Kết quả bóng đá Brighton - Everton: Điên rồ phút 90+7 (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Napoli vs Fiorentina 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
2
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
1
Hamburger SV vs Bayern Munich 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
2
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
2
Chelsea vs West Ham United 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Chelsea - CHE Chelsea
1
Logo West Ham United - WHU West Ham United
2
Levante vs Atlético de Madrid 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Levante - LEV Levante
0
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
0
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Elche vs Barcelona
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
PVF-CAND vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Công An Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Nottingham Forest vs Crystal Palace
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Borussia Dortmund vs Heidenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Cremonese vs Inter Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Parma vs Juventus
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Sunderland vs Burnley
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Kết quả bóng đá Brighton - Everton: Điên rồ phút 90+7 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Video highlight Ngoại hạng Anh Everton F.C

(Vòng 24) Beto vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn gỡ hòa ở phút 90+7, giúp Everton ra về với 1 điểm trong trận hòa đầy kịch tính trên sân của Brighton.

   

Tưởng như bàn thắng đầu tiên của Pascal Gross kể từ khi trở lại khoác áo Brighton đã đủ giúp “Chim mòng biển” giành trọn 3 điểm, nhưng Beto lại có kịch bản khác. Đúng ngày sinh nhật lần thứ 27, tiền đạo người Guinea Bissau vào sân từ ghế dự bị và kịp tỏa sáng ở phút bù giờ. Anh có mặt đúng lúc để đá bồi cận thành sau khi cú dứt điểm đầu tiên của O’Brien bị thủ môn Verbruggen cản phá.

Beto vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn gỡ hòa cho Everton&nbsp;ở phút 90+7

Beto vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn gỡ hòa cho Everton ở phút 90+7

Trong hiệp một không có bàn thắng, Brighton là đội tạo ra sức ép lớn ở giai đoạn đầu, trước khi nhịp độ trận đấu chùng xuống sau khoảng 20 phút. Everton không tung ra nổi cú sút nào trước giờ nghỉ, trong khi Brighton có tới 7 lần dứt điểm, và cơ hội đáng chú ý nhất thuộc về Mitoma ở phút 18. Sau pha phối hợp với Welbeck để xâm nhập vòng cấm, cầu thủ chạy cánh người Nhật Bản chích bóng qua thủ môn Pickford nhưng bóng lại lăn chệch cột dọc.

Sang hiệp hai, Everton mới là đội khởi đầu mạnh mẽ. Phút 67, sau khi Barry tận dụng đường chuyền về lỗi của Baleba rồi chuyền cho Dewsbury Hall, khiến thủ môn Verbruggen phải cứu thua ở tình huống dứt điểm cận thành.

Không lâu sau, đội trưởng Tarkowski của Everton đánh đầu từ quả phạt góc và bóng bị chặn ngay trên vạch vôi bởi… chính đồng đội O’Brien. Pha bóng này trở thành bước ngoặt, bởi chỉ một phút sau Brighton đã khai thông thế bế tắc. Gross có mặt đúng điểm rơi để đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Ayari, mở tỷ số ở phút 73.

Tuy nhiên, Brighton tiếp tục đánh rơi chiến thắng ở thời gian bù giờ trận thứ hai liên tiếp. Beto xuất hiện đúng lúc để ghi bàn gỡ hòa, giúp Everton ra về với 1 điểm quý giá.

Kết quả này giúp Everton đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 34 điểm, trong khi Brighton xếp thứ 13, kém 3 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Brighton 1-1 Everton (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Brighton: Gross (73', Ayari)

Everton: Beto (90+7')

Đội hình xuất phát

Brighton: Verbruggen, Dunk, Van Hecke, Rutter, Baleba, Welbeck, Mitoma, Kadioglu, Ayari, De Cuyper, Gross.

Everton: Pickford, Keane, Tarkowski, Ndiaye, Barry, O’Brien, Dewsbury Hall, Gueye, Branthwaite, Garner, Armstrong.

8

Liverpool - Man City 08.02

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man City
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 08/02
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 24 Ngoại hạng Anh) Gabriel Jesus ghi bàn ấn định chiến thắng tưng bừng cho Arsenal ngay trên sân của Leeds.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/02/2026 00:22 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN