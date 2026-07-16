Chặng cuối World Cup 2026: Vũ điệu lịch sử và khảo nghiệm cuối cùng

Đánh bại Pháp với tỷ số thuyết phục 2-0 ở bán kết, Tây Ban Nha trở thành cái tên đầu tiên điền tên mình vào trận đấu cuối cùng. "Cuồng phong đỏ" đang đứng trước cơ hội tái lập vị thế hoàng kim, đồng thời hướng tới cột mốc trở thành đội bóng châu Âu có hàng công ghi nhiều bàn thắng nhất trong một kỳ World Cup phiên bản 48 đội. Sự thanh thoát và biến ảo của La Roja đang là bài toán thách thức mọi hàng phòng ngự.

Ở chiều ngược lại, nhà đương kim vô địch Argentina cùng siêu sao Lionel Messi cũng đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Nếu bảo vệ thành công ngôi vương, Albiceleste sẽ chính thức cân bằng kỷ lục vô địch hai kỳ World Cup liên tiếp của Ý (1934, 1938) và Brazil (1958, 1962). Đây sẽ là cái kết viên mãn nhất cho thế hệ vàng của Nam Mỹ, khép lại một kỷ nguyên bóng đá đầy cảm xúc.

Để truyền tải trọn vẹn không khí chuyển động của giải đấu, nền tảng truyền hình số TV360 sẽ phát sóng trực tiếp cả hai trận đấu cuối cùng này trên các thiết bị từ điện thoại đến Smart TV với chất lượng đường truyền tối ưu.

Đồng hành cùng người hâm mộ trong chương cuối của ngày hội bóng đá, TV360 phối hợp cùng Samsung triển khai chương trình "Xem World Cup trên TV360 – Mượt từng giây, Quà mê say". Khán giả khi theo dõi trận đấu và tham gia tương tác tại địa chỉ tv360.vn/game/wc2026 trước ngày 20/7/2026 sẽ có cơ hội nhận được các phần quà công nghệ, bao gồm 10 điện thoại Galaxy S26 Ultra và 30 Galaxy A57 như một lời tri ân sau một mùa hè rực lửa.