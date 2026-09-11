Bán kết tennis đỉnh cao US Open: Zverev đại chiến Khachanov, Tiafoe - Shelton săn mốc lịch sử

Alexander Zverev - Karen Khachanov: Khoảng 0h, 12/9 (Bán kết đơn nam US Open)

Zverev chạm trán Karen Khachanov lần thứ 10, với lợi thế đối đầu 6-3 nghiêng về tay vợt Đức. Zverev đang có một hành trình thuyết phục tại New York. Hạt giống số 1 đánh bại Botic van de Zandschulp 6-2, 7-5, 6-1 ở tứ kết để lần thứ tư liên tiếp trong mùa giải 2026 góp mặt tại bán kết một giải Grand Slam. Tay vợt người Đức cũng đang hướng tới trận chung kết Grand Slam thứ ba liên tiếp trong năm, sau khi vô địch Roland Garros và vào chung kết Wimbledon.

Zverev (bên phải) quyết hạ Khachanov (bên trái), tiến gần chức vô địch US Open đầu tiên

Khachanov bước vào bán kết theo cách đặc biệt hơn. Tay vợt Nga dẫn Alexander Blockx 6-2, 7-5, 3-2 trước khi đối thủ người Bỉ bỏ cuộc vì chấn thương. Trước đó, Khachanov đã phải trải qua trận đấu kéo dài gần 4 giờ để ngược dòng Learner Tien sau 5 set. Anh hiện đứng thứ 50 thế giới và từng vào bán kết US Open 2022.

Điểm đáng chú ý là cả ba chiến thắng của Khachanov trước Zverev đều diễn ra trên sân cứng. Tuy nhiên, Zverev đã thắng 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất, trong đó có trận chung kết Olympic Tokyo 2020.

Với chiều cao tương đồng và khả năng giao bóng mạnh của cả hai, những game cầm giao bóng sẽ đóng vai trò then chốt. Khachanov đủ khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co, nhưng Zverev được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ ổn định, khả năng điều bóng từ cuối sân và kinh nghiệm ở những trận đấu lớn.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 3-1.

Frances Tiafoe - Ben Shelton: Khoảng 6h, 12/9 (Bán kết đơn nam US Open)

Frances Tiafoe đối đầu Ben Shelton, đây là cuộc đại chiến Mỹ được chờ đợi khi cả hai đều đứng trước cơ hội lần đầu góp mặt ở một trận chung kết Grand Slam. Shelton đang dẫn 3-1 trong 4 lần gặp nhau, nhưng Tiafoe từng thắng chính đối thủ này tại US Open 2024 sau 5 set.

Shelton (bên trái) và Tiafoe (bên phải) cạnh tranh tấm vé lịch sử vào chung kết US Open 2026

Shelton bước vào trận bán kết với sự tự tin rất lớn sau chiến thắng trước đương kim vô địch Carlos Alcaraz. Tay vợt 23 tuổi vượt qua ngôi sao Tây Ban Nha trong trận đấu kéo dài 5 set, kết thúc bằng loạt tie-break quyết định lúc 3 giờ 33 sáng. Khả năng giao bóng uy lực, những cú đánh thuận tay nặng và khả năng chơi tấn công ở các điểm quan trọng giúp Shelton tạo nên một trong những chiến thắng đáng chú ý nhất sự nghiệp.

Trong khi đó, Tiafoe phải trải qua hành trình gian nan không kém. Hạt giống số 11 bị Alex Michelsen dẫn trước 2-0 nhưng thắng liền ba set cuối để hoàn tất màn ngược dòng. Đây là lần thứ ba Tiafoe góp mặt ở bán kết US Open, trong khi Shelton mới lần thứ hai vào vòng đấu này. Tiafoe có kinh nghiệm và khả năng phòng thủ tốt hơn, nhưng Shelton sở hữu lợi thế đáng kể về sức mạnh giao bóng và phong độ hiện tại.

Điểm đáng chú ý là cả hai đều vừa trải qua trận tứ kết kéo dài 5 set, vì vậy khả năng hồi phục thể lực sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đấu. Tiafoe có thể kéo Shelton vào những pha bóng dài, nhưng tay vợt thuận tay trái đang có sự tự tin rất cao sau khi đánh bại Alcaraz. Với lợi thế đối đầu 3-1 và khả năng tạo khác biệt bằng giao bóng, Shelton được đánh giá nhỉnh hơn, song một trận đấu kéo dài là kịch bản dễ xảy ra.

Dự đoán kết quả: Shelton thắng 3-2.