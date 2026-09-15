HCV đầu tiên ASIAD 2026 được trao khi nào, ai sẽ là ngôi sao có vinh dự đặc biệt?

Sau lễ khai mạc (19/9), ASIAD 2026 sẽ chính thức bước vào ngày tranh huy chương đầu tiên 20/9. Theo lịch hiện tại của ban tổ chức ASIAD, ngày 20/9 có 31 bộ huy chương được trao và 3 môn phối hợp cùng đua xe đạp là 2 môn sẽ được trao huy chương sớm nhất ngày đấu.

Sultanova với phong độ cao có thể là chủ nhân tấm HCV đầu tiên ở ASIAD 2026

Sultanova sáng cửa giành HCV, Zhang Hao và Leung Wing Yee đủ sức tạo bất ngờ

Theo lịch của ban tổ chức, nội dung cá nhân tính giờ nữ khởi tranh lúc 7h (giờ Việt Nam) tại Shinshiro Cycling Road Course. Đây là cuộc đua đòi hỏi VĐV vừa duy trì tốc độ cao, vừa kiểm soát tốt sức lực và khả năng xử lý trên những đoạn đường có độ dốc, kỹ thuật.

Trong số 15 VĐV góp mặt, Rinata Sultanova (Kazakhstan) nổi bật nhất nhờ thành tích gần đây.

Tại giải vô địch xe đạp đường trường châu Á 2026, Sultanova giành HCV cá nhân tính giờ nữ trên quãng đường 20 km với thời gian 26 phút 04,34 giây, đạt tốc độ trung bình 46,026 km/h. Cô lần lượt đánh bại Leung Wing Yee của Hong Kong (Trung Quốc) và Zhang Hao của Trung Quốc với khoảng cách 9,37 giây và 29,59 giây.

Sultanova tiếp tục vô địch cá nhân tính giờ quốc gia Kazakhstan vào tháng 6. Đáng chú ý hơn, cô từng giành HCĐ nội dung này tại ASIAD 2022. Sau 4 năm, tay đua 28 tuổi trở lại với vị thế của đương kim vô địch châu Á.

Những dữ kiện đó giúp Sultanova trở thành ứng viên số 1 cho HCV.

Đối thủ đáng ngại nhất của Sultanova là Zhang Hao (Trung Quốc). Zhang giành HCĐ cá nhân tính giờ tại giải vô địch châu Á 2026, kém Sultanova chưa tới 30 giây, trước khi vô địch đường trường nữ. Cô cũng giành chức vô địch quốc gia Trung Quốc ở cá nhân tính giờ hồi tháng 6.

Zhang Hao cũng là ngôi sao cạnh tranh HCV đua xe đạp

Khả năng duy trì tốc độ trong những cuộc đua dài giúp Zhang có cơ sở để thu hẹp khoảng cách với Sultanova. Nếu đường đua Shinshiro phát sinh những yếu tố khiến các tay đua phải phân phối sức hợp lý, Zhang hoàn toàn có thể tạo ra cuộc đua sít sao.

Trong khi đó, Leung Wing Yee (Hong Kong, Trung Quốc) là đối thủ bám sát nhất Sultanova tại giải châu Á. Cô giành HCB, chỉ kém nhà vô địch 9,37 giây trên 20 km.

Khoảng cách nhỏ đó cho thấy Leung đủ khả năng tranh HCV nếu đạt phong độ cao nhất. Tuy nhiên, xét thành tích gần đây, Sultanova vẫn nhỉnh hơn, còn Zhang có nhiều cơ sở để cạnh tranh vị trí thứ hai.

3 môn phối hợp nam có thể cán đích sớm hơn đua xe đạp

Nội dung cá nhân nam môn Triathlon (3 môn phối hợp) tại Asian Games có thể cán đích và xác định sớm người giật tấm HCV. Theo lịch, chung kết Triathlon sẽ diễn ra vào 6h30 (giờ Việt Nam) trước nội dung xe đạp nửa giờ đồng hồ. Tuy nhiên để xác định VĐV giành HCV sớm nhất ASIAD còn tùy vào tình hình thực tế của hai môn thi này trong ngày 20/9.

Hojo, người đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng châu Á có thể mang vinh quang đầu tiên về cho nước chủ nhà

Sở hữu phong độ áp đảo, bộ đôi vận động viên người Nhật Bản là Takumi Hojo và Aoba Yasumatsu hiện là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí cao nhất.

Trong đó, Hojo, người đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng châu Á vừa khẳng định đẳng cấp thế giới bằng vị trí thứ 19 tại giải WTCS Weihai danh giá vào tháng 8 vừa qua. Ngay phía sau anh, người đồng đội Yasumatsu xếp hạng 2 châu Á cũng sở hữu bảng thành tích ấn tượng với chức vô địch Asia Triathlon Cup Osaka và vị trí thứ 16 tại WTCS Quiberon.

Thách thức lớn nhất ngăn cản thế độc tôn của Nhật Bản là lão tướng Ayan Beisenbayev của Kazakhstan. Nhà đương kim huy chương Asian Games vừa chứng minh sức bền đáng nể khi lên ngôi vô địch tại giải Asia Triathlon Cup Astana vào tháng 6 với thời gian 54 phút 05 giây.