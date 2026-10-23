Nóng nhất thể thao tối 23/10: NBA 2026/27 trên FPT Play - LeBron "đổi áo", Knicks bảo vệ ngôi vương

NBA 2026/27 trên FPT Play

Sau 8 mùa với 8 đội khác nhau nâng cúp Larry O’Brien, mùa giải 2026/27 là một ẩn số lớn với nhiều thay đổi của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA.

Điểm đáng chú ý nhất của NBA 2026/27 là sự xáo trộn đội hình của hàng loạt đội bóng trong một mùa hè “điên rồ” của bóng rổ Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 6 cầu thủ nổi bật đã “đổi màu áo”, gồm LeBron James, Jaylen Brown, Giannis Antetokounmpo, Paul George, Ja Morant và LaMelo Ball.

Trong đó, thương vụ LeBron có thể gây ra nhiều tác động nhất đối với cục diện. Sau 8 năm thi đấu cho Los Angeles Lakers, "Nhà Vua của NBA" rời đi và bắt đầu chương mới trong sự nghiệp tại Philadelphia 76ers.

LeBron James (thứ 3 từ trái sang) trong màu áo Philadelphia 76ers. (Ảnh: NBA)

Trong khi đó, đương kim vô địch NBA và NBA Cup bước vào mùa giải mới với bộ khung từng giúp họ thắng 16/19 trận tại playoffs mùa trước. Jalen Brunson, cầu thủ xuất sắc nhất loạt chung kết (Finals MVP), tiếp tục là đầu tàu. Ngoài ra, Knicks còn có trung phong Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, cùng bộ đôi Mikal Bridges và Josh Hart.

Trên hành trình bảo vệ ngôi vương, Knicks có thể không chỉ phải đối mặt với 76ers và Heat mà còn có khả năng chạm trán nhiều đối thủ đáng gờm khác ở miền Đông.

NBA phát sóng trực tiếp và độc quyền trên FPT Play (Ảnh: FPT Play)

Mùa giải 2026/27 là mùa thứ 5 liên tiếp FPT Play phát sóng NBA tại Việt Nam. Theo đó, hầu hết các trận đấu từ giai đoạn Pre-season, Regular Season, Play-In Tournament, Playoffs đến NBA Finals cùng các sự kiện đặc biệt khác như All-Star Celebrity, All-Star Game và NBA Draft… sẽ được trình chiếu với chất lượng chuẩn quốc tế và bình luận tiếng Việt sinh động, chuyên sâu.

Monfils sớm tái xuất, sát cánh Federer

Việc Gael Monfils đột ngột giải nghệ đã khiến nhiều người trong giới quần vợt bất ngờ, nhưng Stan Wawrinka đã xác nhận rằng tay vợt người Pháp được yêu mến này sẽ trở lại sân đấu trong năm nay.

Cụ thể, Monfils sẽ biểu diễn trong buổi triển lãm chia tay của Wawrinka tại Geneva vào ngày 19/12. Wawrinka đã xác nhận trong tuần này rằng Monfils, Roger Federer và Andy Murray đều sẽ tham gia sự kiện này.

Monfils và Federer sắp tái ngộ

Alcaraz xác nhận trở lại Queen's Club

Alcaraz từng bỏ lỡ nhiều giải đấu vào năm 2026 như Roland Garros, Wimbledon, ATP Masters 1000 ở Madrid, Rome, Montreal và Cincinnati vì chấn thương. Tổng cộng, anh đã bỏ lỡ 4 lần bảo vệ danh hiệu, trong đó có 1 lần tại giải vô địch Queen's Club.

Nhưng vào năm 2027, Alcaraz sẽ trở lại sân chơi Queen's Club. Tay vợt người Tây Ban Nha sẽ nỗ lực giành chức vô địch Queen's lần thứ 3, sau khi đã giành chiến thắng tại giải đấu này vào năm 2023 và 2025.

Mayweather bất ngờ “gạ” McGregor tái đấu

Floyd Mayweather cho rằng Conor McGregor đã học theo phong cách quảng bá của mình sau màn so găng đình đám năm 2017. Trận đấu giúp cả hai kiếm bộn tiền, trong đó Mayweather được công bố nhận 100 triệu USD, còn McGregor thu về 30 triệu USD.

Mayweather (bên trái) và McGregor có thể tái đấu

Võ sĩ người Mỹ sau đó thắng knock-out kỹ thuật ở hiệp 10, khép lại sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp với thành tích 50 trận toàn thắng. Xuất hiện trên podcast PBD, Mayweather nhắc lại màn đấu khẩu trước trận và cho biết ông sẵn sàng để McGregor thể hiện cá tính. Khả năng hai người tái đấu trong tương lai vẫn chưa bị loại trừ.

Antonelli đứng trước cơ hội vô địch F1 sớm

Kimi Antonelli có thể trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất lịch sử Công thức 1 ngay cuối tuần này tại chặng đua Mỹ. Tay đua Mercedes đã thắng 9 trong 17 chặng mùa giải 2026, tạo khoảng cách 102 điểm với người đồng đội George Russell.

Ở chặng Singapore gần nhất, Antonelli về thứ ba, trong khi Russell chỉ đứng thứ chín. Để đăng quang sớm, tay đua người Italy cần thắng chặng đua tại Texas, đồng thời chờ Russell giành không quá một điểm và Lewis Hamilton không lọt vào top 5. Với lợi thế hiện tại, Antonelli đang tiến rất gần chức vô địch.

Jon Jones từng xem Topuria là mối đe dọa lớn nhất với vị thế GOAT

Jon Jones tiết lộ từng xem Ilia Topuria là ứng viên hàng đầu có thể thách thức vị thế võ sĩ MMA vĩ đại nhất mọi thời đại của mình. Trước sự kiện UFC tại Nhà Trắng, Topuria sở hữu thành tích bất bại và từng vô địch ở hai hạng cân. Tuy nhiên, Justin Gaethje đã đánh bại anh ở hiệp bốn, chấm dứt chuỗi thành tích ấn tượng.

Dù vậy, Jones vẫn dành nhiều lời khen cho Topuria, đặc biệt là sức mạnh, kỹ năng quyền Anh và sự tự tin. Huyền thoại UFC tin rằng đồng nghiệp người Tây Ban Nha có thể trở lại mạnh mẽ sau thất bại.

Hearn tiếp tục phủ nhận vai trò của Dana White trong trận Fury – Joshua

Eddie Hearn tiếp tục khẳng định Dana White không tham gia tổ chức trận quyền Anh được chờ đợi giữa Tyson Fury và Anthony Joshua, dự kiến diễn ra ngày 11/12. Mâu thuẫn giữa hai nhân vật ngày càng căng thẳng khi White tuyên bố có liên quan đến khâu quảng bá và sản xuất sự kiện.

Tuy nhiên, Hearn cho biết đơn vị Sela đã xác nhận bằng văn bản rằng White và UFC không phụ trách sản xuất chương trình. Theo ông, công ty Whisper đã có hợp đồng thực hiện phần sản xuất cho buổi phát sóng trên Netflix. Trận đấu dự kiến diễn ra tại Cardiff, xứ Wales, sau khi Hearn phản đối phương án tổ chức ở Madison Square Garden.

Kostyuk bỏ cuộc vì chấn thương, WTA Finals xác định đủ tám tay vợt

Marta Kostyuk phải bỏ cuộc giữa trận ra quân tại giải quần vợt Ningbo do vấn đề ở cổ tay, qua đó mất cơ hội cạnh tranh suất trực tiếp dự WTA Finals. Tay vợt Ukraine xin chăm sóc y tế khi đang bị Ekaterina Alexandrova dẫn 4-5 ở set đầu.

Sau khi trận đấu tiếp tục, Alexandrova thắng set với tỷ số 6-4 trước khi Kostyuk quyết định dừng cuộc chơi. Kết quả này giúp Karolina Muchova chính thức giành suất cuối cùng tham dự WTA Finals. Bảy tay vợt còn lại góp mặt là Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Coco Gauff, Mirra Andreeva, Elina Svitolina và Linda Noskova.