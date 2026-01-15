U23 UAE áp đảo về đối đầu, nhưng xin lỗi, đây là U23 Việt Nam của Kim Sang-sik

Rạng sáng 14-1 theo giờ Việt Nam, U23 UAE giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng B sau trận hòa U23 Syria 1-1. Kết quả này đưa họ chạm trán U23 Việt Nam, đội bóng mà họ vốn có thành tích đối đầu áp đảo trong quá khứ.

U23 UAE áp đảo về đối đầu trước U23 Việt Nam

Cụ thể, trong 6 lần đối đầu Việt Nam ở cấp độ U23, UAE thắng 4 trận và hòa 2 trận trong thời gian thi đấu chính thức. Nếu tính cả loạt sút luân lưu, đội bóng vùng Trung Đông giành tới 5 chiến thắng. Những con số này cho thấy sự vượt trội kéo dài qua nhiều thế hệ cầu thủ, bất chấp sự thay đổi về lực lượng và bối cảnh thi đấu.

Lần đầu tiên hai đội gặp nhau là tại ASIAD 2014, ở vòng 1/8. Khi đó, U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV người Nhật Bản Toshiya Miura và để thua UAE 1-3 trong một trận đấu mà đối thủ tỏ ra sắc sảo hơn ở những thời điểm then chốt.

Hai năm sau, U23 Việt Nam tiếp tục thua UAE với tỉ số 2-3 trong kịch bản đầy tiếc nuối. Đến ASIAD 2018, hai đội tái ngộ trong trận tranh huy chương đồng. Lứa cầu thủ được xem là “thế hệ vàng” dưới thời HLV Park Hang-seo đã chơi sòng phẳng, cầm hòa UAE sau 90 phút. Tuy nhiên, trên chấm luân lưu, U23 Việt Nam vẫn không thể vượt qua đối thủ khi để thua với tỉ số 3-4.

Phải tới vòng bảng giải U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam mới lần đầu giành được điểm trước UAE sau trận hòa không bàn thắng. Ở hai lần chạm trán gần nhất mang tính giao hữu vào các năm 2022 và 2023, U23 Việt Nam đều nhận những thất bại nặng nề với các tỉ số 0-3 và 0-4.

U23 Việt Nam tự tin trước U23 UAE ở tứ kết

Tuy nhiên, thống kê chỉ là thống kê. Trong một mùa giải đang tạo nên nhiều bất ngờ cùng HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể "phá dớp" nhờ thứ bóng đá đầy bản lĩnh, gắn kết và giàu khát vọng tại U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam toàn thắng cả ba trận vòng bảng, vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất, trong đó có chiến thắng giàu cảm xúc trước chủ nhà U23 Saudi Arabia, để lần đầu tiên trong lịch sử khép lại vòng bảng với ngôi nhất bảng. Khi một kỳ tích đã được tạo nên bằng niềm tin và năng lực thực sự, thì không có lý do gì để U23 Việt Nam không thể bước thêm một bước nữa. Phá bỏ cái dớp mang tên UAE không còn là giấc mơ xa vời, mà là thử thách tiếp theo trên hành trình khẳng định vị thế mới của bóng đá trẻ Việt Nam.