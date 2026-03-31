Sinner sẽ soán ngôi số 1 thế giới của Alcaraz ở Monte Carlo 2026?

Cuộc đua đến ngôi số 1 ATP đang bước vào giai đoạn nghẹt thở nhất, khi Jannik Sinner áp sát Carlos Alcaraz sau màn “càn quét” tại Bắc Mỹ. Với khoảng cách điểm số bị thu hẹp tối đa, Monte Carlo Masters sắp tới có thể trở thành bước ngoặt định đoạt ngôi vương.

Alcaraz (bên trái) có thể mất ngôi số 1 thế giới vào tay Sinner (bên phải) ở Monte Carlo

Sinner tăng tốc, Alcaraz đánh rơi lợi thế

Chiến tích vô địch liên tiếp tại Indian Wells Open và Miami Open giúp Sinner tạo nên cú bứt phá ngoạn mục trên bảng xếp hạng.

Từ chỗ bị Alcaraz bỏ xa tới 3.150 điểm, tay vợt người Ý đã rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 1.190 điểm. Nguyên nhân đến từ phong độ hủy diệt của Sinner, và vì Alcaraz thi đấu dưới kỳ vọng khi dừng bước ở bán kết Indian Wells và vòng 3 Miami.

Quan trọng hơn, Sinner gần như “trắng điểm bảo vệ” do không thi đấu cùng kỳ năm ngoái, trong khi Alcaraz liên tục bị trừ điểm vì không thể tái lập thành tích. Điều này khiến cục diện cuộc đua đảo chiều nhanh chóng chỉ sau hai giải đấu.

Monte Carlo là thời khắc đổi ngôi?

Bước vào Monte Carlo, lợi thế bất ngờ lại nghiêng về Sinner. Alcaraz là đương kim vô địch nên sẽ bị trừ 1.000 điểm ngay khi giải khởi tranh, khiến tổng điểm chỉ còn 12.590, nhiều hơn Sinner đúng 190 điểm. Trong khi đó, Sinner không phải bảo vệ điểm số nào và sẵn sàng bứt lên chỉ với một kết quả nhỉnh hơn đối thủ.

Kịch bản rất rõ ràng, nếu Sinner tiến sâu hơn (chẳng hạn vào bán kết còn Alcaraz dừng ở tứ kết), tay vợt người Ý sẽ chính thức chiếm ngôi số 1 thế giới.

Dù vậy, thử thách không hề nhỏ. Alcaraz vẫn là “ông vua sân đất nện” với thành tích 22 thắng, 1 thua mùa trước, cùng các danh hiệu lớn, trong khi Sinner mới chỉ có một danh hiệu trên mặt sân này.

Nhưng với phong độ hiện tại, chuỗi 34 set thắng liên tiếp ở Masters 1000 và khả năng giao bóng gần như hoàn hảo thì Sinner đang có cơ hội lớn nhất từ trước đến nay để lật đổ đối thủ.