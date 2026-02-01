Kết quả bóng đá Brighton - Everton: Điên rồ phút 90+7 (Ngoại hạng Anh)

Tưởng như bàn thắng đầu tiên của Pascal Gross kể từ khi trở lại khoác áo Brighton đã đủ giúp “Chim mòng biển” giành trọn 3 điểm, nhưng Beto lại có kịch bản khác. Đúng ngày sinh nhật lần thứ 27, tiền đạo người Guinea Bissau vào sân từ ghế dự bị và kịp tỏa sáng ở phút bù giờ. Anh có mặt đúng lúc để đá bồi cận thành sau khi cú dứt điểm đầu tiên của O’Brien bị thủ môn Verbruggen cản phá.

Beto vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn gỡ hòa cho Everton ở phút 90+7

Trong hiệp một không có bàn thắng, Brighton là đội tạo ra sức ép lớn ở giai đoạn đầu, trước khi nhịp độ trận đấu chùng xuống sau khoảng 20 phút. Everton không tung ra nổi cú sút nào trước giờ nghỉ, trong khi Brighton có tới 7 lần dứt điểm, và cơ hội đáng chú ý nhất thuộc về Mitoma ở phút 18. Sau pha phối hợp với Welbeck để xâm nhập vòng cấm, cầu thủ chạy cánh người Nhật Bản chích bóng qua thủ môn Pickford nhưng bóng lại lăn chệch cột dọc.

Sang hiệp hai, Everton mới là đội khởi đầu mạnh mẽ. Phút 67, sau khi Barry tận dụng đường chuyền về lỗi của Baleba rồi chuyền cho Dewsbury Hall, khiến thủ môn Verbruggen phải cứu thua ở tình huống dứt điểm cận thành.

Không lâu sau, đội trưởng Tarkowski của Everton đánh đầu từ quả phạt góc và bóng bị chặn ngay trên vạch vôi bởi… chính đồng đội O’Brien. Pha bóng này trở thành bước ngoặt, bởi chỉ một phút sau Brighton đã khai thông thế bế tắc. Gross có mặt đúng điểm rơi để đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Ayari, mở tỷ số ở phút 73.

Tuy nhiên, Brighton tiếp tục đánh rơi chiến thắng ở thời gian bù giờ trận thứ hai liên tiếp. Beto xuất hiện đúng lúc để ghi bàn gỡ hòa, giúp Everton ra về với 1 điểm quý giá.

Kết quả này giúp Everton đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 34 điểm, trong khi Brighton xếp thứ 13, kém 3 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Brighton 1-1 Everton (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Brighton: Gross (73', Ayari)

Everton: Beto (90+7')

Đội hình xuất phát

Brighton: Verbruggen, Dunk, Van Hecke, Rutter, Baleba, Welbeck, Mitoma, Kadioglu, Ayari, De Cuyper, Gross.

Everton: Pickford, Keane, Tarkowski, Ndiaye, Barry, O’Brien, Dewsbury Hall, Gueye, Branthwaite, Garner, Armstrong.