Kết quả bóng đá Wolves - Bournemouth: Chấm dứt ám ảnh "khôn nhà dại chợ" (Ngoại hạng Anh)

Napoli vs Fiorentina 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
2
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
1
Hamburger SV vs Bayern Munich 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
2
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
2
Chelsea vs West Ham United 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Chelsea - CHE Chelsea
1
Logo West Ham United - WHU West Ham United
2
Levante vs Atlético de Madrid 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Levante - LEV Levante
0
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
0
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Elche vs Barcelona
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
PVF-CAND vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Công An Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Nottingham Forest vs Crystal Palace
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Borussia Dortmund vs Heidenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Cremonese vs Inter Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Parma vs Juventus
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Sunderland vs Burnley
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Kết quả bóng đá Wolves - Bournemouth: Chấm dứt ám ảnh "khôn nhà dại chợ" (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 A.F.C Bournemouth Wolverhampton

(Vòng 24 Ngoại hạng Anh) Bournemouth đã thắng trận trên sân khách sau nhiều tháng dài chỉ biết hòa và thua.

   

Wolves và Bournemouth mang đến thế trận đôi công vô cùng hấp dẫn trong hiệp đấu thứ nhất. Nhưng chỉ có Bournemouth tận dụng được cơ hội ở 45 phút đầu tiên của trận đấu. Phút 33, Kroupi lập công sau khi được Adli kiến tạo thuận lợi. 

Niềm vui của Kroupi&nbsp;

Sang hiệp hai, Wolves gia tăng sức ép để tìm bàn gỡ hòa. Họ liên tục khiến khung thành của Bournemouth rơi vào tình trạng báo động. Nhưng Bournemouth vẫn đứng vững nhờ sự xuất sắc của thủ môn Petrovic. 

Vào phút 90+1, những hy vọng có điểm của Wolves bị chấm dứt. Scott tận dụng việc hàng thủ Wolves chơi lỏng lẻo để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Bournemouth. 

Trận thắng này có nhiều ý nghĩa với Bournemouth. Họ đã thắng trận đầu tiên trên sân khách ở Ngoại hạng Anh sau 5 tháng dài chờ đợi.

Tỷ số chung cuộc: Wolves 0-2 Bournemouth (H1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Bournemouth: Kroupi 33' (Adli), Scott 90+1' (Rayan)

Đội hình xuất phát: 

Wolves: Jose Sa, Mosquera, Agbadou, Bueno, Joao Gomes, Rodrigo Gomes, Andre, Mane, Bueno, Hwang Hee Chan, Arokodare

Bournemouth: Petrovic, Smith, Hill, Senesi, Truffert, Scott, Cook, Jimenez, Kroupi, Adli, Evanilson

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

01/02/2026 00:34 AM (GMT+7)
