MU khởi đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè với mục tiêu tìm kiếm một trung phong mới. Sau khi hoàn tất thương vụ chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig, họ đã có được người mình muốn. Tiền đạo 22 tuổi người Slovenia gia nhập "Quỷ đỏ" theo bản hợp đồng có thể lên tới 85 triệu euro, thời hạn 5 năm đến năm 2030.

Sesko được ra mắt trên sân Old Trafford ngay trước trận giao hữu với Fiorentina hôm thứ Bảy, 9/8. Anh nhận được tràng pháo tay lớn khi bước ra trung tâm sân, cùng Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Diego Leon.

HLV Ruben Amorim chia sẻ với MUTV về tân binh người Slovenia: “Benjamin Sesko sở hữu những phẩm chất mà chúng tôi cần. Cậu ấy còn rất trẻ, chơi đầu tốt, di chuyển thông minh, giữ bóng giỏi và có tiềm năng phát triển rất lớn. Chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy như ở nhà tại CLB này. Sesko là mẫu cầu thủ phù hợp với tập thể, và chúng tôi vô cùng vui mừng khi có cậu ấy trong đội”.