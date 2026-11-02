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Cũng thua như MU nhưng thất bại của Man City đáng lo hơn vì sao?

Sự kiện: Manchester City

2 đội bóng Manchester trải qua đêm thất vọng khi cả MU lẫn Man City đều nhận thất bại, mang đến nỗi buồn lớn cho người hâm mộ của họ.

     

Tâm điểm gọi tên 2 CLB thành Manchester

Thành Manchester trải qua một đêm đáng quên khi MU thua Chelsea 0-2, còn Man City gục ngã 0-1 trước Brighton ngay trên sân Etihad. Nếu thất bại của MU nối dài cuộc khủng hoảng với 9 trận liên tiếp không thắng, Man City lại gây thất vọng theo cách khó chấp nhận hơn.

Đội bóng của Enzo Maresca thắng 7 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, sở hữu lực lượng đắt giá nhưng bất ngờ thua 2 vòng liên tiếp.

Cũng thua như MU nhưng thất bại của Man City đáng lo hơn vì sao? - 1

Man City thua dù áp đảo đối thủ

Thất bại trước Brighton càng khó nuốt trôi khi Man City kiểm soát bóng 62,4%, tung ra 21 cú sút, trong đó có 6 lần trúng đích. Đội chủ nhà còn được hưởng 8 quả phạt góc và tạo ra 1,92 bàn thắng kỳ vọng (xG), gần gấp đôi đối thủ.

Tuy nhiên, tất cả đều vô nghĩa khi Yasin Ayari ghi bàn duy nhất ở phút 11 sau tình huống Matheus Nunes phá bóng hụt. Man City thậm chí có 2 lần đưa bóng trúng khung gỗ nhưng không thể tìm được bàn gỡ.

Đây là lần đầu tiên Brighton thắng trên sân Man City sau 18 chuyến làm khách trên mọi đấu trường. Đội bóng của Maresca cũng chấm dứt chuỗi 24 trận liên tiếp ghi bàn tại Ngoại hạng Anh.

Hàng thủ liên tục mắc sai lầm

Một tuần trước, Man City thua Aston Villa 1-2 khi Marc Guéhi xử lý hỏng, tạo cơ hội cho Nicolas Jackson mở tỷ số ở phút 6. Đến phút 60, Donnarumma lại không thể ngăn tiền đạo người Senegal hoàn tất cú đúp.

Những sai sót xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau khiến khả năng tổ chức phòng ngự của Man City bị đặt dấu hỏi. Đội bóng áo xanh mới giữ sạch lưới 1 lần trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Đáng lo hơn, Man City thường phải trả giá ngay khi đối phương tận dụng được cơ hội. Họ có thể kiểm soát thế trận trong thời gian dài, nhưng hàng phòng ngự thiếu tập trung khiến những nỗ lực tấn công trở nên vô ích.

Cũng thua như MU nhưng thất bại của Man City đáng lo hơn vì sao? - 2

327 triệu bảng đầu tư chưa mang lại sự cân bằng

Maresca được đầu tư mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Riêng bộ ba tiền vệ Enzo Fernández, Elliot Anderson và Ayyoub Bouaddi đã tiêu tốn 327 triệu bảng, lần lượt là 125 triệu, 116 triệu và 86 triệu bảng.

Tuy nhiên, tuyến giữa Man City vẫn thiếu sự gắn kết sau khi Rodri và Bernardo Silva ra đi. Những tân binh có kỹ thuật, khả năng chuyền bóng và hỗ trợ tấn công, nhưng việc phối hợp để bảo vệ hàng thủ chưa thực sự hiệu quả.

Khi đối phương giành được bóng, Man City đôi lúc để lộ khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự. Đây là vấn đề Maresca cần giải quyết, thay vì chỉ trông đợi các cầu thủ phòng ngự hạn chế sai lầm cá nhân.

Donnarumma cũng chưa mang lại sự yên tâm tuyệt đối trong khâu triển khai bóng. So với Ederson, thủ môn người Italia không có lợi thế tương đương về khả năng chuyền bóng để giúp đồng đội thoát khỏi sức ép.

Haaland im tiếng, hàng công lập tức gặp khó

Erling Haaland từng ghi bàn trong 7 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp trước cuộc đối đầu Brighton. Khi tiền đạo người Na Uy không thể lập công, Man City cũng bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Điều đó đặt ra vấn đề về khả năng chia sẻ trách nhiệm ghi bàn của những cầu thủ như Jérémy Doku, Iliman Ndiaye hay Phil Foden. Man City sở hữu nhiều ngôi sao tấn công, nhưng vẫn cần thêm những phương án kết thúc ngoài Haaland.

Dẫu vậy, cũng phải ghi nhận Brighton đang có phong độ ấn tượng với 5 chiến thắng trong 6 vòng gần nhất và giữ sạch lưới ở cả 5 trận thắng. Họ đã có 6 trận không thủng lưới từ đầu mùa, thành tích tốt nhất giải đấu.

Hai trận thua là lời cảnh báo cho Maresca

Sau 9 vòng, Man City vẫn đứng nhì bảng với 21 điểm, ghi 20 bàn và thủng lưới 10 lần. Man City chưa rơi vào khủng hoảng toàn diện, nhưng cách họ thất bại đang bộc lộ những hạn chế mà chuỗi trận toàn thắng đầu mùa từng che khuất. Đội hình có nhiều ngôi sao và được đầu tư lớn không đảm bảo chiến thắng nếu thiếu sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Maresca vẫn có đủ nhân sự để đưa Man City trở lại cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, ông cần nhanh chóng cải thiện khả năng phòng ngự, giúp tuyến giữa chơi gắn kết hơn và giảm sự phụ thuộc vào Haaland. Nếu những điểm yếu này tiếp tục bị khai thác, Man City có nguy cơ đánh mất lợi thế trong cuộc đua với Arsenal và các đối thủ bám đuổi.

Rực rỡ Arsenal vượt Man City, lên đỉnh bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Rực rỡ Arsenal vượt Man City, lên đỉnh bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Arsenal cuối cùng cũng đã soán được ngôi đầu Ngoại hạng Anh của Man City.

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Theo Công nghệ ([Tên nguồn])

Nguồn: https://nguoiduatin.vn/cung-thua-nhu-mu-nhung-that-bai-cua-man-city-dang-lo...

-02/11/2026 14:55 PM (GMT+7)
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