Alcaraz lỡ hẹn với ATP Finals: Ngẩng cao đầu ra về, hẹn tái đấu với Sinner

Carlos Alcaraz vừa thất bại trước Jannik Sinner trong trận chung kết ATP Finals 2025 với tỉ số 0-2. Tay vợt người Tây Ban Nha thi đấu không hề tệ nhưng chấn thương đùi phải khiến Carlitos đuối dần theo thời gian. Dù rất nỗ lực, Alcaraz vẫn phải chấp nhận số phận về nhì. Tay vợt người Tây Ban Nha không hề tiếc nuối về màn trình diễn của bản thân trong buổi họp báo sau đó.

Alcaraz về nhì tại ATP Finals 2025

"Đầu tiên, tôi cảm thấy rất hạnh phúc với màn trình diễn của bản thân ngày hôm nay. Chúng tôi đã đem tới cho khán giả trận cầu rất chất lượng. Tôi cùng Sinner đã chia sẻ sân đấu không ít lần trong 2 năm qua. Chỉ riêng điều đó thôi đã chứng tỏ đẳng cấp của cậu ấy rồi.

Sinner cùng đội ngũ của mình đã phối hợp với nhau rất tốt. Họ vốn đã rất mạnh và càng mạnh hơn sau mỗi lần thất bại. Tôi muốn nói với Sinner rằng cậu ấy đã có năm thi đấu thật sự tuyệt vời và bây giờ là lúc để nghỉ ngơi.

Tôi hy vọng Sinner sẽ sẵn sàng cho mùa giải năm sau bởi tôi đã sẵn sàng rồi. Tôi mong muốn chúng ta sẽ tái đấu trong nhiều trận chung kết hơn nữa.

Ngoài ra, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới đội ngũ và gia đình của mình. Tôi cảm thấy bản thân rất may mắn bởi luôn có các bạn đồng hành và ủng hộ trong suốt năm qua. Mùa giải vừa qua có không ít trắc trở nhưng các bạn đã luôn sát cánh cùng tôi, giúp tôi có được phong độ cao nhất.

Tôi không thể giành chiến thắng trong trận chung kết này nhưng tôi muốn nói các bạn biết rằng tôi rời sân đấu với tư thế ngẩng cao đầu. Tôi đã cống hiến hết sức mình. Tôi muốn gửi lời cảm ơn riêng tới đội ngũ y tế đã giúp tôi có thể trạng tốt nhất để chơi bóng đỉnh cao. Một lần nữa, xin cảm ơn vì những đóng góp của các bạn.

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những khán giả đã có mặt tại đây. Được thi đấu tại Turin là vinh dự đối với bản thân tôi. Tôi biết mọi người tới đây để cổ vũ Sinner nhiều hơn nhưng mọi người cũng dành sự tôn trọng cho tôi trong suốt cả giải đấu. Đó là điều tôi cảm thấy cực kỳ biết ơn. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào năm sau".