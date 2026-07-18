Chung kết World Cup: Tròn 10 năm, Messi trở lại nơi anh tột cùng đau đớn

Cao điểm của nỗi đau

Chung kết Copa America 2016: Argentina đối đầu Chile năm thứ 2 liên tiếp ở trận tranh cúp giải đấu này, và chung kết quốc tế thứ 3 liên tiếp. Nhưng họ một lần nữa thua, và thua trong loạt luân lưu, với Lionel Messi là người sút hỏng đầu tiên trong loạt 11m của Argentina. Messi rời sân trong nước mắt, và sau đó làm thế giới ngỡ ngàng với tuyên bố chia tay đội tuyển.

SVĐ MetLife, Messi ngồi thẫn thờ sau khi Argentina thua chung kết Copa America 2016

Đó là tại MetLife, một trong những sân vận động lớn nhất nước Mỹ với sức chứa hơn 8 vạn khán giả. Messi đã từng thi đấu tại đây, một cú hat-trick của anh đưa Argentina thắng kịch tính 4-3 trước Brazil vào năm 2012, cũng như những lần khác Argentina đá giao hữu quốc tế. Nhưng MetLife sẽ luôn gắn liền với kỷ niệm đau đớn Copa America 2016 với Leo.

“Tôi đã làm tất cả những gì có thể, thật đau đớn khi không thể là nhà vô địch”, Messi đã nói. Đó là một buổi tối điên rồ trên các mặt báo Argentina, bởi Messi không chỉ ra quyết định cực kỳ đột ngột, một loạt cầu thủ cũng được đồn sẽ nghỉ như Aguero, Mascherano, Higuain, Di Maria, Biglia, Lavezzi và Banega. HLV Gerardo Martino, sau 2 năm liên tiếp trắng tay ở 2 trận quyết định, cũng chuẩn bị từ chức.

Chưa bao giờ cảm giác của các fan lại chạm đáy như lúc đó: Thua 3 trận chung kết trong 3 năm đã đủ đau, giờ họ lại chứng kiến cầu thủ được họ tin cậy, thậm chí sùng bái nhất, quyết định bỏ cuộc. Hàng loạt ngôi sao giải trí, chính khách và cả các huyền thoại bóng đá đã lên tiếng khuyên Messi trở lại, tạo nên một dòng chảy sự kiện kéo dài gần 2 tháng cho tới khi Messi đồng ý lật ngược quyết định của mình.

Các em nhỏ cùng biểu ngữ cầu xin Messi đừng bỏ ĐT Argentina

Cho đến giây phút Messi nói lời từ giã, anh đã chẳng có được gì ở ĐTQG. Những danh hiệu Messi giành được ở cấp độ quốc tế chỉ vỏn vẹn HCV Olympic 2004 và chức vô địch U20 World Cup 2005. Thời đại của Messi ở ĐT Argentina bị xem như một “điểm đen” mới trong lịch sử “La Albiceleste”, rằng chỉ có giai đoạn 1960 – 1977 là họ gây nhiều thất vọng hơn.

Hành trình hạnh phúc

Chung kết World Cup 2026: Argentina sẽ đối đầu Tây Ban Nha, trong trận chung kết mà yếu tố duyên nợ là rất nhiều. Không chỉ là chuyện hai đội đã không đá được trận Finalissima nhưng giờ lại có cơ hội đụng độ ở sân khấu lớn hơn rất nhiều, một số cá nhân của hai bên còn có ân tình với nhau.

Người ta đã nói nhiều về bức ảnh Yamal được Messi tắm khi còn bé, nhưng hết: HLV Lionel Scaloni cũng cắp sách học chứng chỉ huấn luyện dưới sự giảng dạy của Luis de la Fuente. Và nhắc đến 10 năm, chung kết sẽ diễn ra tại MetLife, nơi Messi đã thất bại tuyên bố bỏ ĐTQG đúng 10 năm.

Messi sẽ trở lại sân MetLife cho trận chung kết World Cup

Thời thế đã thay đổi, Messi giờ không những có danh hiệu cho Argentina, anh còn là một kỷ lục gia. Anh đã có 2 chức vô địch Copa America, 1 Finalissima, 1 World Cup để đi kèm 2 danh hiệu Olympic và U20 World Cup. Messi và Di Maria đã cùng vô địch 6 danh hiệu trên, nhưng World Cup 2026 nếu thuộc về Messi sẽ đưa anh trở thành người có số chức vô địch quốc tế nhiều nhất lịch sử.

Liệu ký ức MetLife sẽ khiến Messi run rẩy? Cũng không biết chừng, Tây Ban Nha là một đối thủ mạnh hơn và Argentina đã yếu đi so với 4 năm trước. Messi vẫn bùng nổ bất chấp tuổi tác, nhưng thách thức trước mặt anh là lớn chưa từng có. Tây Ban Nha đủ sức thắng trong 90 phút, họ vẫn chưa trận nào phải vào đá hiệp phụ từ đầu giải và mới chỉ thủng lưới có 1 bàn.

Một địch thủ mới đáng gờm đã nổi lên để ngăn Messi tới danh hiệu World Cup thứ 2

Nếu chẳng may trận chung kết này vào loạt luân lưu, Messi sẽ lại phải đứng trước chấm 11m trước sức ép khủng khiếp ở chính sân vận động anh đã đá hỏng luân lưu trong quá khứ. Nhưng mặt khác, Messi ở tuổi 39 đã chinh phục tất cả, anh không còn áp lực phải vô địch lần đầu.

Biết đâu Argentina thua trận chung kết này, và Messi sẽ lần thứ 2, và cũng là lần cuối cùng, nói lời tạm biệt với đội tuyển của mình? Nghe thì như một bi kịch, nhưng ít nhất nó sẽ là điểm dừng của một hành trình nhiều niềm hạnh phúc, và hành trình nào cũng phải khép lại.