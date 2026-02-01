Kết quả bóng đá Wolves - Bournemouth: Chấm dứt ám ảnh "khôn nhà dại chợ" (Ngoại hạng Anh)

Wolves và Bournemouth mang đến thế trận đôi công vô cùng hấp dẫn trong hiệp đấu thứ nhất. Nhưng chỉ có Bournemouth tận dụng được cơ hội ở 45 phút đầu tiên của trận đấu. Phút 33, Kroupi lập công sau khi được Adli kiến tạo thuận lợi.

Niềm vui của Kroupi

Sang hiệp hai, Wolves gia tăng sức ép để tìm bàn gỡ hòa. Họ liên tục khiến khung thành của Bournemouth rơi vào tình trạng báo động. Nhưng Bournemouth vẫn đứng vững nhờ sự xuất sắc của thủ môn Petrovic.

Vào phút 90+1, những hy vọng có điểm của Wolves bị chấm dứt. Scott tận dụng việc hàng thủ Wolves chơi lỏng lẻo để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Bournemouth.

Trận thắng này có nhiều ý nghĩa với Bournemouth. Họ đã thắng trận đầu tiên trên sân khách ở Ngoại hạng Anh sau 5 tháng dài chờ đợi.

Tỷ số chung cuộc: Wolves 0-2 Bournemouth (H1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo):

Bournemouth: Kroupi 33' (Adli), Scott 90+1' (Rayan)

Đội hình xuất phát:

Wolves: Jose Sa, Mosquera, Agbadou, Bueno, Joao Gomes, Rodrigo Gomes, Andre, Mane, Bueno, Hwang Hee Chan, Arokodare

Bournemouth: Petrovic, Smith, Hill, Senesi, Truffert, Scott, Cook, Jimenez, Kroupi, Adli, Evanilson