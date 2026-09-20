Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
ASIAD 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Thành Phố Đồng Nai vs Công An Hà Nội
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Bournemouth vs Liverpool
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Leeds United vs Crystal Palace
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester City vs Sunderland
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Atalanta
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Deportivo de A Coruña vs Real Betis
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Villarreal vs Levante
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Marseille vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Valencia vs Real Sociedad
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-

Derby Madrid: Simeone thách thức “lời nguyền” Mourinho, Mbappe săn cột mốc 500

Sự kiện: La liga 2026-27 Real vs Atletico: Derby rực lửa HLV Mourinho

Real Madrid hướng đến mục tiêu tiếp tục gây sức ép lên Barcelona khi làm khách Atletico Madrid ở vòng 7 La Liga (21h15 ngày 20/9 - giờ Hà Nội). Trận derby thủ đô Madrid cũng mở ra cơ hội để Kylian Mbappe chạm cột mốc đặc biệt.

  

Atletico quyết phá dớp Real Madrid

Theo Opta, Atletico Madrid đã thua Real Madrid 2-3 ở lần chạm trán gần nhất tại La Liga hồi tháng 3, qua đó chấm dứt chuỗi 6 trận bất bại trước đối thủ cùng thành phố, gồm 2 chiến thắng và 4 trận hòa.

HLV Simeone rất muốn đánh bại Mourinho ở trận tới

HLV Simeone rất muốn đánh bại Mourinho ở trận tới

Dưới thời Diego Simeone, Atletico chỉ hai lần để thua Real từ 2 trận liên tiếp trở lên tại La Liga. Lần đầu là 3 thất bại liên tiếp năm 2013, lần thứ hai là 2 trận thua vào năm 2020.

Đáng chú ý, Real Madrid thua 3 trong 5 chuyến làm khách gần nhất tại sân Atletico ở La Liga. Trước đó, “Los Blancos” chỉ nhận 1 thất bại trong 20 lần hành quân tới đây, bên cạnh 12 chiến thắng và 7 trận hòa.

Real đang thắng Atletico ở 2 lần đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, họ chưa từng thắng đối thủ 3 trận liên tiếp kể từ năm 2013, thời điểm lập chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp dưới thời Manuel Pellegrini (2 trận) và Jose Mourinho (8 trận).

Real Madrid có điểm tựa derby sân khách

Real Madrid đã giành điểm ở 8/9 trận derby Madrid (bên cạnh Atletico thì còn các đội bóng khác) gần nhất trên sân khách tại La Liga, gồm 4 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ 1 thất bại.

Khả năng tạo khác biệt ở những phút cuối cũng là điểm mạnh của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Real cũng giành 4 điểm từ các bàn thắng được ghi từ phút 85 trở đi, nhiều nhất La Liga mùa này.

Ngược lại, Atletico là đội duy nhất để thủng lưới toàn bộ 6 bàn tại giải đấu trong hiệp hai. Đây có thể là yếu tố đáng lưu ý khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định.

Vinicius Junior cũng đang có duyên hơn trước Atletico. Sau 9 trận đầu tiên chỉ ghi 2 bàn, tiền đạo Brazil đã trực tiếp tham gia vào 4 bàn thắng trong 4 lần gặp gần nhất, gồm 2 bàn và 2 kiến tạo.

Mbappe hướng tới cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp

Mbappe hướng tới cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp

Mbappe săn mốc 500 lần góp dấu giày

Jonathan David đã ghi bàn trong cả 2 trận La Liga đầu tiên cho Atletico. Nếu tiếp tục lập công, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong thế kỷ này ghi bàn ở cả 3 trận đầu tiên tại giải đấu cho “Rojiblancos”.

Trong khi đó, Kylian Mbappe chỉ còn cách cột mốc 500 lần góp dấu giày ở cấp CLB đúng một lần. Tiền đạo người Pháp hiện có 377 bàn và 122 kiến tạo. Một bàn thắng hoặc một pha kiến tạo trong derby Madrid tới đây sẽ giúp anh chạm mốc đáng nhớ này.

Với Simeone, Jose Mourinho vẫn là đối thủ đặc biệt khó chịu. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha toàn thắng cả 3 lần đối đầu Simeone tại La Liga. Derby Madrid vì thế không chỉ là cuộc chiến điểm số mà còn là dịp để Simeone tìm cách phá bỏ những thống kê bất lợi trước Real Madrid.

8

Atlético Madrid - Real Madrid 20.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 21:15 ngày 20/09
Thể lệ
Real Madrid âm thầm kích hoạt “bom tấn” Haaland, Aston Villa không cho Garnacho thi đấu (Clip Tin nóng)
Real Madrid âm thầm kích hoạt “bom tấn” Haaland, Aston Villa không cho Garnacho thi đấu (Clip Tin nóng)

Real Madrid và Barcelona được cho là đang theo dõi sát Erling Haaland, trong bối cảnh tiền đạo người Na Uy có thể cân nhắc chia tay Manchester City...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/09/2026 10:05 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN