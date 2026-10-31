Mayweather kiếm hàng trăm triệu USD trong 1 đêm, vẫn "quỵt tiền" thuê nhà

Floyd Mayweather thu về số tiền lớn

Floyd Mayweather và Manny Pacquiao đã biến nhiều năm chờ đợi thành sự kiện mang lại khoản thu nhập kỷ lục vào ngày 2/5/2015. Cuộc so găng được mong đợi từ lâu giữa hai võ sĩ tại nhà thi đấu MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, trở thành một trong những sự kiện thương mại lớn nhất lịch sử quyền Anh. Trận đấu tạo ra doanh thu hơn 600 triệu USD, thiết lập cột mốc tài chính mới cho môn thể thao này.

Mayweather bước vào trận đấu với thành tích bất bại, trong khi Pacquiao sở hữu danh tiếng của võ sĩ từng giành chức vô địch thế giới ở 8 hạng cân khác nhau. Sức hấp dẫn về mặt tài chính của sự kiện cũng lớn không kém giá trị của những chiếc đai vô địch.

Mayweather từng kiếm bộn tiền chỉ sau 1 trận đối đầu Pacquiao

Theo những con số được công bố, Mayweather nhận khoản thù lao ban đầu lên tới 180 triệu USD, trong khi Pacquiao được ghi nhận với mức 120 triệu USD. Tuy nhiên, thu nhập thực tế của hai võ sĩ còn vượt xa những con số này nhờ các nguồn doanh thu bổ sung từ sự kiện. Theo phân tích của tạp chí Forbes về thành công tài chính của trận đấu, Mayweather dự kiến bỏ túi hơn 240 triệu USD, còn Pacquiao kiếm được khoảng 125 triệu USD.

Thành công thương mại của sự kiện đến từ nhiều nguồn doanh thu khác nhau. Tại Mỹ, số lượt mua bản quyền xem trận đấu theo hình thức trả tiền (pay-per-view) đạt khoảng 4,4 triệu, mang về gần 430 triệu USD. Doanh thu bán vé trực tiếp đạt khoảng 73 triệu USD, trong khi bản quyền truyền hình quốc tế, hợp đồng tài trợ, kinh doanh vật phẩm lưu niệm và các buổi chiếu có thu phí tại những địa điểm công cộng tiếp tục đóng góp thêm hàng triệu USD.

Trên võ đài, Mayweather giành chiến thắng bằng tính điểm đồng thuận. Các trọng tài lần lượt chấm điểm 118-110, 116-112 và 116-112 nghiêng về võ sĩ người Mỹ. Dù trận đấu vấp phải những ý kiến chỉ trích từ một bộ phận người hâm mộ, vốn kỳ vọng vào màn so tài quyết liệt và cân bằng hơn, tác động về mặt tài chính của sự kiện là điều không thể phủ nhận.

Mayweather quỵt tiền thuê nhà

Dù kiếm được rất nhiền tiền, nhưng Mayweather bị buộc phải thanh toán 340.000 USD sau cuộc tranh chấp pháp lý căng thẳng liên quan đến khoản tiền thuê nhà chưa được trả tại căn hộ hạng sang ở Manhattan.

Một thẩm phán bang New York đã ra phán quyết bất lợi đối với cựu tay đấm này trong vụ kiện liên quan đến 2 chủ sở hữu bất động sản là Leila và David Centner. Đây là những người đã cho Mayweather thuê căn hộ của họ tại khu phức hợp Baccarat Hotel and Residences.

Vợ chồng nhà Centner từng mua 2 căn hộ trong tòa nhà này, nằm trên tầng 18 và tầng 19, với tổng giá trị hơn 15 triệu USD. Sau đó, vào năm 2024, họ cho Mayweather thuê 1 trong 2 căn hộ với mức giá lên tới 100.000 USD mỗi tháng.

Tuy nhiên, thỏa thuận này cuối cùng đã dẫn đến cuộc chiến pháp lý sau khi Mayweather được cho là ngừng thanh toán tiền thuê nhà hàng tháng vào giữa năm tiếp theo.

Mayweather bị tố bùng tiền thuê nhà

2 chủ sở hữu này đã đệ đơn kiện nhằm thu hồi khoản tiền thuê nhà còn thiếu cùng những khoản bồi thường thiệt hại liên quan.

Ban đầu, số tiền mà nguyên đơn yêu cầu lên tới 500.000 USD. Tuy nhiên, hai bên sau đó đạt được thỏa thuận dàn xếp, theo đó Mayweather được phép thanh toán khoản tiền thấp hơn trước ngày 2/12/2025. Dù đã nhiều lần tìm cách liên lạc với cựu võ sĩ này, phía chủ nhà cáo buộc Mayweather không phản hồi bất kỳ tin nhắn nào.

Trong khi đó, Mayweather vẫn hoạt động tích cực trên mạng xã hội và đăng tải hình ảnh xuất hiện bên chồng tiền mặt. Điều này khiến hai chủ sở hữu quyết định liên hệ với người đại diện môi giới bất động sản mới của căn hộ là Rena Kliot, thuộc công ty Pulse International Realty.

Kliot cho biết: "Họ gửi bức ảnh đó cho tôi và nói rằng: Vậy tại sao Mayweather không sử dụng một phần số tiền đó để thanh toán cho chúng tôi?".

Tuần trước, hai chủ sở hữu cùng Kliot đã bán căn hộ này với mức giá 20 triệu USD.