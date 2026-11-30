Khi các cổ động viên chưa ngồi ấm chỗ, Barcelona đã có bàn mở tỷ số nhờ công của Lamine Yamal. Tiền đạo người Tây Ban Nha thực hiện đường chuyền, Gordon xử lí tinh tế để bóng trôi vào lưới khiến hàng thủ Deportivo bất lực.

Yamal đóng góp 1 bàn và 2 kiến tạo, Raphinha lập hat-trick

Bàn thua sớm không làm Deportivo nao núng, thậm chí đội chủ nhà còn liên tục gây sức ép lên khung thành Barca. Phút thứ 9, Aubameyang tận dụng pha xử lí lỗi của Cubarsi để gỡ hòa cho Deportivo. Tuy nhiên, đây cũng là tất cả những gì họ làm được ở trận đấu này, trước khi hứng chịu "cơn thịnh nộ" từ nhà đương kim vô địch.

Phút 20, Olmo đánh dấu màn tái xuất bằng bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Barca. Nếu may mắn hơn, Yamal hay Raphinha đã ghi ít nhất 2 bàn nữa trước khi hiệp đấu đầu tiên khép lại.

Bước sang hiệp 2, hàng thủ Deportivo tiếp tục "khốn khổ" vì Yamal và Raphinha. Phút 50, Yamal tạt bóng chuẩn xác để Raphinha đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, nới rộng cách biệt lên 3-1.

Đến phút 83, tiền đạo người Brazil xử lí kĩ thuật trong vòng cấm địa và ghi bàn thắng thứ 4 cho Barca. Màn trình diễn đỉnh cao của Raphinha khép lại với pha lập công ấn định tỷ số 5-1 chung cuộc vào phút 90+1, đồng thời hoàn tất cú hat-trick ở trận đấu này. Tác giả đường kiến tạo để Raphinha lập công không ai khác ngoài Yamal.

Với chiến thắng tưng bừng này, Barcelona xây chắc ngôi đầu bảng La Liga (39 điểm/14 trận), hơn đội nhì bảng Atletico 5 điểm.