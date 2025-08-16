Lưu bài viết thành công
Vào lúc 22h30 ngày 17/8 (giờ Hà Nội), người hâm mộ bóng đá Ngoại hạng Anh sẽ được thưởng thức bữa tiệc lớn đầu tiên giữa MU và Arsenal. Sau một phiên chợ hè nhiều biến động, tâm điểm của cuộc đọ sức trên sân Old Trafford sẽ là màn so tài giữa hai tân binh "bom tấn" trên hàng công: Benjamin Sesko và Viktor Gyokeres.
MU khởi đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè với mục tiêu tìm kiếm một trung phong mới. Sau khi hoàn tất thương vụ chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig, họ đã có được người mình muốn. Tiền đạo 22 tuổi người Slovenia gia nhập "Quỷ đỏ" theo bản hợp đồng có thể lên tới 85 triệu euro, thời hạn 5 năm đến năm 2030.
Sesko được ra mắt trên sân Old Trafford ngay trước trận giao hữu với Fiorentina hôm thứ Bảy, 9/8. Anh nhận được tràng pháo tay lớn khi bước ra trung tâm sân, cùng Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Diego Leon.
HLV Ruben Amorim chia sẻ với MUTV về tân binh người Slovenia: “Benjamin Sesko sở hữu những phẩm chất mà chúng tôi cần. Cậu ấy còn rất trẻ, chơi đầu tốt, di chuyển thông minh, giữ bóng giỏi và có tiềm năng phát triển rất lớn. Chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy như ở nhà tại CLB này. Sesko là mẫu cầu thủ phù hợp với tập thể, và chúng tôi vô cùng vui mừng khi có cậu ấy trong đội”.
MU thừa nhận Sesko không phải lựa chọn số 1 ban đầu. Sau tất cả, thương vụ gần như hoàn tất chỉ trong một ngày, điều hiếm thấy ở MU khi tham chiếu với thương vụ Bryan Mbeumo kéo dài gần 2 tháng và không có những yêu sách phút chót về tiền bạc. Sesko cũng gây thiện cảm khi đến trung tâm huấn luyện Carrington chỉ cùng một người đại diện, không mang theo đoàn tùy tùng.
MU từng theo dõi Sesko từ khi anh mới tuổi teen qua báo cáo của đội ngũ tuyển trạch. Năm 2023, trước khi Sesko rời Salzburg, lãnh đạo CLB đã gặp gỡ đại diện cầu thủ nhưng hiểu rằng anh muốn tiếp tục ở hệ thống Red Bull để phát triển. Sau hai năm tại Leipzig, kế hoạch ấy thành công và giờ Sesko đã đặt chân tới Premier League.
Viktor Gyokeres đã đi từ chỗ bị coi là “hàng hớ” ở giải hạng Nhất Anh trở thành một trong những tiền đạo có phong độ cao nhất châu Âu chỉ trong vòng ba năm.
Sau quãng thời gian chật vật ở Anh, tiền đạo người Thụy Điển đã ghi 97 bàn sau 102 trận cho Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha) kể từ khi chuyển đến từ Coventry City với giá 20 triệu euro vào tháng 7/2023. Thành tích đó đủ để thuyết phục Arsenal chi 63 triệu euro (cộng thêm tối đa 10 triệu euro phụ phí) để đưa anh tới Premier League mùa hè này.
Điều này hoàn toàn trái ngược với tháng 1/2021, khi Gyokeres vẫn thuộc biên chế Brighton nhưng bị cắt ngắn hợp đồng cho mượn ở Swansea City sau màn trình diễn thất vọng. Ngay cả những người luôn tin tưởng vào chàng trai người Thụy Điển cũng phải bất ngờ trước sự lột xác ngoạn mục này.
Chris Badlan – hiện là tuyển trạch viên của Aston Villa sau thời gian giữ vai trò trưởng bộ phận tuyển dụng tại Aberdeen (Scotland) – từng đảm nhiệm vị trí tương tự ở Coventry khi Gyokeres đến. Badlan hồi thưởng: “Tôi luôn nghĩ Viktor Gyokeres đủ khả năng đá ở Premier League, nhưng nếu bảo tôi so sánh cậu ấy với Erling Haaland ư? Không, và chắc cũng ít người nghĩ vậy.
Nhưng khi thấy Gyokeres ký với Sporting, tôi tin chắc 100% là cậu ấy sẽ ghi bàn. Những phẩm chất mà chàng trai này có, ai cũng biết cậu ấy sẽ trở thành một tiền đạo rất giỏi. Để đạt tới tầm này, Gyokeres cần một chút may mắn, nhưng trên hết là phải có tinh thần không ngừng nỗ lực. Viktor luôn muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và cậu ấy đã làm được".
Ngay từ thời tuổi teen ở đội bóng quê nhà Brommapojkarna, Gyokeres đã thu hút sự chú ý của nhiều CLB hàng đầu châu Âu. Anh được coi là tài năng lớn nhất bóng đá Thụy Điển kể từ sau Zlatan Ibrahimovic.
Trong hai mùa giải vừa qua, Gyokeres ghi nhiều hơn một bàn/trận ở giải VĐQG (68 và 65 bàn), với những con số hiệu suất tấn công ấn tượng: tỷ lệ dứt điểm trúng đích 54,6% (bao gồm cả những cú sút bị chặn), tỷ lệ tận dụng cơ hội lớn 61% và vượt mức bàn thắng kỳ vọng (xG) tới +14,4. Anh đã thực hiện 17 quả phạt đền và ghi bàn cả 17, nhưng ngay cả khi loại bỏ các bàn này, thống kê vẫn ở mức xuất sắc.
Một số cổ động viên "Pháo thủ" lo ngại Gyokeres có thể trở thành phiên bản hiện đại của Bas Dost cách đây khoảng 10 năm. Nhưng quan điểm này bị phản bác bởi lối chơi đa dạng và khả năng ảnh hưởng toàn diện lên trận đấu.
Tháng 7/2023 cũng là thời điểm Benjamin Sesko rời Red Bull Salzburg để chuyển sang RB Leipzig, thi đấu tại một giải đấu có tính cạnh tranh cao hơn so với Bồ Đào Nha. Trong cùng khoảng thời gian này, Sesko chỉ chơi ít hơn Gyokeres hai trận, nhưng thời gian thi đấu ít hơn gần 2.000 phút. Dù vậy, anh vẫn ghi được 27 bàn, vượt chỉ số xG 9,6 bàn, tỷ lệ dứt điểm trúng đích đạt 49% và tận dụng cơ hội lớn ở mức 45%.
Gyokeres (27 tuổi) gần như đã hoàn thiện bộ kỹ năng và không còn nhiều khả năng bứt phá trong vài năm tới. Tuy nhiên, tuổi tác không phải vấn đề lớn bởi anh hoàn toàn có thể duy trì phong độ cao thêm 5 - 7 năm nữa.
Tiền đạo người Thụy Điển cũng là mẫu trung phong toàn diện và linh hoạt hơn. Gyokeres có thể tạo ảnh hưởng trong vòng cấm như một “target man”, lùi sâu để kiến tạo hoặc dạt cánh, đặc biệt là bên trái. Những pha di chuyển chéo vào vòng cấm là sở trường của anh và được thực hiện ở đẳng cấp cao. Ngoài ra, Gyokeres thường xuyên cầm bóng và kéo dài quãng dẫn bóng.
Về phần mình, Sesko mới 22 tuổi và còn nhiều tiềm năng phát triển. Anh sở hữu kỹ thuật thô tốt hơn và cũng có thể chơi ngoài vòng cấm, nhưng với phong cách khác. Sesko không nhanh bằng Gyokeres, thường chọn những pha bứt tốc ngắn hướng cầu môn khi không có bóng, thay vì dẫn bóng dài.
Ngược lại, Sesko lại hoạt động hiệu quả hơn khi làm điểm đến cho các đường bóng dài. Anh vượt trội Gyokeres về số lần tranh chấp trên không trung bình mỗi 90 phút (4,3 so với 3,2) và số lần thắng tranh chấp (2,5 so với 1,6), cùng tỷ lệ thành công cao hơn (57% so với 49%).
Cảm giác lúc này là Arsenal đã chán ngán với việc về nhì Premier League và dừng lại ở bán kết Champions League. Họ muốn chơi tất tay cho một danh hiệu lớn mùa giải mới 2025/26. Xét về sự an toàn, tính phù hợp với lộ trình của đội bóng và phong cách thi đấu, Viktor Gyokeres là lựa chọn hợp lý của "Pháo thủ".
Còn với Sesko, anh cần chứng minh rằng MU đã vớ được món hời thế kỷ khi Arsenal từ bỏ, dù mức phí chuyển nhượng khổng lồ.
Brighton từng coi Gyokeres là “người đã để vuột mất”, nhưng thực tế họ cũng là đội đầu tiên nhìn ra tiềm năng của anh. Dù khởi đầu khá tốt ở đội U23 Brighton, anh liên tục được đem cho mượn – đầu tiên sang St. Pauli (Đức), rồi đến Swansea City, nơi anh chỉ ghi 1 bàn sau 12 trận và đánh mất sự tự tin.
Tinh thần tự tin, cộng với sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Ruben Amorim trong những năm tháng ở Sporting Lisbon giúp Gyokeres chơi bùng nổ: chạm bóng đầu tiên chắc chắn hơn, dám thực hiện những pha phối hợp táo bạo và thường xuyên thành công.
HLV Mikel Arteta luôn đòi hỏi nhiều hơn là chỉ ghi bàn ở vị trí số 9 – tiền đạo phải biết pressing, liên kết lối chơi và tham gia mọi giai đoạn tấn công. Gyokeres, với thể hình mạnh mẽ, tốc độ cao và khả năng tì đè, phù hợp với triết lý này.
Anh có thể làm tường, thu hút nhiều hậu vệ, tạo khoảng trống cho các tiền đạo cánh, nhưng cũng sẵn sàng tự mình kết liễu trận đấu. Sự xuất hiện của anh hứa hẹn sẽ biến hàng công Arsenal thành một tập thể vừa giàu sức mạnh, vừa giàu tính sát thương.
Ngược lại, Sesko sẽ đá trung phong trong sơ đồ 3-4-3 của Amorim, vừa di chuyển khai thác khoảng trống, vừa giữ bóng phối hợp. Thể chất giúp anh có thể làm mọi vai trò, nhưng Premier League là thử thách hoàn toàn khác Bundesliga.
Theo Tor-Kristian Karlsen, Sesko mang tới thứ MU thiếu: một trung phong thực thụ. Khả năng chớp thời cơ, đánh chặn bóng hai và chiếm lĩnh trung lộ của sao trẻ người Slovenia được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu suất dứt điểm cho "Quỷ đỏ". Anh cũng hỗ trợ tốt cho các hậu vệ biên dâng cao và tiền vệ băng lên.
Dù chưa hoàn thiện, Sesko có đủ tố chất để trở thành số 9 dài hạn của MU. Nếu Amorim cải thiện khả năng ra quyết định và sự mạnh mẽ trong tranh chấp cho Sesko, "Quỷ" đỏ có thể đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu trên hàng công.
