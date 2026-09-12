Nóng nhất thể thao sáng 12/9: Báo Trung Quốc chê điều kiện ăn ở tại ASIAD

Báo Trung Quốc chê điều kiện ăn ở tại ASIAD

Tờ thể thao Sina Sport của Trung Quốc mới đây đã cho biết đội bóng rổ của nước này đang phải sống trong các căn phòng container được cải tạo, 3 VĐV chung 1 phòng và mỗi phòng chỉ có 1 phòng tắm. Đây là cách để ban tổ chức cắt giảm chi phí thay vì bố trí riêng làng vận động viên, nhưng các cầu thủ bóng rổ cao to phải ngủ trên giường rất hẹp và thậm chí không thể duỗi thẳng người.

Các cầu thủ tuyển bóng rổ Trung Quốc ở ASIAD phải 3 người chung một phòng container chật chội

Đoàn Việt Nam chốt danh sách 21 VĐV dự ASIAD Para Games

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam đã chốt xong danh sách đoàn dự ASIAD Para Games diễn ra vào tháng 10 tới. Đoàn gồm 35 thành viên trong đó có 21 VĐV, 7 cán bộ đoàn và 6 HLV. 21 suất dự đại hội bao gồm 18 suất chính thức và 3 suất đặc cách, đến ở 6 môn gồm điền kinh, bơi lội, cử tạ, cầu lông, bóng bàn.

Trận Fury – Joshua sẽ diễn ra ở Anh?

Một số nguồn tin mới đây cho biết sau thời gian đàm phán, cuối cùng trận Tyson Fury – Anthony Joshua cũng sẽ có địa điểm tổ chức ở Vương quốc Anh khi nơi diễn ra sẽ là sân vận động Principality ở Cardiff, xứ Wales, với sức chứa 80.000 chỗ ngồi. Đây được xem là bước tiến mới bởi trước đó trận boxing này có nguy cơ hủy bỏ do phía Joshua đòi chuyển sang đấu ở New York, Mỹ, mặc dù cả 2 tay đấm đều là người Anh.

Sabalenka phản ứng khi biết sẽ không giành lại vị trí số 1 thế giới

Mặc dù đã đoạt vé vào chung kết US Open nhưng Aryna Sabalenka sẽ không lấy lại được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng WTA vào lúc này, do Elena Rybakina cũng đã vào chung kết và nếu có thua Sabalenka cô vẫn sẽ giữ vị trí dẫn đầu. Sabalenka khi biết điều này đã bình luận: “Tôi chỉ có thể tập trung vào bản thân. Khá là thất vọng vì những lúc phong độ sa sút đã khiến tôi không giữ được vị trí”.