Derby Madrid: Simeone thách thức “lời nguyền” Mourinho, Mbappe săn cột mốc 500

Atletico quyết phá dớp Real Madrid

Theo Opta, Atletico Madrid đã thua Real Madrid 2-3 ở lần chạm trán gần nhất tại La Liga hồi tháng 3, qua đó chấm dứt chuỗi 6 trận bất bại trước đối thủ cùng thành phố, gồm 2 chiến thắng và 4 trận hòa.

HLV Simeone rất muốn đánh bại Mourinho ở trận tới

Dưới thời Diego Simeone, Atletico chỉ hai lần để thua Real từ 2 trận liên tiếp trở lên tại La Liga. Lần đầu là 3 thất bại liên tiếp năm 2013, lần thứ hai là 2 trận thua vào năm 2020.

Đáng chú ý, Real Madrid thua 3 trong 5 chuyến làm khách gần nhất tại sân Atletico ở La Liga. Trước đó, “Los Blancos” chỉ nhận 1 thất bại trong 20 lần hành quân tới đây, bên cạnh 12 chiến thắng và 7 trận hòa.

Real đang thắng Atletico ở 2 lần đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, họ chưa từng thắng đối thủ 3 trận liên tiếp kể từ năm 2013, thời điểm lập chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp dưới thời Manuel Pellegrini (2 trận) và Jose Mourinho (8 trận).

Real Madrid có điểm tựa derby sân khách

Real Madrid đã giành điểm ở 8/9 trận derby Madrid (bên cạnh Atletico thì còn các đội bóng khác) gần nhất trên sân khách tại La Liga, gồm 4 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ 1 thất bại.

Khả năng tạo khác biệt ở những phút cuối cũng là điểm mạnh của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Real cũng giành 4 điểm từ các bàn thắng được ghi từ phút 85 trở đi, nhiều nhất La Liga mùa này.

Ngược lại, Atletico là đội duy nhất để thủng lưới toàn bộ 6 bàn tại giải đấu trong hiệp hai. Đây có thể là yếu tố đáng lưu ý khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định.

Vinicius Junior cũng đang có duyên hơn trước Atletico. Sau 9 trận đầu tiên chỉ ghi 2 bàn, tiền đạo Brazil đã trực tiếp tham gia vào 4 bàn thắng trong 4 lần gặp gần nhất, gồm 2 bàn và 2 kiến tạo.

Mbappe hướng tới cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp

Mbappe săn mốc 500 lần góp dấu giày

Jonathan David đã ghi bàn trong cả 2 trận La Liga đầu tiên cho Atletico. Nếu tiếp tục lập công, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong thế kỷ này ghi bàn ở cả 3 trận đầu tiên tại giải đấu cho “Rojiblancos”.

Trong khi đó, Kylian Mbappe chỉ còn cách cột mốc 500 lần góp dấu giày ở cấp CLB đúng một lần. Tiền đạo người Pháp hiện có 377 bàn và 122 kiến tạo. Một bàn thắng hoặc một pha kiến tạo trong derby Madrid tới đây sẽ giúp anh chạm mốc đáng nhớ này.

Với Simeone, Jose Mourinho vẫn là đối thủ đặc biệt khó chịu. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha toàn thắng cả 3 lần đối đầu Simeone tại La Liga. Derby Madrid vì thế không chỉ là cuộc chiến điểm số mà còn là dịp để Simeone tìm cách phá bỏ những thống kê bất lợi trước Real Madrid.