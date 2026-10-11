Lion Championship 36: Đánh bại Lê Văn Tuần, võ sĩ Uzbekistan giành cúp đặc biệt

Lê Văn Tuần thất bại trước Abdulbosit Siddiqov trong trận đấu tâm điểm của LION Championship 36 tối 10/10 tại The Grand Hồ Tràm, TP.HCM. Sau 3 hiệp đấu, võ sĩ Uzbekistan giành chiến thắng và sở hữu chiếc cúp Warriors’ Clash.

Ngay từ hiệp đầu tiên, Siddiqov cho thấy ưu thế rõ rệt ở khả năng vật và kiểm soát. Võ sĩ Uzbekistan quật ngã thành công Lê Văn Tuần, sau đó chiếm lưng đối thủ trong phần lớn thời gian và liên tục tìm kiếm cơ hội thực hiện các đòn siết cổ.

Lê Văn Tuần thất thế trước đối thủ người Uzbekistan.

Lê Văn Tuần phải dành nhiều thời gian chống đỡ nhưng vẫn duy trì được khả năng thi đấu để đưa trận đấu sang hiệp hai.

Siddiqov tiếp tục tạo sức ép khi trận đấu trở lại. Tuy nhiên, Lê Văn Tuần bắt đầu đáp trả tốt hơn bằng những đòn đánh ở cự ly gần. Nhà vô địch hạng 56kg không để đối thủ hoàn toàn áp đặt thế trận như hiệp đầu và từng bước tìm cách đưa cuộc đấu trở lại thế cân bằng.

Đến hiệp ba, Lê Văn Tuần có khoảng thời gian duy trì thế tấn công khi đánh đứng, đồng thời khống chế được đối phương trong một số tình huống. Dù vậy, Siddiqov vẫn tạo ra đủ thời gian kiểm soát triệt để để duy trì ưu thế.

Sau 3 hiệp tính điểm, võ sĩ Uzbekistan được xác định là người chiến thắng. Kết quả giúp Siddiqov giành cúp Warriors’ Clash, trong khi Lê Văn Tuần không thể có chiến thắng ở trận đấu được chờ đợi nhất của LC 36.

Cúp Warriors’ Clash là danh hiệu đặc biệt tại LION Championship 36.

Siddiqov bước vào cuộc so tài với thành tích 4 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Những kỹ thuật vật và khống chế tiếp tục trở thành điểm mạnh giúp anh tạo khác biệt trước đại diện Việt Nam.

Bên cạnh trận đấu của Lê Văn Tuần, LION Championship 36 còn chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý.

Bùi Trường Sinh tạo ra một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất sự kiện khi đánh bại Đỗ Huy Hoàng. Huy Hoàng từng knock-out Trường Sinh ở tứ kết mùa giải 2022 và tiếp tục chiếm ưu thế trong lần tái đấu khi có một pha knockdown ở hiệp một.

Sang hiệp hai, Huy Hoàng vẫn là người có cơ hội kiểm soát trên mặt sàn. Tuy nhiên, sau khi Trường Sinh thoát khỏi thế khống chế, một cú lên gối chính xác khiến Huy Hoàng bị hạ knock-out. Chiến thắng giúp Bùi Trường Sinh đứng trước cơ hội tranh đai vô địch hạng 56kg.

Ở hạng 77kg, Zack Bennett áp đảo Daniel William O’Rourke bằng những đòn đá thấp và các tổ hợp đòn tay. Đến phút thứ ba hiệp một, Bennett tạo cơ hội kết thúc trận bằng ground-and-pound, qua đó nâng chuỗi toàn thắng chuyên nghiệp lên 7 trận.

Phùng Mạnh Thắng cũng có chiến thắng knock-out trước Trịnh Thành Công tại hạng 52kg. Sau hiệp đầu giằng co, Mạnh Thắng tung cú đá xoay người trúng vùng gan của đối thủ ở giây 24 hiệp hai để kết thúc trận đấu.

Trận Nguyễn Hợp Hải gặp Trương Vi Nhạt kết thúc theo cách khác biệt khi Hợp Hải bị truất quyền thi đấu do ra đòn phạm luật. Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Thái Long vượt qua Hoàng Đình Tiến bằng tính điểm sau 3 hiệp nhờ khả năng khống chế bằng grappling.

Ở trận MMA Duo, cặp Lê Văn Thịnh - Đỗ Mạnh Cường của Trends MMA thắng tính điểm trước Nguyễn Khắc Nhật Anh - Mai Hoàng Gia Khương của Jiboia Martial Arts.

LION Championship 36 khép lại với 7 trận đấu trong lần đầu giải được tổ chức tại The Grand Hồ Tràm. Sau sự kiện này, LION Championship 37 dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Bắc Ninh.