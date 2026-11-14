Đêm nay tất cả các tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ mặc áo số 7 tri ân Ronaldo

LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) trong một cuộc họp mới đây đã đưa ra thống nhất rằng họ sẽ tôn vinh sự nghiệp của Cristiano Ronaldo bằng một cử chỉ đặc biệt đêm nay. Ronaldo đã tuyên bố giã từ ĐTQG và đêm nay (2h45, 15/11), trận gặp Đan Mạch trên sân nhà sẽ là lần đầu tiên “Seleccao” thi đấu thời hậu-Ronaldo sau hơn 2 thập kỷ.

Cristiano Ronaldo chia tay ĐT Bồ Đào Nha sau hơn 20 năm thi đấu

Trong hôm qua thứ Năm, chủ tịch FPF Pedro Proenca cùng với HLV trưởng Jorge Jesus đã họp với các đội trưởng và đội phó của ĐT Bồ Đào Nha. Bernardo Silva, Ruben Dias và Bruno Fernandes đều đã cùng HLV Jesus đồng thuận việc tri ân Ronaldo trong trận gặp Đan Mạch, bằng cách tất cả các cầu thủ BĐN sẽ ra sân với áo số 7.

Số 7 là số áo đặc trưng của Ronaldo trong suốt sự nghiệp và ở ĐTQG, Ronaldo đã đeo số áo này trong gần 20 năm, kế vị tiền bối Luis Figo. Do vậy số áo này sẽ được tôn vinh trang trọng trong ngày đầu tiên Bồ Đào Nha thi đấu mà không có Ronaldo trong đội hình.

Hiện chưa có kế hoạch cụ thể từ FPF về việc trao số 7 cho ai, nhưng số áo này sẽ có chủ nhân mới do quy định thi đấu quốc tế yêu cầu đăng ký số áo theo thứ tự từ 1 trở đi. Rafael Leao là người đầu tiên mặc áo số 7 từ khi Ronaldo đột ngột bỏ đội tuyển ở đợt tập trung trước do dỗi HLV Jesus.

Bên cạnh đó, UEFA đã cho phép FPF được tạm dừng trận đấu ở phút thứ 7 để tôn vinh Ronaldo trên sân. Các khán đài của sân Pedreira sẽ đứng dậy vỗ tay cho CR7 và màn hình lớn của sân sẽ có nội dung tri ân siêu sao 41 tuổi.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ cùng mặc áo số 7 đêm nay

Như tin đã đưa, ĐT Bồ Đào Nha ở đợt này cũng đã bỏ trống căn phòng 201 mà Ronaldo hay lưu trú mỗi lần lên tuyển. Vừa qua con trai của Ronaldo là Cristianinho đã ra mắt tuyển U17 Bồ Đào Nha và trận đấu này được dự khán bởi bà nội Dolores Aveiro lẫn các thành viên đội tuyển.

Bồ Đào Nha với thành tích toàn thắng sau 4 trận đầu tiên ở vòng bảng UEFA Nations League đã chắc chắn đoạt vé vào tứ kết, nên 2 trận ở đợt FIFA Days này của họ không có nhiều áp lực. Sau khi gặp Đan Mạch, họ sẽ hành quân tới xứ Wales cho loạt trận cuối vào đêm 17/11.