành truy tố. Tuy nhiên, quyết định này không đồng nghĩa mọi tranh cãi đã kết thúc. Luật sư đại diện cho một trong những phụ nữ trình báo cho biết thân chủ rất thất vọng, trong khi vấn đề pháp lý dân sự vẫn đang được xem xét.

Bản thân Sydney Swans cũng không rút lại án kỷ luật. AFL khẳng định các biện pháp xử lý nội bộ hoàn toàn độc lập với quyết định không truy tố của cảnh sát.

Giám đốc điều hành Matthew Pavlich thừa nhận đội bóng vẫn còn nhiều việc phải làm để chấn chỉnh văn hóa sinh hoạt.

Luật ngầm trong phòng thay đồ: Vui chơi quá đà nhưng không được để lộ?

Trong bài bình luận trên The Guardian ngày 16/11, chuyên gia văn hóa thể thao Rana Hussain cho rằng bê bối Sydney Swans không đơn thuần xuất phát từ một cuộc tiệc tùng quá đà, mà còn phản ánh những quy tắc bất thành văn tồn tại trong môi trường thể thao chuyên nghiệp.

Trên lý thuyết, các CLB luôn yêu cầu cầu thủ giữ kỷ luật, tôn trọng người khác và bảo vệ hình ảnh đội bóng. Tuy nhiên, trong những cuộc vui ngoài sân cỏ, cầu thủ trẻ đôi khi phải chịu sức ép hòa nhập với tập thể, khó từ chối những hoạt động do các đàn anh khởi xướng vì sợ bị xem là thiếu tinh thần đồng đội.

Hussain đặt ra câu hỏi đáng suy ngẫm: Điều khiến Sydney Swans phải xử lý kỷ luật là việc cầu thủ tiệc tùng đến 2h sáng, thuê người biểu diễn giải trí dành cho người lớn, hay vì những hoạt động vốn được ngầm chấp nhận nay bị phơi bày trước công chúng?

Theo nữ chuyên gia, nguy cơ lớn nhất là các cầu thủ chỉ rút ra bài học phải giữ kín những cuộc vui thay vì thực sự thay đổi hành vi. Nếu điều đó xảy ra, các quy tắc ứng xử nghiêm ngặt của CLB cũng khó phát huy tác dụng.

Trước sức ép dư luận, Sydney Swans đã mời các cố vấn độc lập đánh giá văn hóa nội bộ. Hussain nhấn mạnh đội bóng cần xây dựng môi trường mà cầu thủ, đặc biệt là những người trẻ, có thể từ chối tham gia các cuộc vui không phù hợp mà không sợ bị đồng đội cô lập. Quan trọng hơn, CLB phải chấm dứt tâm lý bao che cho nhau chỉ vì tình đồng đội.