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Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha chưa dàn xếp hòa giải mâu thuẫn Ronaldo - HLV Jesus

Sự kiện: Cristiano Ronaldo Đội tuyển Bồ Đào Nha

Theo tiết lộ từ chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha, Ronaldo và HLV Jesus vẫn đang có "hiểu lầm" và ông chưa hề đứng ra hòa giải giữa đôi bên.

ĐT Bồ Đào Nha vừa có chiến thắng thứ tư liên tiếp tại UEFA Nations League trước Na Uy với tỷ số 2-1 và sớm giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, câu chuyện lùm xùm xung quanh việc Ronaldo bỏ về giữa chừng vì mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus vẫn chưa kết thúc. Mới nhất, CR7 đã về tới Saudi Arabia để tập cùng Al Nassr, còn HLV trưởng của ĐT Bồ Đào Nha nói thẳng rằng: “Tôi không cần phải xin lỗi ai hết”.

Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha xác nhận Ronaldo và HLV Jesus vẫn đang hiểu lầm nhau

Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha xác nhận Ronaldo và HLV Jesus vẫn đang hiểu lầm nhau

Cũng trong cuộc phỏng vấn mới đây, chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha thừa nhận đôi bên vẫn đang có những hiểu lầm và họ cần thời gian để “giải quyết nội bộ”. “Tôi sẽ không làm rõ điều đó vì đó là những cuộc trao đổi bình thường giữa HLV và các cầu thủ. Đó là vấn đề thuộc chuyên môn, và chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha không can thiệp vào đó.

Cậu ấy đơn giản là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Cậu ấy đã cống hiến hơn hai thập kỷ cho bóng đá Bồ Đào Nha. Cristiano Ronaldo là biểu tượng lớn nhất của bản sắc Bồ Đào Nha. Chúng ta phải dành sự tôn kính cho Cristiano Ronaldo.

Cậu ấy có mặt trong ĐTQG dựa trên năng lực thể thao của chính mình, và điều đó hoàn toàn không thể tranh cãi. Cậu ấy sẽ luôn là một phần của tập thể này chừng nào còn đủ khả năng chuyên môn. Cristiano biết đó là cảm nhận của mọi người.

Về vấn đề cụ thể này, hãy để tôi nói rằng chúng ta đang đối mặt với một sự hiểu lầm cần được giải quyết nội bộ. Những cầu thủ có mặt tại cuộc họp báo đã cho thấy mối quan hệ gắn bó mật thiết với đội trưởng hiện tại của chúng ta. Cậu ấy là một phần của đội bóng, là lá cờ đầu của chúng ta. 

HLV nói rằng ông ấy tính đến cậu ấy, miễn là cậu ấy có đủ thể trạng. Điều đó cũng giống với tất cả các cầu thủ. Cristiano Ronaldo là một biểu tượng của Bồ Đào Nha, cầu thủ phi thường tuyệt đối, người lẽ ra có thể kết thúc sự nghiệp tại World Cup nhưng đã không muốn làm vậy vì tình yêu mà cậu ấy dành cho ĐTQG. Tôi là nhân chứng cho mối quan hệ này.

Đó là những gì Cristiano có với người dân Bồ Đào Nha, với ĐTQG của chúng ta. Vì vậy, giờ đây khi 4 trận đấu này đã kết thúc, và điều quan trọng là đã kết thúc một cách bình yên vì khía cạnh chuyên môn là điều dẫn dắt chúng ta, tất cả chúng ta sẽ có thời gian và sự bình tâm để ngồi lại và giải quyết sự hiểu lầm này.

Và những hiểu lầm được giải quyết khi bộ ba – LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF), HLV và các cầu thủ – cùng tham gia vào quá trình này. Ronaldo là một phần di sản của chúng ta và sẽ luôn ở đây bất cứ khi nào HLV muốn có cậu ấy”.

Trước đó, có một vài thông tin cho rằng chủ tịch Pedro Proença đã đứng ra dàn xếp mâu thuẫn giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus. Tuy nhiên, thông tin này có vẻ như không chính xác.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/10/2026 15:09 PM (GMT+7)
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