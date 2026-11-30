MU gọi cảnh sát giải tán biểu tình ở Carrington

Phong độ thảm hại của MU cuối cùng đã dẫn đến cuộc biểu tình ngay tại trụ sở chính của đội bóng. Nhân viên an ninh tại Carrington đã phải gọi cảnh sát khi một nhóm người hâm mộ tập trung phản đối hướng đi hiện tại của câu lạc bộ.

Cảnh sát có mặt ở sân tập của MU

Cảnh sát Greater Manchester xác nhận họ đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ an ninh sau khi nhận được báo cáo về một cuộc biểu tình nhỏ tại sân tập. Theo các báo cáo, ít nhất 5 xe cảnh sát đã được nhìn thấy bên ngoài cổng sân tập MU khi họ tìm cách duy trì trật tự.

Neuer ấn định thời điểm giải nghệ

Thủ thành Neuer dự kiến ​​sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải hiện tại. Thủ môn 40 tuổi chia sẻ gần đây: "Tôi cho rằng mình sẽ không tiếp tục thi đấu sau mùa hè năm sau. Bây giờ tôi đang cố gắng tận hưởng khoảng thời gian còn lại".

Alonso muốn đổi Estevao lấy Fermin Lopez

Theo tờ El Nacional, HLV Xabi Alonso đang xem xét một thương vụ trao đổi đầy tham vọng, theo đó tiền vệ trẻ Estevao sẽ chuyển đến Barcelona để đổi lấy tiền vệ Fermin Lopez. hlv Alonso chỉ cho Estevao đá chính 2 trận ở Premier League mùa này, làm dấy lên nghi ngờ về vai trò lâu dài của cầu thủ trẻ này tại Stamford Bridge.