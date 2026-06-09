Nóng nhất thể thao chiều 9/6: Zverev nhận cú sốc khó tin sau vô địch Roland Garros

Zverev vô địch Roland Garros vẫn bị báo Pháp “ngó lơ”

Alexander Zverev cuối cùng đã chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp sau chiến thắng nghẹt thở trước Flavio Cobolli ở chung kết Roland Garros. Tay vợt người Đức cần tới 5 set để đăng quang tại Paris, qua đó xóa bỏ biệt danh không mong muốn “tay vợt xuất sắc nhất chưa từng vô địch Grand Slam”.

Chức vô địch giúp Zverev thu hẹp khoảng cách với Carlos Alcaraz trên bảng xếp hạng ATP và tạo đà tâm lý thuận lợi trước mùa giải sân cỏ. Tuy nhiên, ngay sau khoảnh khắc lịch sử, tay vợt số 3 thế giới lại nhận một sự “ghẻ lạnh” bất ngờ từ tờ báo thể thao danh tiếng L’Equipe của Pháp.

Theo đó, L’Equipe không đưa hình ảnh Zverev lên trang nhất dù anh vừa đăng quang tại Roland Garros. Quyết định này đã chấm dứt chuỗi 20 năm liên tiếp nhà vô địch đơn nam Roland Garros xuất hiện trên trang bìa của tờ báo nổi tiếng nước Pháp.

Thay vào đó, L’Equipe lựa chọn đội bóng ném nữ Metz Women sau chiến thắng tại EHF Champions League Women. Dù vậy, quyết định gây tranh cãi này khó có thể làm giảm niềm vui của Zverev, người vừa giải tỏa áp lực lớn nhất trong sự nghiệp và sẵn sàng hướng tới những danh hiệu Grand Slam tiếp theo.

Gia đình Alcaraz gây chú ý với khoảnh khắc ấm áp bên ngoài sân đấu

Không chỉ nổi bật trên sân quần vợt, gia đình của Carlos Alcaraz còn khiến người hâm mộ thích thú bởi sự gắn bó thân thiết. Mới đây, Lucia - bạn gái của anh trai Alvaro Alcaraz - đã chia sẻ bức ảnh chụp cùng Jaime Alcaraz, em trai út của ngôi sao quần vợt Tây Ban Nha, kèm theo thông điệp đầy tình cảm trên Instagram.

Lucia gửi lời nhắn đầy tình cảm tới Jaime Alcaraz trên mạng xã hội

Lucia viết: “Biết ơn cuộc sống vì được chứng kiến em trưởng thành. Chị yêu em rất nhiều, cậu bé (không còn quá) nhỏ bé của chị”. Lời nhắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, cho thấy mối quan hệ gần gũi trong gia đình Alcaraz.

Carlos Alcaraz là người con thứ hai trong gia đình có bốn anh em trai. Anh trai Alvaro hiện là thành viên trong đội ngũ hỗ trợ của tay vợt số 2 thế giới, đảm nhận vai trò bạn tập và huấn luyện viên. Trong khi đó, hai em trai Sergio và Jaime cũng thừa hưởng niềm đam mê thể thao từ gia đình. Sergio lựa chọn theo đuổi bóng đá, còn Jaime được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng của quần vợt Tây Ban Nha.

Tổng thống Donald Trump dự khán trận chung kết NBA Finals

Trong buổi sáng 9/6 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có mặt để dự khán Game 3 của serie chung kết NBA Finals giữa New York Knicks và San Antonio Spurs. Trận thứ 3 diễn ra trên sân nhà của Knicks ở New York tại nhà thi đấu Madison Square Garden.

Điều đáng nói là đa số dân New York căm ghét ông Trump từ tận trước khi làm Tổng thống do nhiều hoạt động kinh doanh mờ ám (trong đó nổi bật nhất là vụ lừa đảo “trường đại học Trump” khiến Trump phải đền bù 25 triệu USD), đa số cử tri của thành phố này không bầu cho ông Trump trong cả 2 lần ông này thắng cử.

Tổng thống Donald Trump theo dõi một trận đấu của New York Knicks vào năm 2012

Roger Federer thi đấu biểu diễn ở US Open

Roger Federer sẽ có mặt ở US Open 2026 và thi đấu biểu diễn, thông tin này đã được công bố bởi Hiệp hội tennis Hoa Kỳ (USTA). Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 25/8 và góp mặt cùng Federer còn có các nhà cựu vô địch US Open Andy Roddick, Andre Agassi và John McEnroe.

Sinner nhập viện

Jannik Sinner đã vào bệnh viện San Raffaele ở Milan trong ngày 8/6 để kiểm tra sức khỏe sau khi rời Roland Garros ở vòng 2. Theo tin từ báo chí địa phương, Sinner chỉ kiểm tra trong ngày trước khi ra về, anh muốn tìm hiểu vì sao mình nhanh kiệt sức trong các trận đấu gần đây.

Fury có thể đấu đối thủ từ Albania tiếp theo

Theo tin từ báo chí Anh, Tyson Fury có thể sẽ đối đầu với tay đấm người Albania Nelson Hysa trước khi có màn đụng độ rất được chờ đợi trước Anthony Joshua. Hysa năm nay 41 tuổi và vẫn chưa từng thua, nhưng Fury vẫn được đánh giá cao hơn nếu đối đầu với Hysa.