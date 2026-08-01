Đứng hình với "quái nữ" phòng gym sở hữu vòng 3 lên tới 117cm

Viviane "Vivi" Winkler, thường được biết đến với biệt danh "Braba" (Người phụ nữ thép), là một trong những biểu tượng thể hình hàng đầu Brazil và thế giới. Sở hữu hình thể đáng mơ ước với vòng ba đạt mức 117cm, cô còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần kỷ luật và ý chí thay đổi bản thân.

Trước khi trở thành một siêu mẫu thể hình, Vivi từng trải qua giai đoạn khủng hoảng về ngoại hình. Vào năm 2013, cô thường xuyên cảm thấy không hạnh phúc và tự ti do tình trạng thừa cân. Quyết tâm thay đổi, cô bắt đầu đặt chân vào phòng tập và tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp. Chỉ sau vài năm khổ luyện, cô đã vươn lên dẫn đầu giới thể hình Brazil vào năm 2016.

Vivi Winkler từng là cô nàng tự ti về thể hình

Bí mật đằng sau những khối cơ "điêu khắc"

Để duy trì vóc dáng đặc biệt, Vivi Winkler tuân thủ một chế độ tập luyện với cường độ cực cao, thường xuyên đẩy cơ thể đến giới hạn chịu đựng:

Cô nổi tiếng với các bài tập chân và mông, đặc biệt là khả năng thực hiện bài đẩy hông (hip thrust) với mức tạ nặng, đôi khi lên tới hàng trăm kg để kích thích tối đa các nhóm cơ.

Khẩu phần ăn của cô tập trung vào các nguồn protein và carbohydrate lành mạnh như gạo lứt, ức gà và salad. Cô tuyệt đối tuân thủ thực đơn được thiết kế riêng để đảm bảo năng lượng cho việc tập luyện mà không gây tích mỡ.

Bên cạnh việc tập tạ để tăng kích thước cơ bắp, Vivi còn chú trọng các bài tập cardio ngoài trời như chạy bộ để duy trì sự bền bỉ và săn chắc.

Vivi sở hữu vòng 3 lên tới 117cm

Xây dựng đế chế kinh doanh từ đam mê

Vivi Winkler đã khéo léo biến tầm ảnh hưởng cá nhân thành một sự nghiệp kinh doanh thành công:

Cô sở hữu dòng thời trang thể thao riêng, chuyên cung cấp các loại quần áo tập, đai quấn bụng và đặc biệt là các loại bốt tập gym (training boots) được thiết kế chuyên dụng cho cường độ cao.

Thông qua chương trình này, cô truyền dạy triết lý sống mạnh mẽ và hướng dẫn phụ nữ cách yêu thương bản thân thông qua việc rèn luyện sức khỏe.

Với hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram và YouTube, Vivi Winkler trở thành VĐV, nữ doanh nhân và nhà hoạt động truyền cảm hứng sống tích cực.