Nóng nhất thể thao sáng 10/11: Ngỡ ngàng mức tiền thưởng của WTA Finals

Ngỡ ngàng mức tiền thưởng của WTA Finals

Theo Tennis Head đưa tin, khoản tiền thưởng của WTA Finals chỉ bằng 1/3 so với trước kia. Tổng tiền thưởng năm nay chỉ là 5 triệu euro, giảm tới 9 triệu euro so với năm 2019 (14 triệu euro). Sự sụt giảm nghiêm trọng này tới từ hai nguyên nhân. Thứ nhất là do đại dịch Covid-19 và thứ hai là do địa điểm tổ chức tại Guadalajara, Mexico. Đây là địa điểm không thu hút được khán giả cũng như các nhà tài trợ.

8 tay vợt nữ góp mặt tại WTA Finals năm nay đã được xác định đó là Aryna Sabalenka, Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková, Maria Sakkari, Iga Świątek, Garbiñe Muguruza, Paula Badosa và Anett Kontaveit.

8 tay vợt sẽ tranh tài tại WTA Finals 2021

Tyson Fury dọa em trai trước đại chiến với Jake Paul

Tommy Fury, em trai của Tyson Fury chuẩn bị thượng đài với Youtuber Jake Paul. Trả lòi phỏng vấn trên tờ Irish Post, "Gypsy King" đã lên tiếng dọa người em: "Tôi nghĩ đây là một trận đấu hay cho các khán giả. Hai võ sĩ đều còn trẻ và bất bại. Tôi rất mong chờ trận đấu này.

Tôi nghĩ Tommy sẽ hạ knock-out Jake. Tôi không hề có ý hạ thấp Jake Paul nhưng nếu Jimmy không thắng nổi bằng knock-out, nó nên tự mua vé máy bay sang nước khác sống. Tôi sẽ không cho nó bước vào nhà".

Một tài năng trẻ đua xe đạp thiệt mạng

Theo tờ RT của Nga, tài năng trẻ 21 tuổi của bộ môn đua xe đạp Desiet Kidane Tekeste vừa tử nạn trong một tai nạn thảm khốc tại quê nhà Asmara. Tekeste bị một chiếc ô tô đâm phải khi đang tập luyện cho giải đua xe đạp tiếp theo trong sự nghiệp. Tekeste từng giành HCV cuộc thi đua xe đạp toàn châu Phi dành cho lứa tuổi vị thành niên.

Hai sao bóng rổ ăn thua đủ ngay trên sân

Trong trận đấu giữa Denver Nuggets và Miami Heats tại NBA mới đây, Nikola Jokic (Nuggets) đã không giữ được bình tĩnh khi bị Markieff Morris (Heats) chơi xấu. Ngôi sao người Serbia (cao 2m11, nặng 129 kg) ngay lập tức trả đũa với pha húc người từ phía sau khiến đối phương nằm sàn. Trận đấu bị gián đoạn ngay lập tức và sau khi kiểm tra băng hình, các trọng tài quyết định đuổi cả hai cầu thủ này khỏi sân.

Con trai huyền thoại UFC bị knock-out

Anderson Silva là một huyền thoại của làng UFC và hai con trai, Kalyl Silva và Gabriel Silva cũng theo nghiệp võ sĩ của bố. Tuy nhiên, Gabriel Silva đã có khởi đầu không thành công. Võ sĩ này vừa thất bại trước Vincent Familari trong trận tranh đai môn kick-boxing ở hạng trung nhẹ của sàn IKF. Gabriel Silva tỏ ra thiếu kinh nghiệm khi để đối thủ lấn át và bị hạ gục ở thời điểm hiệp đấu thứ nhất chỉ còn 20 giây.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-nhat-the-thao-sang-10/11-ngo-ngang-muc-tien-thuong-cua-wt...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-nhat-the-thao-sang-10/11-ngo-ngang-muc-tien-thuong-cua-wta-finals-c28a19376.html