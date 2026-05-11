Nữ đấu sĩ người Mỹ gốc Việt đấu WWE tại TP HCM khiến 1.000 khán giả phấn khích

Đêm biểu diễn đô vật chuyên nghiệp Saigon Slam Jam đã khép lại trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khoảng 1.000 khán giả tại TP HCM đến khuya 9-5.

Sự kiện do Vietnam Pro Wrestling tổ chức theo mô hình WWE, quy tụ nhiều đô vật nổi tiếng quốc tế và khu vực như Chelsea Marie (Philippines), SPD, Cheese Burger Kids cùng các đại diện Việt Nam như Ares, KPY, Dokuga, Khoa, Hai Nguyen, Xiumin Long và Rocky Huynh, đặc biệt là sự xuất hiện của nữ đô vật ViVa Van (người Mỹ gốc Việt).

Điểm nhấn của sự kiện cũng là màn so tài giữa ViVa Van và nữ đô vật chuyển giới nổi tiếng nhất Đông Nam Á Chelsea trong trận tranh đai nữ. ViVa Van tuy nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng người hâm mộ, nhưng lại không đủ bình tĩnh để có những khởi đầu ấn tượng.

Sau quãng thời gian lép vế trước những pha ra đòn đẹp mắt của đối thủ người Philippines, ViVa Van bùng nổ ở những phút cuối để lật ngược tình thế, bảo vệ thành công đai vô địch trong tiếng reo hò của khán giả.

Bên cạnh các trận đấu, diễn viên hài độc thoại Phương Nam cũng gây chú ý khi lần đầu đảm nhận vai trò quản lý của đô vật Ares. Anh liên tục khuấy động không khí và bày tỏ sự thán phục trước quy mô chuyên nghiệp của sân đấu cũng như đóng góp của ViVa Van trong việc phát triển đô vật biểu diễn tại Việt Nam.

Để có được màn trình diễn đẹp mắt, được hò hét cổ vũ nhiệt thành thế này, các đấu sĩ đã phải luyện tập rất nhiều trước đó, với sàn tập, với đối thủ của mình. Đó là đặc thù của môn thể thao có tính trình diễn cao như đấu vật biểu diễn.

ViVa Van, nhà vô địch của đêm nay đã chia sẻ: "Tôi vốn ở Mỹ, nhưng vì đêm biểu diễn thi đấu này, tôi đã bay về Việt Nam sớm nhiều ngày để tập luyện cho quen với sàn tập. Tuy vậy, để có thể giữ vững phong độ trình diễn, tôi đã lên kế hoạch cho màn đấu từ nhiều tháng trước, và không ngừng luyện tập mỗi ngày trong những lần thi đấu tại Mỹ".

Cô cho biết Chelsea thật sự là một đối thủ khiến cô hào hứng được đối đầu. ViVa Van và Chelsea Marie đã thật sự cho khán giả mộ điệu thưởng thức sự căng tràn trong tất cả những tổ hợp động tác của mình, biến màn đấu duy nhất có hai đấu sĩ là nữ trở thành màn trình diễn "đinh" của Saigon Slam Jam.

ViVa Van là nữ võ sĩ gốc Việt thành công nhất thế giới với kinh nghiệm dày dặn, từng xuất hiện trên các đài truyền hình lớn tại Mỹ. Cô thường xuyên xuất hiện trong các trận đấu của Ring of Honor - nơi xuất thân của nhiều đô vật WWE của Mỹ.