Với quyết tâm thoát khỏi nhóm xuống hạng lần đầu tiên kể từ giữa tháng 10, Sunderland nhập cuộc đầy hứng khởi trên sân nhà Ánh sáng. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ngay phút 12 khi VAR can thiệp, khiến Thomas Meunier phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng nguy hiểm vào mắt cá chân của Omar Marmoush.

Meunier (áo đỏ trắng bên phải) nhận thẻ đỏ trực tiếp cho pha vào bóng thô bạo

Chơi hơn người, Tottenham nhanh chóng gia tăng sức ép. Sau những cơ hội bị Marmoush và Jan Paul van Hecke bỏ lỡ, đội khách tìm được bàn mở tỷ số ở phút 35. Từ đường căng ngang của Andy Robertson, James Maddison dứt điểm tinh tế tung lưới Sunderland.

Dù chơi thiếu người, đội chủ nhà vẫn tạo ra những cơ hội đáng kể trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, Trai Hume và Jules Ahoka đều không thể tận dụng thành công.

Sang hiệp hai, Tottenham tiếp tục làm chủ thế trận. Sandro Tonali bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đánh đầu ở cự ly gần đúng vị trí của thủ môn Robin Roefs. Đến phút 70, Maddison hoàn tất cú đúp theo cách đầy ấn tượng. Tiền vệ người Anh thực hiện quả phạt góc đưa bóng đi thẳng vào lưới, khiến Roefs bất lực.

Với lợi thế an toàn, HLV Roberto De Zerbi lần lượt rút Maddison, Marmoush và Mohammed Kudus khỏi sân để dưỡng sức.

Chiến thắng 2-0 giúp Tottenham vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đây cũng là chiến thắng thứ 5 trong 6 vòng đấu gần nhất của đội bóng áo trắng Bắc London. Trong khi đó, Sunderland đứt chuỗi 3 trận bất bại và tiếp tục mắc kẹt ở vị trí thứ 18.

Tỷ số chung cuộc: Sunderland 0-2 Tottenham (hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Tottenham: Maddison 35' (Robertson) - 70'

Thẻ đỏ

Sunderland: Meunier 12'

Đội hình xuất phát

Sunderland: Roefs, Meunier, O'Nien, Mukiele, Mandava, Sadiki, Ahoka, Hume, Le Fee, Talbi, Isidor

Tottenham: Kinsky, Robertson, Van Hecke, Van de Ven, Gray, Tonali, Bentancur, Kudus, Maddison, Marmoush, Solanke

Thông số trận đấu (theo ESPN)

Sunderland Tottenham Sút khung thành 7 (1) 10 (4) Thời gian kiểm soát bóng 24% 76% Phạm lỗi 10 13 Thẻ vàng 2 2 Thẻ đỏ 1 0 Việt vị 0 3 Phạt góc 1 6 Cứu thua 2 1

Chấm điểm cầu thủ (theo Flashscore)